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Спорт

Драма на финише: Казакевич ворвалась в десятку лучших в гонке преследования

Норвежка Ройселанд выиграла женскую гонку преследования на Кубке мира

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В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня женщины вышли на старт в десятикилометровой гонке преследования. Лучший стала норвежка Марта Ройселанд, а лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич, занявшая девятое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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17:10

Достаточно оптимистичные моменты показала эта гонка для сборной России. На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!

17:05

Не самая плохая гонка для российских биатлонисток. Могла Резцова бороться и за попадание в пятерку сильнейших, но увы, подвела стрельба. Но в целом весьма и весьма хорошо справились биатлонистки, сумели отыграть ряд позиций.

17:01

Нигматуллина финиширует 17-й. А уходила 30-й. Васнецова — 28-я, Миронова — 34-я.

17:01

Казакевич попала в десятку! Она девятая! Резцова финиширует 12-й.

17:00

Все! Тройка лидеров известна — Ройселанн, Сола и Эльвира Эберг.

16:59

Какая драма у нас на финише будет! Сола и Ройселанд! Оттесняет норвежка белоруску и выходит на первую позицию.

16:58

Ройселанд сокращает расстояние максимально от Солы, около пяти секунд у них разница.

16:57

У Нигматуллиной один промах на четвертом огневом рубеже, как у Мироновой. А вот у Васнецовой чисто!

16:51

Резцова мажет дважды, Казакевич — один раз. Увы.

16%55

Сола выходит с круга, Ройселанд с чистой стрельбой следом за ней. Алимбекова мажет.

16:54

Снова промах у Солы! На круг она отправляется. А Ройселанд и Алимбекова уже на рубеже.

16:53

Резцова поднимается на шестую позицию!

16:51

У Нигматуллиной вторая стрельба подряд чистая. Васнецова тоже стреляет чисто, а вот Миронова снова мажет.

16:50

Резцова и Казакевич стреляют на огневом рубеже «на стойке» чисто! 9-я и 11-я они сейчас.

16:49

Сола возвращается на дистанцию, а Ройселанд может один раз. Зато чисто стреляет Алимбекова.

16:47

Ох! Мажет дважды Сола! Но при этом у нее отрыв больше минуты, вряд ли она сейчас потеряет лидирующую позицию.

16:45

Сола везет соперницам уже больше минуты.

16:44

Нигматуллина на второй «лежке» стреляет без промахов, Миронова — тоже чисто. И Васнецовой удается вторая стрельба.

16:44

Казакевич — вторая стрельба чистая!

16:43

Ройследанд — чисто, Алимбекова — чисто. А вот у Резцовой, к сожалению, два промаха. Очень обидно.

16:41

Великолепна Анна Сола! Вторая «лежка» и чисто! Она уходит, а ближайших преследовательниц еще и не видно.

16:40

У Резцовой отрыв от Солы +1:41.

16:40

Итак, первой идет Сола. Отрыв от Ройселанд 54 секунды. Третьей идет еще одна белоруска — Динара Алимбекова.

16:38

Нигматуллина и Миронова тоже мажут по одному разу. Васнецова не попадает дважды.

16:38

Резцова уже девятая! Отлично.

16:37

Резцова стреляет быстро и надежно. А вот у Казакевич промах.

16:35

Сола в одиночестве приходит на первый огневой рубеж и прекрасно стреляет. Без промахов. Она уже убежала, а ближайшие преследовательницы только подходят.

16:34

Казакевич и Резцова пока на отрезке 1,2 км 19-я и 22-я. Не смогли существенно улучшить свое преимущество.

16:33

Оставшиеся россиянки тоже стартовали — Нигматуллина, Миронова и Васнецова.

16:32

Казакевич и Резцова ушли на дистанцию.

16:31

47 секунд отделяли Солу от преследовательниц, дальше стартуют спортсменки кучнее.

16:30

Ну что же, поехали! Анна Сола уходит на дистанцию!

16:27

На самом деле, рассчитывать в этом гонке россиянки могут только на чудо. Отрыв Ирины Казакевич, которая стартует первой среди российских биатлонисток — 1:41.

16:25

Стартовые места распределяются следующим образом: белорусская биатлонистка Анна Сола стартует первой, Ирина Казакевич – 19-й, Кристина Резцова – 22-й, Ульяна Нигматуллина – 30-й, Светлана Миронова – 38-й, Валерия Васнецова – 45-й.

16:20

Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на 10 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В спринте лучшая из россиянок Ирина Казакевич заняла 19-е место.

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