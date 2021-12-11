Драма на финише: Казакевич ворвалась в десятку лучших в гонке преследования

В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня женщины вышли на старт в десятикилометровой гонке преследования. Лучший стала норвежка Марта Ройселанд, а лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич, занявшая девятое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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17:10
Достаточно оптимистичные моменты показала эта гонка для сборной России. На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!
17:05
Не самая плохая гонка для российских биатлонисток. Могла Резцова бороться и за попадание в пятерку сильнейших, но увы, подвела стрельба. Но в целом весьма и весьма хорошо справились биатлонистки, сумели отыграть ряд позиций.
Казакевич попала в десятку! Она девятая! Резцова финиширует 12-й.
17:00
Все! Тройка лидеров известна — Ройселанн, Сола и Эльвира Эберг.
16:59
Какая драма у нас на финише будет! Сола и Ройселанд! Оттесняет норвежка белоруску и выходит на первую позицию.
16:58
Ройселанд сокращает расстояние максимально от Солы, около пяти секунд у них разница.
16:57
У Нигматуллиной один промах на четвертом огневом рубеже, как у Мироновой. А вот у Васнецовой чисто!
16:51
Резцова мажет дважды, Казакевич — один раз. Увы.
16%55
Сола выходит с круга, Ройселанд с чистой стрельбой следом за ней. Алимбекова мажет.
16:54
Снова промах у Солы! На круг она отправляется. А Ройселанд и Алимбекова уже на рубеже.
16:53
Резцова поднимается на шестую позицию!
16:51
У Нигматуллиной вторая стрельба подряд чистая. Васнецова тоже стреляет чисто, а вот Миронова снова мажет.
16:50
Резцова и Казакевич стреляют на огневом рубеже «на стойке» чисто! 9-я и 11-я они сейчас.
16:49
Сола возвращается на дистанцию, а Ройселанд может один раз. Зато чисто стреляет Алимбекова.
16:47
Ох! Мажет дважды Сола! Но при этом у нее отрыв больше минуты, вряд ли она сейчас потеряет лидирующую позицию.
16:45
Сола везет соперницам уже больше минуты.
16:44
Нигматуллина на второй «лежке» стреляет без промахов, Миронова — тоже чисто. И Васнецовой удается вторая стрельба.
16:44
Казакевич — вторая стрельба чистая!
16:43
Ройследанд — чисто, Алимбекова — чисто. А вот у Резцовой, к сожалению, два промаха. Очень обидно.
16:41
Великолепна Анна Сола! Вторая «лежка» и чисто! Она уходит, а ближайших преследовательниц еще и не видно.
16:40
У Резцовой отрыв от Солы +1:41.
16:40
Итак, первой идет Сола. Отрыв от Ройселанд 54 секунды. Третьей идет еще одна белоруска — Динара Алимбекова.
16:38
Нигматуллина и Миронова тоже мажут по одному разу. Васнецова не попадает дважды.
16:38
Резцова уже девятая! Отлично.
16:37
Резцова стреляет быстро и надежно. А вот у Казакевич промах.
16:35
Сола в одиночестве приходит на первый огневой рубеж и прекрасно стреляет. Без промахов. Она уже убежала, а ближайшие преследовательницы только подходят.
16:34
Казакевич и Резцова пока на отрезке 1,2 км 19-я и 22-я. Не смогли существенно улучшить свое преимущество.
16:33
Оставшиеся россиянки тоже стартовали — Нигматуллина, Миронова и Васнецова.
16:32
Казакевич и Резцова ушли на дистанцию.
16:31
47 секунд отделяли Солу от преследовательниц, дальше стартуют спортсменки кучнее.
16:30
Ну что же, поехали! Анна Сола уходит на дистанцию!
16:27
На самом деле, рассчитывать в этом гонке россиянки могут только на чудо. Отрыв Ирины Казакевич, которая стартует первой среди российских биатлонисток — 1:41.
16:25
Стартовые места распределяются следующим образом: белорусская биатлонистка Анна Сола стартует первой, Ирина Казакевич – 19-й, Кристина Резцова – 22-й, Ульяна Нигматуллина – 30-й, Светлана Миронова – 38-й, Валерия Васнецова – 45-й.
16:20
Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.
16:15
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на 10 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В спринте лучшая из россиянок Ирина Казакевич заняла 19-е место.
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