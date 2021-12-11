12 декабря 2021, 16:15 Спорт Драма на финише: Казакевич ворвалась в десятку лучших в гонке преследования Норвежка Ройселанд выиграла женскую гонку преследования на Кубке мира Виктория Алексеева Слушать Остановить

В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня женщины вышли на старт в десятикилометровой гонке преследования. Лучший стала норвежка Марта Ройселанд, а лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич, занявшая девятое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.