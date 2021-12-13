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Спорт

«Бедный Андрей Аршавин»: жеребьевка Лиги чемпионов прошла со скандалом

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов была проведена заново из-за технических проблем

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Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был вынужден повторно провести жеребьевку Лиги чемпионов из-за грубых ошибок, которые были допущены в процессе составления пар 1/8 финала турнира. Протест на результаты подали испанские «Вильярреал» и «Атлетико», а вот мадридский «Реал» был против повторной жеребьевки.

Одним из ведущих церемонии был Андрей Аршавин, выступивший представителем России, где в этом сезоне состоится финал Лиги чемпионов. Своей легкой рукой бывший игрок петербургского «Зенита», на чьем стадионе пройдет заключительный матч турнира, вытаскивал шары с названиями клубов. Однако проведение жеребьевки омрачилось сразу несколькими грубыми ошибками.

Аршавин вытянул в пару к испанскому «Вильярреалу» английский «Манчестер Юнайтед». Противостояние этих клубов было жарким еще в финале Лиги Европы – 2021, однако сейчас оказаться соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов команды не могли согласно регламенту, поскольку на групповом этапе турнира играли вместе.

Ошибка была замечена, и соперник испанской команды был изменен: Аршавин вытянул другой клуб из Манчестера – «Манчестер Сити».

Но на этом проблемы с распределением не закончились. Руководитель клубных соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Михаэль Хезельшвердт вытянул бумажку «Атлетико». Было объявлено, что соперником испанского клуба могут стать оставшиеся команды кроме «Ливерпуля», с которым подопечные Диего Симеоне сражались на групповом уровне, и «Манчестер Юнайтед», поскольку у него уже есть соперник. И вот тут случилась загвоздка – соперника у английского клуба не было, поскольку минутами ранее вместо «Юнайтед» в пару к «Вильяррелу» был все-таки отправлен «Сити». Аршавин, крутивший шары, где не было названия «Манчестер Юнайтед», вытащил мюнхенскую «Баварию».

Дальше жеребьевка пошла спокойно, и были составлены следующие пары: «Бенфика» (Португалия) – «Реал» (Испания), «Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия), «Атлетико» (Испания) – «Бавария» (Германия), «Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия), «Интер» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия) – «Ювентус» (Италия), «Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция), «ПСЖ» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Однако пока фанаты Лионеля Месси и Криштиану Роналду радовались тому, что футболисты снова сыграют между собой, пока шла жеребьевка Лиги Европы, где российскому «Зениту» выпал испанский «Бетис», «Атлетико» и «Вильярреал» обратились в УЕФА с просьбой провести повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за грубых технических ошибок. Тут стоит отметить, что в соперники командам попались опаснейшие клубы – «Бавария» и «Манчестер Сити», поэтому повторная жеребьевка могла быть более благосклонной к испанским командам.

Глобальных ошибок, которые были допущены в проведении жеребьевки, оказалось четыре: «Манчестер Юнайтед» оказался в корзине соперников «Вильярреала»; «Манчестер Юнайтед» не было в корзине соперников «Атлетико»; «Ливерпуль» оказался в корзине соперников «Атлетико»; «Ливерпуля» не было в корзине соперников «Вильярреала».

Протест был одобрен, и УЕФА объявил о том, что жеребьевка Лиги чемпионов будет проведена заново. Сама организация объяснила подобное техническими проблемами.

«Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы. Повторная церемония будет проведена в 15.00 СЕТ (17.00 мск)», — сказано в заявлении УЕФА в Twitter.

Известный портал Goal.com с небольшой иронией отреагировал на решение УЕФА провести повторную жеребьевку и пожалел Андрея Аршавина, которого отчасти подставили технические проблемы.

«Это жеребьевка Лиги чемпионов. Бедный Андрей Аршавин», — говорится в сообщении.

В 17.00 по московскому времени жеребьевка Лиги чемпионов была проведена повторно. Обошлось без технических проблем, а пары выпали следующие: «Зальцбург» (Австрия) – «Бавария» (Германия), «Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия), «Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды), «Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция), «Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия), «Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия), «ПСЖ» (Франция) – «Реал» (Испания).

Наверно, самым обидным для любителей футбола в этой истории оказался тот факт, что «ПСЖ» не сыграет против «Манчестер Юнайтед», а Месси и Роналду не встретятся на поле. Однако французский клуб ждет не менее яркое противостояние – «Реал» набрал ход и сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея весомый отрыв от второго места (восемь баллов, но у идущей второй «Севильи» матч в запасе). Интересно, что сам мадридский клуб был против повторной жеребьевки. Изначально в пару к «Реалу» была отправлена «Бенфика».

«Реал Мадрид» считает недопустимым полное повторение жеребьевки. В клубе считают, что это будет столь же вопиющая фальсификация, как и те грубые ошибки, допущенные в первом случае», – заявил журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito de Jugones.

«Реал» настаивает на том, что их пара с «Бенфикой» в порядке, потому что ошибки начались позже. Клуб уверен, что повторная жеребьевка должна быть проведена без участия этой пары», – добавил в свою очередь корреспондент El Chiringuito de Jugones Хосеп Педрероль.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта.

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