«Не разрешено комментировать»: Косторная не поедет на чемпионат России

За десять дней до старта чемпионата России по фигурному катанию стало известно, что в Санкт-Петербург не поедет Алена Косторная, получившая перелом руки. Эта травма практически лишает спортсменку шансов на попадание на Олимпиаду в Пекине. Фигуристка Катарина Гербольдт в интервью «Газете.Ru» порассуждала о серьезности повреждения, а также поделилась мыслями, сможет ли Косторная бороться за Игры в 2026 году, а чемпионка мира Мария Бутырская высказалась о большом количестве травм в группе Этери Тутберидзе.

Олимпийский сезон для женской сборной России омрачился большим количеством травм. Считающаяся самой большой кузницей кадров в женском одиночном катании команда именитого тренера Этери Тутберидзе несет большие потери. Серьезную травму получила Дарья Усачева, восстанавливается Александра Трусова, а 13 декабря появилась информация, что действующая чемпионка Европы Алена Косторная из-за повреждения пропустит чемпионат России. «Омикрон» сорвал триумф российских фигуристов: японцы отменили финал Гран-при Финал престижной серии Гран-при по фигурному катанию был отменен властями Японии из-за распространения... 02 декабря 14:48

О том, что фигуристка получила травму, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Однако никаких подробностей рассказано не было, генеральный директор организации Александр Коган только отметил, что пока у Косторной запрет на тренировки на 20 дней.

«Что за травма, я вам, естественно, не скажу, потому что травма есть травма. На сколько выбыла? Пока ей ограничили тренировки и нагрузки стандартно – на 20 дней», — приводит слова Когана РИА «Новости».

«Матч ТВ» сообщает, что у Косторной перелом правой кисти. Это подтверждает и фан-аккаунт фигуристки в Instagram. В профиле Kostornaiateam было выставлено фото спортсменки, на котором она запечатлена с гипсом на руке. Также отмечается, что на восстановление фигуристке потребуется от шести до восьми недель.

Сама Косторная говорить о своей травме отказалась, подчеркнув, что ей запрещено комментировать что-либо.

«Я ничего говорить не буду. Мне не разрешено что-либо комментировать», — цитирует фигуристку «Спорт-Экспресс». «Война против России»: лучших фигуристок могут исключить с Евро, ЧМ и Олимпиады После Олимпиады в Пекине — 2022 конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит... 01 декабря 14:27

Чемпионат России считается отборочным этапом на предстоящее европейское первенство, а также Олимпиаду, но стоит отметить, что критерии Федерации достаточно расплывчатые, и до конца непонятно, как будет формироваться путевка сборной России по фигурному катанию в Пекин. Однако точно известно, что национальное первенство играет в отборе далеко не последнюю роль, и его пропуск может стать критичным в борьбе за Игры-2022.

Фигуристка Катарина Гербольдт заметила, что хотя травма руки и не является критической для фигуристок, все же подобное повреждение не позволяет полноценно кататься.

«Кисть, в принципе, не самая важная часть в нашем деле. Но, тем не менее, это мешает много чего делать, и все-таки небезопасно прыгать. Не знаю, насколько захотят рисковать, потому что падать на руку, естественно, нельзя, и сложные элементы при этом тоже вряд ли кто-то будет делать», — заявила она.

По мнению Гербольдт, на сегодняшний момент очень сложно говорить о том, сможет ли Косторная бороться за попадание на Олимпиаду в 2026 году. Спортсменка отметила, что в первую очередь это будет зависеть от моральной готовности самой фигуристки бороться с более молодыми соперницами.

«Каждый спортсмен сам решает, есть ли у него, наверное, не столько физические, столько моральные силы – насколько она ощущает, что сможет составлять конкуренцию молодым, перспективным детям и насколько она готова физически работать. И, конечно же, насколько она готова психологически бороться. Может, она уже в принципе этого не хочет, а хочет жить обычной жизнью и наслаждаться ей», — заключила Гербольдт.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская, комментируя сложившуюся ситуацию, отметила, что Косторная из-за пропуска чемпионата России лишается шансов на Олимпийские игры в следующем году, и выразила сожаление по этому поводу.

«В сборную будут отбираться по результатам чемпионата России, изначально было понятно, что чемпионат страны – самый важный отборочный этап у фигуристов в этом году. Так что, конечно, придется Алене в этом цикле пропустить Олимпийские игры. Никто просто так свое место не отдаст, очень много отличных спортсменок, которые борются за эти места.

Очень жаль, что так происходит. Самое обидное для спортсмена, когда именно из-за травмы ты лишаешься шанса отобраться на те соревнования, на которые ты мечтал попасть всю жизнь. В карьере спортсмена это одни из самых важных соревнований», — отметила она.

Отобраться на Олимпиаду в 2022 году у Косторной и до этой травмы шансов было не очень много.

В этом олимпийском сезоне конкуренция высока как никогда – здесь и Камила Валиева, которая чисто выполняет программу с четверными прыжками и тройным акселем, и действующая чемпионка мира Анна Щербакова, которая тоже прыгает элементы ультра-си, и Елизавета Туктамышева, чисто и стабильно владеющая тройным акселем. У самой Косторной в активе только аксель в три оборота, но говорить о стабильности не приходится – на этапе Гран-при во Франции фигуристка упала на этом прыжке в произвольной программе. И если сравнивать, то у Туктамышевой, которая тоже владеет только акселем, элемент получается куда стабильнее и чаще – она прыгает его и в короткой программе, и дважды в произвольной, причем один в каскаде.

Есть еще Майя Хромых с четверным тулупом, и Александра Трусова, которая первой в истории заявила в произвольную пять четверных. Однако с ней пока тоже не все ясно – сейчас фигуристка восстанавливается после стрессового перелома стопы, который получила еще осенью. С травмой она приехала на этап Гран-при по фигурному катанию в Америку, и в произвольной исполнила облегченный вариант программы – только с одним квадом. Возможно, именно это сильно усугубило повреждение, и с этапа в Японии Трусова была вынуждена сняться. С тех пор информации о спортсменке не очень много, сообщается, что она готовится к чемпионату России, но остается непонятным, сможет ли Трусова вернуть свою форму, сможет ли пойти на четверные прыжки и в каком количестве. «Достигла своего максимума»: как Валиева идет к золоту Олимпийских игр На этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи пьедестал в женском одиночном катании... 29 ноября 13:26

Не обошлась без травмы и еще одна фигуристка сборной – Дарья Усачева. На этапе Гран-при Японии, куда она прилетела уже с болевыми ощущениями, произошел достаточно серьезный инцидент. Во время прыжка спортсменка не докрутила его, упала на лед и с трудом смогла подняться сама. С арены ее уносил на руках врач, а позднее ФФККР раскрыла диагноз – у Усачевой произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. Такое повреждение требует достаточно долгого восстановления, поэтому весьма сомнительно то, что в этом сезоне фигуристка выйдет на лед.

Примечателен тот момент, что все трое – Косторная, Усачева и Трусова – тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Пока на сегодняшний момент в «Хрустальном» без травм остаются Валиева и Щербакова, однако стоит вспомнить, что еще летом действующая чемпионка мира, которая в этом сезоне выиграла два этапа Гран-при, тоже восстанавливалась после повреждения. Бутырская связала такое больше количество повреждений у фигуристок «Хрустального» с исполнением сложнейших элементов ультра-си, а высокая конкуренция заставляет их работать с большей отдачей.

«Давайте не будем об этом, травмы всегда были и будут. Конкуренция очень большая, и думаю, что у самих девчонок настолько велик ажиотаж по поводу разбора олимпийских мест, что они сами пашут и работают до изнеможения.

Да, все на это обращают внимание, но надо понимать, что исполняются элементы ультра-си. Они отрабатываются ежедневно, и, конечно, это может привести к травмам. И это во всех видах спорта, допустим, в спортивной гимнастике: чем сложнее уровень, тем больше травмы. Четверной прыжок – это действительно очень сложный элемент, и для того, чтобы его исполнять, должна быть очень хорошая, потрясающая физическая форма», — подчеркнула она.

При этом иногда здоровье подводит и Туктамышеву, тренирующуюся у Алексея Мишина. К примеру, после этапа в Сочи, где Елизавета заняла второе место, уступив только Валиевой, она заявила, что ее форма еще до конца не восстановлена. До соревнований была информация, что спортсменка была вынуждена сняться с турнира в Варшаве из-за плохого самочувствия.