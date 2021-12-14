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Спорт

Системный подход: что помогло СКА вернуться в лидеры чемпионата КХЛ

Эпидемия травм не мешает армейцам бороться за первое место в Западной конференции

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Пресс-служба ХК «СКА»
В воскресенье СКА потерпел первое поражение за шесть матчей — армейцы на своей площадке в серии буллитов уступили московскому «Динамо». Даже один набранный балл помог петербуржцам сделать маленький шаг вперед — они догнали «Йокерит» по количеству очков и делят с ним, а также с «Динамо» первое место в Западной конференции.

Минус пять ведущих защитников

Результаты СКА удивительны тем, что в ноябре — начале декабря команда потеряла из-за травм почти всех ведущих игроков обороны. Давно не выходили на лед Игорь Ожиганов, Василий Токранов и Микко Лехтонен, в последних матчах лазарет пополнили Оскар Фантенберг и Степан Фальковский.

Кроме того, армейцы отпустил одиннадцать игроков в расположение молодежной сборной для подготовки к чемпионату мира среди хоккеистов не старше 20 лет. Среди этих хоккеистов есть защитники Кирилл Кирсанов и Никита Смирнов, которые играли в основе в нынешнем сезоне. Особенно ощутима потеря Кирсанова, попадавшего в состав даже в плей-офф прошлой весной.

В распоряжении тренеров СКА остались только два штатных защитника основы: 35-летний канадец Мэт Робинсон и 21-летний Даниил Пыленков. Петербуржцам пришлось в экстренном режиме заделывать бреши в обороне. У «Сочи» выменяли 26-летнего Никиту Камалова и 20-летнего Никиту Седова, но остальных защитников пришлось «поднимать» из фарм-клубов. Так в основе СКА заиграли хоккеисты «СКА-Невы» 27-летний Никита Лисов, 26-летний Георгий Солянников и 21-летний Григорий Грязнов.

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Пресс-служба ХК «СКА»

Тем удивительнее тот факт, что в последних шести матчах СКА пропустил всего пять шайб в основное время, хотя соперники у армейцев были самые серьезные. Дома были обыграны «Йокерит» и минское «Динамо», затем петербуржцы сыграли на выезде против сильного «Автомобилиста» и лидеров Восточной конференции и всей регулярки КХЛ «Трактора» (текущее второе место в лиге) и «Металлурга» (текущее первое место в лиге), а потом в Ледовом приняли конкурента по Западной конференции московское «Динамо».

Система работает

Если копнуть поглубже, то нет ничего удивительного в надежности обороны, которую собирали в экстремальных условиях. В СКА с 2014 года под руководством вице-президента Романа Ротенберга поступательно строят клубную вертикаль. Шесть лет назад в Петербурге объявили о создании клубной академии — под ее флагом объединилось несколько городских хоккейных школ. И это был не просто символический жест. Постепенно школы академии СКА стали готовить хоккеистов по единой федеральной программе «Красная машина».

Сейчас до основы дорастают выпускники этих школ. Защитник Григорий Грязнов и вратарь Дмитрий Николаев родились в Петербурге и считаются полноценными воспитанниками клуба. Сейчас оба удачно вписались в основу. Николаев даже был признан лучшим новичком 12-й недели регулярного чемпионата.

Следующим шагом в развитии клубной системы стало открытие в 2016 году многофункционального спортивного центра «Хоккейный город». Он находится в непосредственной близости от Ледового дворца, игроки основного состава приходят на матчи пешком.

Огромная база вмещает два катка, несколько площадок для разных видов спорта, тренажерные залы, медицинский центр и многое другое. Новички СКА, приехавшие из НХЛ, говорят, что «Хоккейный город» соответствует лучшим североамериканским стандартам.

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Пресс-служба ХК «СКА»

В спортивном центре тренируются все команды клубной системы — от детской школы «Армия СКА» до основного состава. Петербуржцы — единственная команда КХЛ, которая имеет сразу два фарм-клуба в Молодежной хоккейной лиге: «СКА-1946» и «СКА-Варяги». В Высшей лиге выступает еще одна дочерняя команда — «СКА-Нева». Все хоккеисты находятся в поле зрения тренерского штаба основы, а для продвижения по клубной вертикали достаточно просто перенести вещи в соседнюю раздевалку.

Наличие двух команд в МХЛ позволило СКА создать уникальную двухэтапную систему развития молодежи. В «СКА-Варягах» играют талантливые хоккеисты 16-17 лет. Они закаляются в битвах с чуть более старшими ребятами, а потом переходят в «СКА-1946», перед которым стоит задача биться за Кубок Харламова.

Один из главных талантов нового поколения Матвей Мичков в прошлом сезоне успел сыграть и за «СКА-Варягов», и за «СКА-1946». Форвард дебютировал в МХЛ в 15 лет и забил гол в первой же игре на молодежном уровне.
В «СКА-Неве» молодежь играет рядом с более опытными хоккеистами, которым совсем немного не хватило для того, чтобы пробиться в КХЛ. Родившийся в городе Никольское Ленинградской области Георгий Солянников провел семь сезонов в Высшей лиге, в прошлом году сыграл в КХЛ за «Сочи», а в этом вернулся в Петербург, в сложный момент помог основе и показал, что вполне может выступать на самом высоком уровне. В матче против «Динамо» Солянников отметился голевой передачей.

СКА делает Петербург хоккейным центром

Мы привыкли к тому, что самые хоккейные города России — это Челябинск и Ярославль. Там находятся мощные школы, которые готовят игроков для сборной. Евгений Малкин, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин родом из Челябинской области, Семен Варламов, Владислав Гавриков и Иван Проворов родились в Ярославле. Свой вклад вносит и Москва — это, например, Александр Овечкин, Игорь Шестеркин и Никита Гусев.

Ленинград когда-то дал стране защитников Алексея Касатонова и Алексея Гусарова, нападающего Николая Дроздецкого и вратаря Евгения Белошейкина. В 90-е до национальной команды доросли петербуржцы Максим Соколов и Максим Сушинский, а воспитанник системы СКА Александр Барабанов стал олимпийским чемпионом Пхенчхана.

Нынешние армейцы благодаря выстроенной клубной системе постепенно превращаются в донора клуб сборной. В прошлом году в разгар пандемии СКА проводил несколько матчей преимущественно молодежным составом, и армейские воспитанники на равных конкурировали даже с таким грандом КХЛ, как «Ак Барс». Представители той команды наверняка будут лидерами сборной России на грядущем чемпионате мира среди молодежи.

Сейчас в системе СКА много игроков, которых нашли в других городах, — это нормальный процесс для современного спорта. Ни один сильный клуб не запирает себя в рамках своего региона, а ищет усиление везде, где только может. Скажем, СКА развивает собственную сеть не только на Северо-Западе. Школа клубной Академии есть даже на Урале, причем выступают ее воспитанники вполне успешно – недавно 14-летние игроки «СКА-Юности» в составе сборной Урала выиграли по своему возрасту Первенство Федеральных округов, которое де-факто является чемпионатом страны. Словом, развитие собственной академии идет такими темпами, что можно не сомневаться — совсем скоро СКА будет по силам на регулярной основе снабжать кадрами и свою команду КХЛ, и сборную России.

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