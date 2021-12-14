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Спорт

Лига Европы не спасла: «Спартак» уволил Виторию

Новым тренером красно-белых может стать бывший помощник Конте

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Armando Franca/AP
Тренерский штаб московского «Спартака» второй раз за 2021 год претерпел изменения. Руководство клуба приняло решение уволить португальского специалиста Руя Виторию, несмотря на выход команды в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. При этом в Российской премьер-лиге красно-белые идут на девятой позиции.

Московский «Спартак» официально объявил об отставке Руя Витории. Ранее сообщалось, что это должно произойти в ближайшее время, а некоторая задержка с пресс-релизом, похоже, связана с согласованием деталей расторжения контракта. «Матч ТВ» сообщил, что португальский специалист отказывается подписывать расторжение контракта, так как не согласен с увольнением, но позже «РБ-Спорт» опроверг эту информацию, объяснив, что дело в согласовании дедлайна выплат компенсации тренеру, которая составит порядка €2 млн.

И вот все вопросы с юристами, очевидно, улажены, и пресс-служба красно-белых выпустила официальное заявление:

«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Наш клуб также покидают ассистенты Витории: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш. Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в пресс-релизе красно-белых.

Почему уволен Витория

Португальский специалист возглавил красно-белых в мае 2021 года, сменив на этом посту немца Доменико Тедеско, который хотел уйти еще в зимнюю паузу, однако согласился доработать до конца контракта и довел команду до второго места в чемпионате России и третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. От Витории в год столетия «Спартака» ждали большего, пусть его назначение и ознаменовалось рядом скандалов вокруг клуба, главным участником которых стала Зарема Салихова – супруга Леонида Федуна.

Однако помимо скандалов проблемой стал и результат. При Витории команда провела 26 матчей во всех турнирах, из которых только в девяти одержала победу. Было еще 11 поражений и шесть игр, завершившихся ничьей.

По информации «Спорт-Экспресса», руководство команды обсуждало отставку главного тренера с футболистами. Лидеры не поддержали португальского специалиста и дали понять, что в случае его ухода не произойдет ничего страшного. Издание сообщает, что тренер не сумел найти контакт с игроками – причем, как с российскими, так и с легионерами.

Об увольнении Витории говорили много и часто. Основной причиной для этого стала неудачная игра московского клуба в чемпионате. После 18-ти сыгранных туров «Спартак» идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 23 балла. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет уже 15 очков. По информации «СЭ», «Спартак» мог уволить Виторию именно после игры с лидером Российской премьер-лиги – 24 октября в Санкт-Петербурге столичный клуб потерпел сокрушительное поражение со счетом 1:7, которое стало самым крупным в истории клуба в рамках национального первенства.

Последней каплей в этой истории стал матч 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи». Фанаты были окрылены успехами команды в Лиге Европы и даже создали петицию, в короткой просили оставить Виторию на посту наставника команды. Однако эта встреча расставила все по своим местам: в чемпионате «Спартак» по-прежнему играет хуже некуда. «Сочи» открыл счет с пенальти ближе к 30-й минуте первого тайма, после чего красно-белые бросились в атаку – команда прессинговала, создавала опасные моменты, но мячи не летели в ворота. И несмотря на все старания, уже ближе к концу второго тайма «Сочи» сумел забить еще два, причем один из голов вновь был оформлен с пенальти. Как итог – 0:3, болезненное поражение на «Фиште» и все та же девятая строчка в турнирной таблице.

Отдушиной для фанатов стала Лига Европы. Старт на европейской арене Витория со «Спартаком» провалили – команда должна была играть в Лиге чемпионов, однако в третьем квалификационном раунде уступила португальской «Бенфике» и отправилась в групповой этап Лиги Европы. Соперники подобрались очень суровые – «Наполи» и «Лестер», крепкая «Легия», многие эксперты говорили, что бороться за выход из группы будет очень трудно, тем более красно-белым, которые не показывали на российском уровне ничего вразумительного.

Казалось, что опасения были не напрасными. В первом матче, который прошел в Москве, «Спартак» проиграл «Легии» со счетом 0:1, пропустив уже в компенсированное ко второму тайму время. Однако следом случилась сенсация – на «Открытие Арене» во втором туре группового этапа «Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 3:2, причем первый мяч красно-белые пропустили уже на первой минуте поединка. Следом были ничья и поражение от «Лестера», а в пятом туре «Спартак» повторил успех второго – вновь победил «Наполи», на сей раз в Италии. Для выхода в евровесну команде хватало ничьей в заключительном матче с «Легией», тогда команда отправилась бы в Лигу конференций. Но все решили гол Зелимхана Бакаева и пенальти, который на седьмой добавленной ко второму тайму минуте встречи отразил Александр Селихов. Со счетом 1:0 московский клуб обыграл польскую команду и вышел сразу в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе.

Кто может возглавить

Основной и пока единственной кандидатурой на пост наставника красно-белых называется итальянский специалист Паоло Ваноли. Тренер с не самым большим опытом, больше известный как помощник Антонио Конте. Тренерскую карьеру бывший полузащитник «Фиорентины» начал в любительском клубе «Домельяра». Позже недолгое время возглавлял сборную Италии до 19 лет, с которой добрался до финала юношеского чемпионата Европы. С 2017 года он работал только в качестве ассистента – сначала в основной итальянской команде с Джанпьеро Вентурой, а следом Ваноли оказался в тренерском штабе Конте в лондонском «Челси».

В 2018 году Конте был уволен из английской команды, но назначен в миланский «Интер». Ваноли ушел вслед за специалистом, однако стал уже не его помощником, а техническим директором. Однако в 2021 году дороги Конте и Ваноли разошлись – специалист возглавил «Тоттенхэм», сообщалось, что звал туда и помощника, однако тот отказался.

Первые слухи о назначении Ваноли в «Спартак» появились еще в начале ноября, а 20 числа в СМИ была опубликована информация, согласно которой тренер встретился на обеде в Италии с Леонидом Федуном. Предположительно, именно тогда были согласованы условия сотрудничества, которые на данный момент неизвестны. При этом ни одна из сторон не дала четкого ответа на вопрос, действительно ли договоренность существует.

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