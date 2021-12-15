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Спорт

Милохин упал, Авербух плакал, Траньков посылал фанатов: огненный финал «Ледникового периода»

Медведева и Милохин грубо ошиблись в финальном прокате «Ледникового периода»

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Евгения Медведева и Даня Милохин

Евгения Медведева и Даня Милохин

Пресс-служба Первого канала
Даня Милохин упал на ровном месте и лишил свою пару важных баллов, Максим Траньков послал фанатов Евгении Медведевой, которые обвиняли его в «ненависти» к фигуристке, Илья Авербух заплакал и пожелал здоровья Татьяне Тарасовой, которая пропустила съемки второго выпуска подряд из-за плохого самочувствия, Филипп Киркоров сплясал на подиуме с Алиной Загитовой и крикнул «Здравствуй, жопа, Новый год!». «Газета.Ru» рассказывает, чем закончился «Ледниковый период».

Роковое падение под ноги судьям

В последний день съемок «Ледникового периода» участники устроили гала-концерт — каждая пара показывала свой лучший номер на проекте, добавляя в него новые, более сложные элементы. Судьи оценивали прокаты, отправляя в копилку пар последние баллы, которые должны были решить судьбу медалей.

Медведева и Милохин выбрали для повтора программу под «Uptown Funk» (Mark Ronson Feat. Bruno Mars), а продюсер шоу Илья Авербух даже попросил публику поддержать их танцами в концовке номера.

— Музыка очень танцевальная, новогодняя и зажигательная. Когда они зайдут в раздевалку (по сюжету молодые люди переодеваются в дорогом бутике — «Газета.Ru»), предлагаю всем встать и начать танцевать. Это не значит, что надо убивать локтями товарищей. Услышали меня? — говорил Авербух.

— Да! — радостно отвечал зал.

В прошлый раз этот номер получился у Медведевой и Милохина идеальным и принес им максимальные 12,0, собрав под 2 млн просмотров на YouTube.

Какие баллы ребята получили на этот раз, спойлерить не будем, однако безупречным этот номер не вышел: Милохин неожиданно упал в середине проката. Вдвойне обидно, что это случилось не во время исполнения сложного элемента, а на обыкновенных танцевальных движениях.

Тиктокер чересчур разошелся в пляске, потерял равновесие и повалился всем телом на лед, прикатившись прямо под ноги к судьям. Юноша точно врезался бы в борт, если бы на «Ледниковом периоде» он был.

К счастью, этот казус не сбил Милохина с настроя, и остаток номера он докатал бодро и без таких грубых ошибок.

«Ваш прокат меня убил»

За судейским столом вновь не оказалось Татьяны Тарасовой, которая все еще плохо себя чувствует. Ее заменил эпатажный Филипп Киркоров в костюме с белыми стразами, который тут же начал признаваться в любви Медведевой и Милохину.

— Даня, я видел все твои номера на «Ледниковом периоде»! А ваш прокат в образах Кая и Герды меня убил.

— Он убил и некоторых членов жюри в своем роде, — пошутил ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин, напоминая про низкие оценки пары за тот номер.

— Ну, я как-то представил себя на месте Снежной королевы… и это было так красиво, так трогательно, просто шедевр! — зашелся в восторгах Киркоров.

Ягудин не стал спорить с этим утверждением.

— Даня, как ты шел к этому номеру, к этому финалу — через травмы, падения… — продолжил Киркоров. — У тебя было одно в глазах: «Хочу и смогу». И ты смог! Да, споткнулся, но я этого не видел. А все остальное было — кураж, артистизм!

И у тебя такая потрясающая партнерша. Тебе очень повезло, Даня. Ну и тебе, Женя. Тебе завидует вся страна! Ты с таким пацаном каталась на этом проекте.

Это же кумир всех, герой молодого поколения. Я очень рад, что Даня так достойно дошел до финала. Вы очень гармонично смотритесь, молодцы!

«У меня вся лента в вашем романтическом поцелуе, что происходит?»

Другая судья Алла Михеева призналась, что является фанаткой Медведевой и Милохина и была счастлива даже просто встретить их в коридоре перед съемками.

— Даня, Женя, я вас обожаю. Я так хотела вас увидеть! Ваша энергия, которая идет через экраны, ваша молодость, ваш новый подход — это очень круто! — воскликнула телеведущая, а затем неожиданно обратилась к Киркорову: — Филипп, можно я раскрою наш секретик?

— Тебе можно все. Аллам вообще можно все в моей жизни, — сказал певец.

— Так вот: Филипп мне говорит: «Давай не заметим падение Дани?». А у меня даже не было сомнения в том, что это не падение. Это было так круто сделано — в музыку!

— Гениально! Браво! — поддержал Киркоров.

— Попробуйте потом докажите, как на самом деле правильно, — распалялась Михеева.

— И у меня уже вся лента в вашем романтическом поцелуе. Мне даже интересно, что у вас там происходит?

На этом моменте зал смущенно рассмеялся.

— И мне тоже, — поддакнул Киркоров. — Даня, скажешь мне как старшему братику? Нет? Он даже мне не скажет.

— Ну ладно… вы встречаетесь?! — решила взять быка за рога Михеева.

— Мы не встречаемся! — неожиданно ответил ей Киркоров, будто речь шла о нем и Милохине.

— Как мы рады этому факту… — устало протянул Ягудин.

— В общем, если что, Женя, я не против: Даня хороший! — жизнерадостно подытожила Михеева.

«Безбашенность привела к ошибке, а у нас идет финал»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала начинание Михеевой и тоже призвала Медведеву и Милохина вступить в отношения: «И мы не против Дани, Жень!»

Также Навка призналась, что ей было тяжело отнимать баллы у пары, однако в финальном выпуске она решила быть построже:

«Ужасно больно было снижать вам оценку, но вы фавориты этого проекта, вас обожает вся страна.

Когда-то я поставила вам 6,0, когда вы катали школьников, несмотря на падение. Сказала, что был бы финал, я бы подумала. Не знаю, правильно ли я сейчас сделала, но это финал, идет борьба, а не просто показательные выступления».

Другой судья — известный тренер Александр Жулин — пошел дальше и объяснил причину падения Милохина:

«Обожаю эту пару. Просто в восхищении от того, что они исповедуют такой безбашенный стиль.

Эта бесконтрольность и безбашенность и привели к ошибке, а я являюсь заслуженным тренером России и не могу такое игнорировать. Все-таки у нас идет финал «Ледникового периода».

Я решил, что, если катание будет чистое, поставлю шестерки. А тут была ошибка. Но я все равно вас очень люблю, ребят».

«Все, кто говорит, что я ненавижу Медведеву, идите в жопу!»

Олимпийский чемпион Максим Траньков слегка потроллил Жулина в начале своей речи: «А я не заслуженный тренер России, поэтому могу поставить 6,0».

Затем судья по пунктам объяснил, почему решил закрыть глаза на падение Милохина.

— У меня три причины. Во-первых, я однажды уже поступился своими принципами: не снял оценку за падение одному из участников проекта.

— Своей супруге? — игриво спросила Михеева.

— Неважно. Своей родственнице. Ближайшей, — отшутился Траньков, имея в виду, конечно, жену Татьяну Волосожар. — Вторая причина: Женя Медведева всегда каталась на чемпионатах мира чисто и побеждала, а я однажды на ровном месте растянулся, но это все равно была победа. И, в-третьих,

все признаются этой паре в любви, а мне всегда пишут, что я не люблю Медведеву. Так вот: все, кто это пишут, идите в жопу!

Зал расхохотался.

— Прекрасная постновогодняя программа, — продекларировал Ягудин (выпуск выйдет в эфир уже в 2022 году).

— Здравствуй, жопа, Новый год! — неожиданно жизнерадостно подключился Киркоров.

— Надеюсь, это не вырежут, — добавила Михеева.

— Да нет, это будет анонс программы, — мрачно подытожил режиссер съемок в микрофон.

«Мы рады видеть Киркорова, но желаем скорейшего выздоровления Тарасовой»

После проката Медведева и Милохин по традиции пообщались со второй ведущей шоу Алиной Загитовой.

Загитова: Спасибо, что выбрали этот номер. Правда, оценки на этот раз получили другие. Даня, твое падение — это был такой подкат к судьям?

Милохин: Да, это такой новый элемент, просто многие не поняли, но ничего страшного.

Загитова: Вы ведь еще усложнили программу?

Медведева: Да, в этой программе был переворот. Сначала мы за локти цеплялись, а сейчас прямо сальто сделали.

Милохин: Это эффектнее выглядит, и в прошлом номере мы это не сделали, поэтому решили исполнить сейчас.

Загитова: Сколько учили свою сложную поддержку?

Медведева: Это обычное колесо. На самом деле не так сложно делается.

Загитова: Спасибо вам за такое бомбовое выступление. Какие эмоции у вас останутся от «Ледникового периода»?

Милохин: О-о-ох... Куча разных. Сейчас я рад, но, может, через недельку буду скучать. Но никому не скажу об этом.

Медведева: У меня положительные. Я очень многому научилась. Даня научился собираться, я — расслабляться. Чувствую себя раскованнее, освободилась от зажимов, стала добрее, проще.

Загитова: Да, «Ледниковый период» меняет людей. И поздравляю с тем, что Авербух наконец отпустит вас из ледового рабства.

После этого Медведева высказала слова поддержки в адрес отсутствующей Тарасовой.

— Мы очень рады видеть здесь Филиппа Бедросовича, но желаем здоровья Татьяне Анатольевне, которая не может присутствовать второй выпуск подряд. Она и есть фигурное катание. Она олицетворяет этот вид спорта. Выздоравливайте, Татьяна Анатольевна!

— Уверена, что она сказала бы после вашего проката «Шедевра-а-а-ально», — пошутила Загитова.

— «Как они умеют!» — со смехом процитировала Тарасову Медведева.

Авербух целовал Арзамасову и плакал, Медведева обнималась с Милохиным и кричала в телефон

Во время подготовки к церемонии награждения начался настоящий хаос.

Все участники высыпали на лед, Милохин катал чьих-то детей, потом вместе с Медведевой, Агатой Муцениеце и Александром Энбертом прыгал и кричал что-то нечленораздельное в телефон (видимо, новый тикток), в это время Навка, Загитова и Киркоров отплясывали на подиуме, а Авербух нежно обнимал и целовал свою супругу Елизавету Арзамасову, пришедшую поддержать его в такой важный день.

Потом все делали общее фото.

В ожидании результатов все пары выстроились вдоль пьедестала. Любопытно, что только Медведева и Милохин почти все время обнимали друг друга — остальные дуэты просто стояли рядом.

Сама церемония награждения выдалась сумасшедшей.

Участники испускали дикий рев в микрофон Загитовой в ответ на вопрос «Какие у вас эмоции после попадания на пьедестал?» и бросались букетами, а одна из девушек, завоевавших медаль, добровольно разделила свою награду с соперницей.

Был и весьма грустный момент. Когда продюсер шоу Илья Авербух произносил финальную речь, он не смог сдержать слез и трогательно вспомнил о Тарасовой.

«Ледниковый период» — это то, что позволяет...» — произнес мужчина, однако не смог договорить из-за подступивших слез. Зрители и участники шоу поддержали его аплодисментами.

После этого Авербух собрался и договорил дрожащим голосом, сквозь слезы: «Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее».

Вся арена громогласно его поддержала.

Результаты «Ледникового периода» мы узнаем 8 января — именно тогда финальный выпуск выйдет в эфир.

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