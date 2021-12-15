Российские разборки: Цветков выбил Бабикова с пьедестала

Поздравляем с золотом немца Давида Зобеля (50:36,9 минуты; один промах), с серебром — итальянца Доминика Виндиша (+9,1 секунды; два промаха) и с бронзой — россиянина Максима Цветкова (+23,3; два промаха).
Результаты других россиян: Антон Бабиков — четвертый (+45,8; два промаха), Никита Поршнев — девятый (+1:20,2 минуты; два промаха), Ильназ Мухамедзянов — десятый (+1:34,0 минуты; три промаха), Матвей Елисеев — 16-й (+2:11,6; один промах), Евгений Гараничев — 21-й (+2:33,5; два промаха).
Цветков финишировал на третьем месте и сместил Бабикова на четвертое! Вот такие российские разборки получились.
Цветков на отметке 18,1 км удерживает третью строчку, однако подняться выше уже вряд ли получится. Он проигрывает десять секунд Виндишу, который идет вторым.
ДА! Цветков закрыл все мишени на заключительной стрельбе стоя и поднялся на третью строчку! Он проигрывает лидирующему Зобелю 21 секунду, а идущему вторым Виндишу — восемь! Можно бороться даже за второе место — главное не потерять скорость.
На отметке 18,1 км Елисеев идет 14-м, отставая все больше. Он проигрывает лидеру уже 1:51,2 — отставание выросло на 30 секунд за небольшой отрезок дистанции!
Ох, еще и Елисеев допустил одну осечку на заключительной стрельбе стоя. Теперь шансов на медаль с его низкой скоростью почти нет — нужно было стрелять безупречно. Матвей ушел на трассу десятым (+1:23,3 минуты отставания от лидера).
Цветков допустил один промах на третьей стрельбе (лежа) и откатился на 12-е место (+1:34,4 минуты от лидера). Почему же у нас не получается сочетать отличную скорость с точной стрельбой? Есть либо одно, либо другое...
На отметке 10,1 км Цветков идет пятым — отставание от лидера выросло на шесть секунд, до 57,0.
Елисеев — просто бог стрельбы! Он преодолел уже три огневых рубежа без осечек! Скорость бы только повыше, а то даже такая точная стрельба не помогает приблизиться к лидерам. Пока Елисеев идет седьмым (+1:03,6 минуты).
Ох, беда... Цветков допустил один промах на второй стрельбе (стоя) и сразу опустился на восьмое место. Теперь он проигрывает лидеру 52,1 секунды.
Елисеев молодец: закрыл все мишени на первой «лежке». Однако скорость настолько низкая, что даже без штрафных минут он ушел на трассу лишь 15-м (+33,3 секунды от лидера Цветкова).
Вау, что творит Цветков! Он не допустил ни одной осечки на первой стрельбе лежа и вырвался на первое место!
Бабиков финишировал — и пока он держится на третьем месте после Зобеля и Виндиша! Будем надеяться, что никто не обгонит Антона (если, конечно, это будут не россияне).
Эх, как жаль! Мухамедзянов допустил один промах на заключительной стрельбе стоя, и это лишило его вполне реальных шансов побороться за топ-3. Из-за штрафной минуты россиянин оказался на десятой строчке (+1:31,2 минуты отставания от лидера).
Бабиков пока держится на третьей строчке, хотя и все больше проигрывает лидерам по времени. На отметке 18,1 км он уступает 38,6 секунды Зобелю и 28 секунд — Виндишу.
Ух ты, Цветков взял неплохой темп на старте. На отметке 2,1 км он показывает второй результат — проиграл только французу Эмильену Клоду (+2,1 секунды).
Мухамедзянов не допустил осечек на третьей стрельбе (лежа). Это позволило ему подняться с 28-го на 13-е место. В данный момент россиянин проигрывает лидеру 1:55,4 минуты.
Ух ты!!! Бабиков сумел закрыть все мишени на четвертом огневом рубеже стоя! На фоне промахов других это позволило ему взлететь на третью строчку. Он проигрывает 29,7 секунды лидирующему немцу Зобелю и 17 секунд — Виндишу, который был вторым на этом отрезке дистанции. Ай да Антон! Надо поднажать на финише и как минимум не выпасть из топ-3!
Поршнев и Гараничев финишировали — пока они на пятом и шестом месте соответственно. Лидирует Зобель, которому Никита проиграл 1:20,2 минуты, а Евгений — 2:33,5.
Бабиков добрался до третьей стрельбы (лежа) и допустил одну осечку. Это отправило его на 12-ю строчку (+1:48,4 минуты от лидера).
Обидно! Гараничев промахнулся один раз на четвертом огневом рубеже (стоя). В целом у него два промаха за гонку. Он ушел на трассу восьмым, проигрывая лидеру 1:56,5 минуты.
Поршнев закрыл все мишени на заключительном огневом рубеже стоя. Это круто, но два допущенных ранее промаха вряд ли позволят ему на что-то претендовать.
Лидером неожиданно стал немец Давид Зобель, который допустил лишь одну осечку на четырех огневых рубежах. Поршнев проигрывает ему 1:11,9 минуты.
На второй стрельбе (стоя) Мухамедзянов допустил одну осечку. Всего у него два промаха — две штрафных минуты. Он ушел на трассу 29-м (+2:15,9 минуты).
Мухамедзянов все больше проигрывает на трассе. На отметке 6,1 км россиянин отстает от лидеров уже 1:21,0 минуты.
На отметке 14,1 км Гараничев идет седьмым (+2:07,1 минуты от лидера), Поршнев — восьмым (+2:11.8).
Бабиков промахнулся один раз на втором огневом рубеже (стоя). Из тех россиян, что сейчас находятся на трассе, не осталось ни одного, кто не допускал бы промахов. Бабиков вернулся на трассу восьмым (+1:09,4 от лидера).
Мухамедзянов расстроил на первой же стрельбе — допустил один промах и опустился на 38-ю строчку (+1:13,2 минуты от лидера).
Гараничев молодец — закрыл все мишени на третьем огневом рубеже (лежа). Жаль только, что скорость у него невероятно низкая: россиянин пока шестой (+1:55,6) и проигрывает лидеру немногим меньше, чем Поршнев, который допустил на один промах больше и получил две штрафных минуты.
Да что ж такое! Поршнев допустил один промах на третьей стрельбе (лежа). Всего у него две очки — две штрафных минуты. Он ушел на трассу седьмым (+2:07,1 минуты от лидера), но явно еще будет опускаться.
Мухамедзянов стартовал не очень быстро. На отметке 2,1 км у него пока 29-й результат — 15,8 секунды отставания от лидера.
Жаль, что скорости Бабикову не хватает. На дистанции он проигрывает то, что заработал благодаря точной стрельбе. На отметке 6,1 км россиянин откатился на шестое место и проигрывает лидеру уже десять секунд.
Вау, Бабиков закрыл все мишени на первой «лежке»! Россиянин ушел на трассу третьим, уступив лишь 3,6 секунды лидеру этого отрезка дистанции — белорусу Бочарникову.
Гараничев отстает все больше, выносливости нет. На отметке 10,1 км его проигрыш лидеру вырос до 2:05,5 минуты.
На отметке 10,1 км Поршнев держится третьим. Отлично! Отставание от лидирующего на этом отрезке Виндиша — 1:18,6 минуты. Главное не промахиваться больше.
Дале добрался до третьей стрельбы (лежа) и впервые в этой гонке закрыл все мишени! Пока что он держится третьим. На первой строчке — Штрелов, который пока не допусти ни одного промаха. Просто гений. На втором месте — Виндиш, который сделал одну осечку на этой «лежке».
Гараничев допустил одну осечку на второй стрельбе (стоя) и получил штрафную минуту. Он ушел на трассу восьмым (+1:47,1 минуты отставания от лидера).
Бабиков стартовал со средней скоростью. На отметке 2,1 км он показывает 15-й результат (+12,1 секунды отставания от лидера).
Эх, как жаль! Поршнев промахнулся один раз на второй стрельбе — стоя. Плюс одна штрафная минута. Никита ушел на трассу четвертым, но отставание от лидера стало большим — 1:11,8 минуты.
На второй стрельбе (стоя) в лидеры неожиданно выбился итальянец Доминик Виндиш, который обогнал Штрелова на 9,6 секунды (оба не допустили ни одного промаха).
Бочарников сделал одну осечку и потерял лидерство, став третьим (+1:10,6 минуты отставания от Виндиша), а Дале допустил еще один промах и стал пятым (+1:45,7).
Гараничев совсем не держит скорость и все больше выдыхается, в отличие от Поршнева. На отметке 6,1 км он откатился на восьмую строчку и отстает от лидера теперь на 31,5 секунды (было 23).
Поршнев заработал на полную мощь! На отметке 6,1 км он вплотную приблизился к лидеру Бочарникову и стал вторым — проигрывает всего 0,5 секунды.
Гараничев, браво! Как и Поршнев, не допустил ни одного промаха на первом огневом рубеже (лежа). Евгений ушел на трассу шестым (+23 секунды от лидера).
Поршнев — красавчик! Закрыл все мишени на первой стрельбе лежа и ушел на трассу без штрафных минут! Он проигрывает лидирующему белорусу Бочарникову 10,5 секунды и идет пока на четвертом месте.
Дале пытается сократить отставание, которое он словил из-за промаха и минуты штрафа. Пока ему удалось отыграть у лидеров около 20 секунд, но проигрыш все равно большой. На отметке 6,1 км Дале уступает лидирующему белорусу Бочарникову 45,2 секунды.
Гараничев покорил 2,1 км, но еще медленнее, чем Поршнев: он сейчас 19-й (+15,2 секунды отставания от лидера).
Поршнев добрался до отметки 2,1 км. Скорость пока не космическая: он идет восьмым (+8,3 секунды от лидера).
Белорус Бочарников закрыл все мишени и стал новым лидером после первого огневого рубежа (лежа)!
Дале откатился уже на четвертую строчку из-за одного промаха. Лидирует теперь Штрелов — он закрыл все мишени на первом огневом рубеже лежа.
Дале неудачно провел первую стрельбу лежа — допустил один промах, а это значит, получит одну штрафную минуту.
Бывший россиянин — выступающий за Белоруссию Сергей Бочарников — отлично стартовал. На отметке 2,1 км он уступил только Дале — и то всего 2,3 секунды.
Призер чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира — норвежец Йоханнес Дале — пока лидирует. На отметке 2,1 км он первый, за ним — швейцарец Джереми Финелло (+3,0 секунды), немец Юстус Штрелов (+6,6 секунды).
Напомним правила индивидуальной гонки в биатлоне:
1) Спортсмены стартуют с интервалом в 30 секунд;
2) проходят пять кругов по 4 км;
3) первая и третья стрельба — лежа, вторая и четвертая — стоя;
4) за каждый промах к общему времени биатлониста прибавляется штрафная минута.
За Россию выступят Никита Поршнев (20-й стартовый номер), Евгений Гараничев (23-й), Антон Бабиков (51-й), Ильназ Мухамедзянов (64-й), Матвей Елисеев (93-й) и Максим Цветков (114-й).