Без медали, но с лучшим личным результатом: Резцова стала пятой в спринте

На этом можно завершать трансляцию. Норвежка Ройселанн сегодня уверенно победила, россиянки не попали в топ-3, но Кристина Резцова показала свой лучший результат в карьере в личной гонке Кубка мира, став пятой. В пасьют попали пятеро российских девушек, кроме Ларисы Куклиной. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Француженка Жюли Симон, промахнувшаяся по разу на каждом из рубежей, финишировала с 13-м результатом и выбила из топ-20 Светлану Миронову.
У Мироновой 20-й результат на финише. +1:04,5. Нигматуллина и Васнецова тем временем уже 22-я и 23-я.
Нигматуллина 19-й финишировала, подвинув Васнецову на 20-ю строчку.+1:06,01. При этом Нигматуллина два круга пробежала, в то время как Васнецова — один.
Первый рубеж Светланы Мироновой — один штрафной круг. Очень жаль. 46-е место пока. +40,9 отставание.
У Васнецовой опять промах последним выстрелом. А Доротея Вирер, отстрелявшись чисто, ушла с первого рубежа со вторым временем.
Казакевич 19-й была после второй стрельбы, а Кристина Резцова показывает на финише четвертый на данный момент результат, сдвинув на пятое место Динару Алимбекову из Белоруссии. Но еще Ройселанн финиширует. Как минимум она обойдет.
Эх, последним выстрелом Ирина Казакевич убежала на штрафной круг на стойке. Ну а Ульяна Нигматуллина отработала первый рубеж — один промах.
Норвежка Марте Ульсбю Ройселанн проходит чисто оба рубежа и несется к победе! -13,5 после стойки от Бескон.
Анаис Бескон финиширует с первым временем! -9,5 от Лизы-Терезы Хаузер. Но это не все новости. Кристина Резцова закрывает все пять мишеней на стойке и уходит с нее с четвертым временем!
Уже и Валерия Васнецова и Ульяна Нигматуллина ушли в гонку. А Эльвира Оберг, настреляв чисто стойку, становится третьей пока что. Два промаха было на лежке.
А теперь лидером становится австрийка Лиза-Тереза Хаузер! Она чисто закрыла оба рубежа и привезла прежнему лидеру 17,3 секунды!
У Бреза-Буше, которая демонстрировала сегодня хороший ход, на втором рубеже вообще два штрафных круга.
Бреза-Буше убежала на один штрафной круг. Лидирует на первом рубеже пока что отстрелявшаяся чисто швейцарка Лена Хеки.
На первом огневом рубеже Херманн убежала на один штрафной круг. Ну а на первых 500 метрах лучший разгон уже принадлежит шведке Ханне Оберг. Но перевес над Бреза-Буше там символический — -0,3 секунды.
Россиянки пока еще не стартовали, ну а на разгоне лидирует француженка Жюстин Бреза-Буше.
Интересно, что немка Франциска Пройсс, которая должна была стартовать под третьим номером, не вышла на дистанцию. Дело в том, что она сегодня поскользнулась на лестнице и, хоть и не сильно, но повредила лодыжку.
Старт-лист 1. Дениз Херманн (Германия)... 3. Франциска Пройс (Германия)... 5. Анна Сола (Беларусь)... 8. Жюстин Бреза-Буше (Франция)... 10. Тириль Экхофф (Норвегия)... 12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)... 14. Анаис Бескон (Франция) 15. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) 17. Ханна Оберг (Швеция)... 20. Эльвира Оберг (Швеция)... 24. Динара Алимбекова (Беларусь)... 26. Кристина Резцова (Россия)... 32. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)... 34. Ирина Казакевич (Россия) 35. Маркета Давидова (Чехия) 36. Лиза Виттоцци (Италия)... 44. Валерия Васнецова (Россия)... 49. Ульяна Нигматуллина (Россия)... 60. Доротея Вирер (Италия)... 63. Светлана Миронова (Россия)... 81. Стина Нильссон (Швеция)... 84. Жюлия Симон (Франция)... 94. Лариса Куклина (Россия)