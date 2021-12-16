Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Украина захотела от Запада наступательное вооружение 22:43
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил 22:42
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма... 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались... 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ... 22:01
Спорт

Сыграем с Исландией: сборная России узнала соперников в Лиге наций

Определились соперники сборной России в Лиге наций УЕФА

Слушать
Остановить
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги наций сезона-2022/23 — турнира, в котором примут участие сборные 55 стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сборная России узнала своих соперников по Лиге B — втором по силе дивизионе турнира. Ими стали Исландия, Израиль и Албания. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:53

А «Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами. Болеем за Россию!

20:50

Интересная и, кажется, вполне посильная группа попалась сборной России. С Албанией российская команда играла дважды — в рамках отборочного цикла ЧЕ-2004, при этом на выезде тогда уступила 1:3, зато дома победила 4:1. С Израилем было 10 встреч, в последний раз соперники пересекались в квалификации ЧМ-2014, и тогда оба раза победа осталась за сборной России. Наконец, с Исландией российская сборная играла шесть раз, при этом последний матч состоялся в 2013 году — это была товарищеская игра, в которой победа осталась за россиянами, 2:0.

20:47

Третья группа, конечно, впечатляет. Вот как сформировались квартеты в высшем дивизионе Лиги наций УЕФА.

А1 Франция, Дания, Хорватия, Австрия

А2 Испания, Португалия, Швейцария, Чехия

А3 Италия, Германия, Англия, Венгрия

А4 Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс

20:47

Действующие чемпионы мира французы сыграют в группе 1. Во втором квартете будет играть Испания, в третьем — Италия, в четвертом — Бельгия.

20:46

«Европейское классико» — так директор по проведению соревнований УЕФА Джорджо Маркетти охарактеризовал грядущее противостояние Англии и Германии.

20:45

Дания отправляется в первую группу, Португалия — во вторую. В третьей сыграет Германия, а в четвертой — Нидерланды.

20:44

Далее — соответственно: Хорватия, Швейцария, Англия, Польша.

20:42

Стартует жеребьевка в высшем дивизионе, и из четвертой корзины в первую группу попадает Австрия. Чехия будет во второй, Венгрия — в третьей, Уэльс — в четвертой.

20:40

Вот как выглядят группы второго дивизиона.

В1 Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

В2 Исландия, Россия, Израиль, Албания

В3 Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория

В4 Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

20:39

Босния и Герцеговина и Швеция попадают в третью и в четвертую группы соответственно.

20:38

Исландия! С ней, а также с Израилем и Албанией сборная России сыграет в группе В2 Лиги наций!

20:38

Украинцы попадают в первую группу.

20:38

Теперь определится последний соперник России на этом этапе. Им станет либо Швеция, либо Исландия, либо Босния и Герцеговина.

20:37

В третью группу попадает Финляндия, в четвертую — Норвегия.

20:37

А Россия — во второй группе! С Израилем и Албанией.

20:37

Шотландия отправляется в группу 1.

20:36

Третья корзина — ждем, где окажется Россия! В этой корзине также Финляндия, Норвегия и Шотландия.

20:35

Теперь распределяются команды из третьей корзины. Компанию Армении составит Ирландия, во второй группе будет бороться Израиль, в третьей — Румыния, в четвертой — Сербия.

20:34

Армения отправляется в группу 1, Албания будет во второй группе. В третьей оказывается Черногория, а в четвертой — Словения.

20:33

Самое интересное для нас: начинается жеребьевка в дивизионе В, совсем скоро Россия узнает соперников!

20:31

И вот каким образом сформированы группы третьего дивизиона.

С1 Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова

С2 Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония

С3 Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан/Молдавия

С4 Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар

20:30

Наконец, в первую группу попадает Турция. Замыкает вторую группу Северная Ирландия, в третьей оказывается Словакия, а в четвертой — Болгария.

20:29

По команде добавляется в каждый из квартетов. Группа 1 — Люксембург, группа 2 — Греция, группа 3 — Белоруссия, группа 4 — Северная Македония.

20:27

Начинается распределение команд в дивизионе С. В первую группу попадают Литва и Фарерские острова, во вторую — Косово и победитель пары Кипр — Эстония, в третью — Азербайджан и победитель пары Казахстан — Молдавия, в четвертую — Грузия и Гибралтар.

20:25

Итак, вот как выглядят группы четвертого дивизиона Лиги наций.

D1 Лихтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдавия, Латвия

D2 Сан-Марино, Кипр/Эстония, Мальта,

20:24

Лихтенштейн становится последней командой группы D1.

20:23

Мальта, а также проигравший в паре Кипр/Эстония едут в группу D2.

20:22

Андорра отправляется в группу с Латвией, туда же идут Казахстан или Молдова (только одна из команд окажется в лиге D).

20:21

Латвия попадает в группу D1. Сан-Марино — в группу D2.

20:21

Жеребьевка начнется с Лиги D.

20:18

Представители УЕФА объясняют условия жеребьевки. Всего в Лиге наций примут участие сборные 55 ассоциаций, которые распределены по четырем корзинам в каждой из своих Лиг. В Лигах А, В, С по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы. В Лиге D семь команд – по четыре и три в корзине.

Пока не ясно, смогут ли участники Лиги наций получить путевки в стыковые матчи Евро-2024, поскольку формат этого турнира не утвержден.

20:13

Жеребьевка начнется совсем скоро. Проводить ее будут экс-футболисты: представитель Франции Робер Пирес и испанский игрок Гаиска Мендьета.

20:11

УЕФА вручил награды за продвижение равенства в футболе. Тремя лауреатами премии стали экс-капитанша женской сборной Афганистана Халида Попал, которая работает над эвакуацией футболисток из страны, хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, создавший благотворительный фонд для детей из неблагополучных семей, и Немецкий футбольный союз — за популяризацию футбола.

20:07

Теперь ведущий вспоминает победу Франции в предыдущем розыгрыше Лиги наций. Напомним, в финале действующие чемпионы мира одолели испанцев — 2:1.

20:04

Ведущий пока говорит о невероятном успехе предыдущих турниров и проектах УЕФА, направленных против дискриминации.

20:01

Церемония стартовала. До начала самой жеребьевки несколько минут.

20:00

Даты Лиги наций:

— 1-й и 2-й туры пройдут 2-8 июня 2022 года

— 3-й и 4-й туры пройдут 8-14 июня 2022 года

— 5-й и 6-й туры пройдут 22-27 сентября 2022 года

— Жеребьевка финальной стадии (дата пока не определена)

— полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года

— финал и матч за третье место пройдут 18 июня 2023 года

— стыковые матчи для участников лиги С пройдут 21-23 и 24-26 марта 2024 года

19:55

Возможные соперники. Россия точно не сыграет с Украиной (нас разведут при жеребьевке из-за напряженных отношений между странами), а также не встретится с Финляндией, Норвегией и Шотландией, так как посеяна с ними в одну корзину (вторую).

Таким образом, из первой корзины России может попасться Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия, из третьей — Израиль, Румыния, Сербия или Ирландия, из четвертей — Словения, Черногория, Албания или Армения.

19:50

Напомним, все 55 сборных УЕФА распределены в Лиге наций по четырем лигам — A, B, C и D. Сборная России располагается во втором по силе дивизионе — B.

В каждой из лиг А, В и С окажутся по 16 сборных, которые будут разбиты на четыре группы по четыре команды.

Оставшиеся семь сборных отправятся в лигу D, где их разделят на две группы — из четырех и из трех команд.

19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня Россия узнает своих соперников в Лиге наций на сезон-2022/23. Пора пробиваться в Лигу А — высший дивизион турнира! Начало жеребьевки — в 20.00 мск.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+