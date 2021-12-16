Сыграем с Исландией: сборная России узнала соперников в Лиге наций

А «Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами. Болеем за Россию!
Интересная и, кажется, вполне посильная группа попалась сборной России. С Албанией российская команда играла дважды — в рамках отборочного цикла ЧЕ-2004, при этом на выезде тогда уступила 1:3, зато дома победила 4:1. С Израилем было 10 встреч, в последний раз соперники пересекались в квалификации ЧМ-2014, и тогда оба раза победа осталась за сборной России. Наконец, с Исландией российская сборная играла шесть раз, при этом последний матч состоялся в 2013 году — это была товарищеская игра, в которой победа осталась за россиянами, 2:0.
Третья группа, конечно, впечатляет. Вот как сформировались квартеты в высшем дивизионе Лиги наций УЕФА.
А1 Франция, Дания, Хорватия, Австрия
А2 Испания, Португалия, Швейцария, Чехия
А3 Италия, Германия, Англия, Венгрия
А4 Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс
Действующие чемпионы мира французы сыграют в группе 1. Во втором квартете будет играть Испания, в третьем — Италия, в четвертом — Бельгия.
«Европейское классико» — так директор по проведению соревнований УЕФА Джорджо Маркетти охарактеризовал грядущее противостояние Англии и Германии.
Дания отправляется в первую группу, Португалия — во вторую. В третьей сыграет Германия, а в четвертой — Нидерланды.
Стартует жеребьевка в высшем дивизионе, и из четвертой корзины в первую группу попадает Австрия. Чехия будет во второй, Венгрия — в третьей, Уэльс — в четвертой.
Вот как выглядят группы второго дивизиона.
В1 Украина, Шотландия, Ирландия, Армения
В2 Исландия, Россия, Израиль, Албания
В3 Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория
В4 Швеция, Норвегия, Сербия, Словения
Теперь определится последний соперник России на этом этапе. Им станет либо Швеция, либо Исландия, либо Босния и Герцеговина.
Третья корзина — ждем, где окажется Россия! В этой корзине также Финляндия, Норвегия и Шотландия.
Теперь распределяются команды из третьей корзины. Компанию Армении составит Ирландия, во второй группе будет бороться Израиль, в третьей — Румыния, в четвертой — Сербия.
Армения отправляется в группу 1, Албания будет во второй группе. В третьей оказывается Черногория, а в четвертой — Словения.
Самое интересное для нас: начинается жеребьевка в дивизионе В, совсем скоро Россия узнает соперников!
И вот каким образом сформированы группы третьего дивизиона.
С1 Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова
С2 Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония
С3 Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан/Молдавия
С4 Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар
Наконец, в первую группу попадает Турция. Замыкает вторую группу Северная Ирландия, в третьей оказывается Словакия, а в четвертой — Болгария.
По команде добавляется в каждый из квартетов. Группа 1 — Люксембург, группа 2 — Греция, группа 3 — Белоруссия, группа 4 — Северная Македония.
Начинается распределение команд в дивизионе С. В первую группу попадают Литва и Фарерские острова, во вторую — Косово и победитель пары Кипр — Эстония, в третью — Азербайджан и победитель пары Казахстан — Молдавия, в четвертую — Грузия и Гибралтар.
Итак, вот как выглядят группы четвертого дивизиона Лиги наций.
D1 Лихтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдавия, Латвия
D2 Сан-Марино, Кипр/Эстония, Мальта,
Андорра отправляется в группу с Латвией, туда же идут Казахстан или Молдова (только одна из команд окажется в лиге D).
Представители УЕФА объясняют условия жеребьевки. Всего в Лиге наций примут участие сборные 55 ассоциаций, которые распределены по четырем корзинам в каждой из своих Лиг. В Лигах А, В, С по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы. В Лиге D семь команд – по четыре и три в корзине.
Пока не ясно, смогут ли участники Лиги наций получить путевки в стыковые матчи Евро-2024, поскольку формат этого турнира не утвержден.
Жеребьевка начнется совсем скоро. Проводить ее будут экс-футболисты: представитель Франции Робер Пирес и испанский игрок Гаиска Мендьета.
УЕФА вручил награды за продвижение равенства в футболе. Тремя лауреатами премии стали экс-капитанша женской сборной Афганистана Халида Попал, которая работает над эвакуацией футболисток из страны, хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, создавший благотворительный фонд для детей из неблагополучных семей, и Немецкий футбольный союз — за популяризацию футбола.
Теперь ведущий вспоминает победу Франции в предыдущем розыгрыше Лиги наций. Напомним, в финале действующие чемпионы мира одолели испанцев — 2:1.
Ведущий пока говорит о невероятном успехе предыдущих турниров и проектах УЕФА, направленных против дискриминации.
Даты Лиги наций:
— 1-й и 2-й туры пройдут 2-8 июня 2022 года
— 3-й и 4-й туры пройдут 8-14 июня 2022 года
— 5-й и 6-й туры пройдут 22-27 сентября 2022 года
— Жеребьевка финальной стадии (дата пока не определена)
— полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года
— финал и матч за третье место пройдут 18 июня 2023 года
— стыковые матчи для участников лиги С пройдут 21-23 и 24-26 марта 2024 года
Возможные соперники. Россия точно не сыграет с Украиной (нас разведут при жеребьевке из-за напряженных отношений между странами), а также не встретится с Финляндией, Норвегией и Шотландией, так как посеяна с ними в одну корзину (вторую).
Таким образом, из первой корзины России может попасться Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия, из третьей — Израиль, Румыния, Сербия или Ирландия, из четвертей — Словения, Черногория, Албания или Армения.
Напомним, все 55 сборных УЕФА распределены в Лиге наций по четырем лигам — A, B, C и D. Сборная России располагается во втором по силе дивизионе — B.
В каждой из лиг А, В и С окажутся по 16 сборных, которые будут разбиты на четыре группы по четыре команды.
Оставшиеся семь сборных отправятся в лигу D, где их разделят на две группы — из четырех и из трех команд.