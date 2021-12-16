Сыграем с Исландией: сборная России узнала соперников в Лиге наций

20:18

Представители УЕФА объясняют условия жеребьевки. Всего в Лиге наций примут участие сборные 55 ассоциаций, которые распределены по четырем корзинам в каждой из своих Лиг. В Лигах А, В, С по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы. В Лиге D семь команд – по четыре и три в корзине.

Пока не ясно, смогут ли участники Лиги наций получить путевки в стыковые матчи Евро-2024, поскольку формат этого турнира не утвержден.