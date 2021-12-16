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Спорт

«Россия — фаворит группы»: что говорят о жеребьевке Лиги наций

Сборная России сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в Лиге наций

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Игроки сборной России радуются голу в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

Игроки сборной России радуются голу в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

Borut Zivulovic/Reuters
По итогам жеребьевки Лиги наций УЕФА сборная России по футболу попала в достаточно ровную подгруппу в Лиге В, где сразится с Исландией, Израилем и Албанией. Знаменитые в прошлом отечественные футболисты Дмитрий Хомуха и Руслан Нигматуллин считают команду Карпина фаворитом своего квартета.

Итоги жеребьевки и формат

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка третьего розыгрыша Лиги наций — турнира, который был признан заменить товарищеские матчи, добавив интереса к противостоянию сборных.

Кроме того, через Лигу наций до сих пор можно было получить дополнительные шансы на квалификацию на чемпионат мира или Европы (смотря о каком цикле идет речь). Правда, в этот раз регламент отбора на Евро-2024 еще не утвержден, но вряд ли турнир лишат такой мотивационной составляющей.

Сборная России, выступающая в Лиге В, получила в соперники команды Исландии, Израиля и Албании.

Жеребьевка явно была благосклонна к команде Валерия Карпина, поскольку из первой корзины вместо исландцев могли бы достаться, например, шведы, а в третьей крайне неприятным лотом выглядела Сербия.

Матчи групповой стадии пройдут со 2 по 14 июня (первые четыре тура) следующего года и 22-27 сентября (заключительные два тура). В квартете каждый с каждым сыграет дважды — дома и на выезде.

Победители подгрупп в Лиге В поднимутся в элитный дивизион на следующий розыгрыш, а занявшие последние места отправятся на понижение в Лигу С. Соответственно, выигравшие свои подгруппы в Лиге А разыграют летом 2023 года финал четырех, определив обладателя трофея, который пока выигрывали Португалия и Франция (действующий чемпион).

Как в Лиге наций играла Россия

Российская сборная два первых розыгрыша провела под руководством Станислава Черчесова и в обоих случаях занимала в группах дивизиона В вторые места, не пробиваясь наверх. Причем оба раза наша команда претендовала на промоушен до последнего, но упускала лидерство.

В первом случае в Лиге В в группе выступали три команды, и тогда россияне дважды обыграли Турцию, а с Швецией, обменявшейся с турками победами, сыграли вничью. Однако в последнем матче в гостях команда Черчесова, обескровленная кадровыми потерями, уступила «Тре крунур» и осталась второй по результатам личных встреч при равенстве очков.

Со второго розыгрыша формат группового этапа приобрел текущий вид, и там сборная России в квартете с теми же турками, сербами и венграми лидировала большую часть дистанции, начав с успешных матчей против двух первых. С Венгрией были зафиксированы две ничьих, но финишный отрезок не удался.

И если поражение от Турции со счетом 2:3 в матче, где большую часть времени Россия действовала в меньшинстве, но почти спаслась, было достойным, то 0:5 от сербов стали болезненным ударом.

В итоге с первого места наверх пробилась Венгрия, которой теперь досталась в элите фантастически страшная группа с Италией, Англией и Германией.

Что за соперники достались России сейчас

Жеребьевка в этот раз явно не была очень уже строга к сборной России. Понятно, что откровенно слабых в Лиге В нет, но и самые жесткие варианты команде Карпина не попались.

Сборная Исландии, еще пять лет назад находившаяся в самом соку и ярко выходившая в плей-офф чемпионата Европы, сейчас откровенно сдала.

На последнем чемпионате Европы исландцы не выступали, а в отборе на чемпионат мира — 2022 в Катар провалились, заняв предпоследнее место в группе с Германией, Северной Македонией, Румынией и Арменией, где опередили только Лихтенштейн.

Во втором розыгрыше Лиги наций исландцы играли в элите, но в квартете с Бельгией, Данией и Англией потерпели шесть поражений кряду с разницей мячей 3:17.

Израиль не избалован большими успехами, но в отборочном цикле к ЧМ-2022 почти до самого конца боролся в выигранной Данией группе с шотландцами за путевку в стыки и опередил Австрию, став третьим.

Третье место было у израильтян и в группе дивизиона В Лиги наций, где они пропустили вперед Чехию и ту же Шотландию, но выбили в Лигу С Словакию. Израиль проигрывал только чехам, а со словаками и шотландцами оформил по победе и ничьей. Кроме того, форвард голландского ПСВ Эран Захави настрелял в турнире пять мячей.

Что до Албании, то она была ближе всех наших соперников новой Лиги наций к попаданию в Катар. От места в стыках на мундиаль ее отделили два очка, которые албанцы уступили Польше (сопернице России по стыковому турниру). При этом что англичанам, что полякам они неизменно проигрывали, зато против Венгрии, Андорры и Сан-Марино одержали шесть побед, не пропустив ни одного мяча.

В Лиге наций Албания добилась промоушена в из дивизиона С, заняв первое место в квартете с Белоруссией, Литвой и Казахстаном. Белорусов она опередила всего на очко, причем за счет двух побед в личных встречах, а вот против литовцев албанцы смогли разжиться только одним баллом, так и не сумев поразить их ворота и уступив дома (0:1).

«Нужно стремиться играть с лучшими»

Для «Газеты.Ru» итоги жеребьевки прокомментировал знаменитый в прошлом футболист, выступавший за московский ЦСКА Дмитрий Хомуха, ныне работающий тренером.

«Швеция, конечно, более статусный соперник, чем Исландии. Но Исландия в последнее время показывает очень хороший, организованный футбол. Думаю, что Исландия будет основным конкурентом в этой группе, — отметил специалист.

— Израиль — это тоже достаточно неплохая команда. У них большое количество футболистов играет в зарубежных клубах, и опыт игры на международном уровне у них большой. Соперник непростой. Конечно он по силам нашей сборной, но не сказал бы, что это слабый оппонент. Понятно, Сербия гораздо выше стоит.

У Албании тоже есть ряд футболистов, играющих в хороших клубах. Естественно, вывеска с Арменией была бы предпочтительнее, потому что большое количество людей болеют за эту сборную даже у нас в России. С точки зрения интереса к противостоянию получить Армению было бы лучше, а так, Албания — тоже серьезная команда».

Хомуха считает, что, несмотря на уровень соперников в элитном дивизионе, сборной России обязательно нужно туда стремиться.

«Нужно всегда стремиться играть с лучшими, потому что это бесценный международный опыт. Этот турнир не такой статусный, как чемпионат Европы или мира, с точки зрения спортивной составляющей. Но опыт игры в этих турнирах, если ты играешь с сильнейшими сборными — несомненный плюс, — рассказал Дмитрий.

— И как замена товарищеских матчей. Раньше очень часть возникали ситуации, когда сложно было найти спарринг-партнеров и мы соглашались играть со слабыми командами. А это очень удобный формат, который приживется в дальнейшем».

Надо идти от матча к матчу. Сегодня соперников намного слабее нас в Европе уже не осталось, и с каждым придется непросто. Но думаю, что в этой группе наша команда — фаворит».

«Благоприятный жребий»

Такого же мнения придерживается и бывший голкипер московских «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА, а также сборной России Руслан Нигматуллин.

«Считаю, что это достаточно благоприятный исход жеребьевки. Команды интересные, разноплановые, но непроходимыми не являются изначально. Все достаточно ровно. Сложно сказать, в каком состоянии подойдет наша сборная к этим матчам, но думаю, что есть все шансы быть на первом месте. Во всяком случае считаю, что Россия фаворит в этой группе, — отметил один из лучших вратарей в истории отечественного футбола.

— Всегда нужно стремиться наверх. Чем сильнее соперники, тем быстрее команда будет расти. Понятно, что сейчас было бы сложно конкурировать с такими сборными, как Германия и Италия, если бы мы попали в одну группу, но мне кажется, планку всегда нужно повышать и стремиться попасть в дивизион А.

Рассматривать Лигу наций нужно как трамплин для роста команды и игроков. Сейчас происходит смена поколений, достаточно непросто Карпину формировать состав. Много новичков, состав постоянно меняется. Не от хорошей жизни. Видно, что только-только команда создается. Нет явных лидеров, нет звезд. Все нужно потихонечку восстанавливать, чтобы достигать результата на европейской арене».

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