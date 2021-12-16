Сыграет в финале с Марреем: Рублев одолел Шаповалова в Абу-Даби

15:58

Во втором полуфинале сыграют Рафаэль Надаль (который возвращается после долгого перерыва) и Энди Маррей. Если Рублев пробьется в финал, то будет очень интересно посмотреть на противостояние россиянина с кем-либо из этих звезд. Особенно с Надалем.