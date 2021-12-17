Первая личная медаль сезона: Латыпов выиграл серебро в спринте

16:10

Российские биатлонисты в текущем сезоне Кубка мира выиграли две бронзы в эстафете, но в индивидуальных гонках медалей пока нет. Лучший результат показал Александр Логинов, он стал четвертом в спринте на прошлом этапе в Австрии.