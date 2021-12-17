Первая личная медаль сезона: Латыпов выиграл серебро в спринте

Во французском Анси мужчины соревновались в спринте в рамках Кубка мира по биатлону. Победу праздновал норвежец Йоханнес Бё, а россиянин Эдуард Латыпов стал вторым и выиграл для России первую личную медаль в нынешнем сезоне. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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17:32
А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!
17:29
Халили — 11-е место (1 промах, 48,2), Логинов — 12-е место (1, 49,1), Поварницын — 14-е место (0, 52,3), Серохвостов — 18 (1, 58,8), Томшин — 25-е место (1, 1,14.2).
17:28
Поздравляем Эдуарда Латыпова с серебром! Это первая индивидуальная медаль для сборной России в этом розыгрыше Кубка мира!
17:27
Поварницын финиширует на 14-м месте с отставанием 52 секунды, Серохвостов 18-й, он проиграл победителю 58 секунд.
17:23
На отметке 8,2 км десятый Поварницын. Серохвостов — 17-й.
17:21
На отметке 7,2 км Поварницын девятый, а Серохвостов 16-й.
17:19
Поварницын на ноль стреляет, а Серохвостов, увы, мажет один раз. Поваринцын восьмой, Серохвостой 15-й после второй стрельбы!
17:18
Ждем на стрельбище двух российских гонщиков. Пока Латыпов второй, Халили 11-й, а Логинов 12-й.
17:14
У Поварницына похуже с ходом, а Серохвостов на 4,8 уже четвертый! 15 он проигрывает Бё. Но норвежец на финишном круге достаточно много проиграл Латыпову.
17:13
На отметке 4,0 Серохвостов уже пятый!
17:11
Первая медаль будет у нас сегодня! Но это еще не все! После первой стрельбы Серохвостов девятый (минус 14), а Поварницын 11-й (минус 18)! Фантастика!
17:10
А Легрейд проигрывает на финишу и французу Фийону-Майе. Латыпову норвежец проиграл 7 секунд.
17:09
Как же хорошо Латыпов прошел последний круг! 11 секунд в итоге Андерсен проиграл ему на финише!
17:06
А Легрейд почти остановился, преимущество Латыпова выросло до 8 секунд! Он проигрывает сейчас и Андерсену.
17:05
На отметке 8,2 Андерсен проигрывает Латыпову 5 секунд.
17:04
На отметке 7,2 преимущество Латыпова над норвежцами сохраняется!
17:03
И Легрейд стреляет точно, теперь он третий и всего 3 секунды проигрывает Латыпову.
17:02
Халили обходит Логинова на секунда на финише и становится девятым!
17:01
Андерсен стреляет точно и стойку, он третий и проигрывает 8 секунд Латыпову.
17:00
Логинов девятый на финише с отставанием в 49 секунд. Один промах у Александра.
16:58
Обращаем внимание на норвежца Филипа Андерсена, он четвертый после первой стрельбы, хотя ногами Эдуарду проигрывает. Но за медаль может побороться.
16:56
Отметим белоруса Антона Смольского, он чисто отстрелял и финишировал четвертым.
16:55
И Халили мажет последним выстрелом на стойке. Пока он десятый, рядом с Логиновым.
16:54
Легрейд после первой стрельбы занимает третье место и проигрывает лидеру 7,6 секунды.
16:53
Томшин финиширует десятым, у него один промах и отставание 1,14.2.
16:51
Француз Дестье мажет на стойке, не лучший день сегодня у хозяев трассы.
16:50
Логинов мажет последним выстрелом, как обидно. Девятое место и минус 41 секунда.
16:49
У еще одного француза — Жаклена — по промаху на каждом из рубежей, также он не должен догнать Латыпова.
16:48
Фийон-Майе также точен на стойке, но далеко от Эдуарда.
16:46
Кристиансен на второй стрельбе точен, но от Латыпова далеко и вряд ли его обойдет на финише.
16:46
Халили меток на лежке! Восьмое место занимает пока.
16:45
Томшин точен на стойке! Он девятый пока!
16:44
Ого! 7,2 секунды Йоханнес на финише выигрывает у Латыпова, блестяще прошел финишный круг россиянин!
16:43
На отметке 8,2 Йоханнес быстрее Латыпова, который уже финишировал, на 15 секунд. Но на медаль Эдуард по-прежнему претендует.
16:42
Логинов на лежке отстрелял чисто, он шестой и проигрывает лидеру 14 секунд.
16:42
Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, идет третьим после второй стрельбы!
16:40
Самуэльссон без промахов работает на стойке, но проигрывает много. 40 секунд Бё и 30 Латыпову.
16:39
У Кристиансена и Фийона-Майе по промаху на лежке.
16:38
Йоханнес стреляет чисто и быстро на стойке, после второй стрельбы он выигрывает у Латыпова 11 секунд.
16:37
Логинов неплохо стартовал, на отсечке 1,5 проигрывает 6,4 секунды.
16:36
Томшин на лежке один раз мажет и проигрывает лидеру 46 секунд.
16:35
Взял паузу перед последним выстрелом Латыпов, но справился и все попал! На ноль отработал Эдуард, теперь надо ускорится, Йоханнес ногами чуть быстрее.
16:34
Тарьей Бё также мажет один раз на первой стрельбе и пока далеко от брата и Латыпова.
16:32
У Самуэльссона промах и больше 30 секунд отставание от Бё.
16:29
На отметке 4,0 км Бё еще выиграл у Латыпова, но всего секунду. Хорошо идет Эдуард.
16:29
Бё отработал стойку также на ноль и выигрывает у Латыпова всего 4 секунды!
16:28
Бё на первой отсечке идет быстрее Самуэльссона на 4 секунды.
16:27
Латыпов стреляет чисто и становится лидером! Плюс 27 секунд. Ждем Бё на стрельбе.
16:25
На отметке 1,5 км Бё первый, Латыпов проигрывает ему 11 секунд.
16:22
Лидер Кубка мира швед Самуэльссон уходит на дистанцию 16-м.
16:20
Йоханнес Бё уходит на дистанцию 12-м
16:18
Эдуард Латыпов уходит на старт под седьмым номером.
16:16
Поехали! Бельгиец Флоран Клод ушел на старт
16:10
Российские биатлонисты в текущем сезоне Кубка мира выиграли две бронзы в эстафете, но в индивидуальных гонках медалей пока нет. Лучший результат показал Александр Логинов, он стал четвертом в спринте на прошлом этапе в Австрии.
В составе российской сборной в гонке примут участие: Эдуард Латыпов (7-й стартовый номер), Василий Томшин (25-й), Александр Логинов (37-й), Карим Халили (45-й), Александр Поварницын (94-й) и Даниил Серохвостов (95-й).
16:05
Старт будет дан в 16:15 по московскому времени.
16:00
На этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси проходит мужской спринт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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