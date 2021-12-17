Главный страх фанатов: зачем для болельщиков вводят особые паспорта

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении Fan ID для болельщиков, который вызывал много споров среди футбольных фанатов. Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года, но, по словам депутата Госдумы Светланы Журовой, обязательным паспорт болельщика станет только на международных соревнованиях, проводимых в России. По внутренним соревнованиям вопрос будут решать правительство и спортивные федерации.

Что такое Fan ID

Система идентификации болельщиков в России была опробована еще на Олимпиаде в Сочи, а затем применялась во время футбольных Кубка конфедерации — 2017 и чемпионата мира — 2018. На матчи этих двух турниров в принципе было невозможно попасть без Fan ID. «Паспорт» болельщика стал залогом обеспечения безопасности на трибунах и позволял своему обладателю пользоваться определенными льготами вроде бесплатного проезда на общественном транспорте в день матча или на специально выделенных для болельщиков междугородних поездах. Госдума приняла законопроект о введении Fan ID Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении Fan ID... 17 декабря 17:08

Для иностранцев же Fan ID и вовсе заменял визу на въезд в Россию. Также Fan ID был необходим для посетителей матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, хотя для тех, кто хотел попасть на игры турнира в Европе, он не требовался.

Сообщается, что оформить Fan ID можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Что говорят в Госдуме

В первом чтении закон был принят 16 ноября, 16 декабря Госдума одобрила его во втором чтении, спустя сутки документ был утвержден официально. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце июня 2021 года, но разговоры о нем идут уже давно. И противников у обязательного введения Fan ID гораздо больше, чем сторонников.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова после утверждения закона заявила, что паспорт болельщика обязателен только для международных соревнований.

«Fan ID не будет обязательным, а то все очень обязательны к обязательности. Написано, что правительство выработает порядок и определит, какие стадионы и мероприятия потребуются к введению системы Fan ID. И может быть так, что это будут только международные соревнования. У нас такая система была чемпионате мира, мы под этот вопрос меняли нормы. Такой законопроект носил временный характер, только на время чемпионата мира. Не распространяясь на все остальное. Представьте, сейчас во время пандемии у нас будет международное соревнование, как Евро в Питере, а закона у нас нет. А если его нет, значит мы не можем проводить такое соревнование и выполнить обязательства. Так вот, чтобы выполнять такие обязательства и иметь возможности вариаций – такой закон о Fan ID нужен.

Теперь вопросы будут к федерациям, профильному комитету и правительству. Захотят – сделают, не захотят – не сделают. Обязательности в законе нет, только возможность. В теории, Fan ID может и не будет распространяться на матчи РПЛ. Сейчас правительство проговорит с фанатским сообществом, может быть, скажут, что и не надо это на РПЛ. Я допускаю такое. Но для международных обязательств и соревнований Fan ID необходим.

Подчеркну еще раз, это обязательная мера для международных соревнований, как и идентификация лиц. И список, где будут турниры и стадионы с Fan ID определит правительство. Сейчас у правительства таких полномочий нет, поэтому закон и принимался», — сказала Журова в интервью «Чемпионату». «Болельщикам это не нужно»: для чего в российском футболе вводят Fan ID Эксперимент по добровольной идентификации болельщиков на матчах чемпионата России готовится провести Минцифры... 12 июля 21:13

Что говорят фанаты

Многие болельщики категорически не согласны с новым законом. Руководитель Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин обратил внимание, что законопроект о Fan ID может причинить болельщикам много неудобств. Прежде всего, они связаны с тем, что любому человеку могут отказать в получении документа без объяснения причин.

По мнению Шпрыгина, в законопроекте есть «интересная фраза» — о том, что отказ в выдаче Fan ID возможен в случае судебного решения, а также при наличии информации о подрыве обороноспособности и безопасности государства.

«Фраза очень размытая, но под нее подпадают тысячи людей, которые когда-то в молодости, даже в 90-е, имели отношение к фанатскому сообществу, и кто не платил алименты или был хотя бы раз судим. Я так понимаю, что просто сейчас хотят перестраховаться и иметь возможность всем подряд Fan ID запретить», — сказал глава ВОБ в интервью «Газете.Ru».

По словам Шпрыгина, лишь две страны в Европе вводили Fan ID — Турция и Италия. Опыт признан негативным, более того, итальянцы систему отменили, потому что резко снизилась посещаемость.

РПЛ уже пыталась ввести подобную систему, но, как показала практика, добровольно никто не захотел оформлять себе паспорт болельщика. «Не представляю, как женщины и дети выдержали три часа на морозе» Один из основателей и руководителей Всероссийского общества болельщиков (ВОБ), фанат ЦСКА Андрей... 30 ноября 16:48

Экс-руководитель ВОБ Андрей Малосолов уверен, что закон о Fan ID дублирует уже существующий и эффективно работающий закон о болельщиках.

«Закон о Fan ID во многом дублирует закон о болельщиках, который принят той же Госдумой и сейчас нормально работает. В частности, в ныне действующем законе есть и достаточно активно применяется правоохранительными органами функция запрета на посещение матчей тем болельщикам, которые осуществили на стадионе уголовные и административные правонарушения. Есть достаточно большое количество историй, когда люди по решению судов получили полугодовые, годовые или двухгодовые баны. То есть система отсечения от стадионов неблагонадежных фанатов уже существует и работает достаточно эффективно», — рассказал Малосолов «Газете.Ru».

Эксперт считает паспорт болельщика бессмысленным еще и потому, что никакой угрозы безопасности на трибунах российских стадионов давно нет.

«За последние годы в российском футболе была проведена огромная работа, к которой давно все привыкли и которую как бы не замечали. Представители околофутбола периодически горюют, что уже нет тех веселых времен со стычками и драками, а ведь эти времена закончились лет десять назад. На стадионах давно введены совершенные системы видеонаблюдения и распознавания лиц, очень эффективно работает институт стюардов, которые на низовом уровне пресекают какие-то конфликты на трибунах. Достаточно долго уже со стороны болельщиков нет претензий к правоохранительным органам, ну или они возникают очень редко. У фанатов и болельщиков давно консенсус и нормальные отношения с клубами. Всегда есть диалог, и любые возникающие конфликты довольно быстро разрешаются. Система безопасности на стадионе была отлично обкатана во время чемпионата мира, с момента его окончания прошло три года, а безопасность по-прежнему на высоком уровне», — убежден Малосолов.