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Спорт

Не было равных: Шевченко выиграла золото в спринте

Анастасия Шевченко стала первой в спринте на Кубке IBU

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В рамках третьего этапа Кубка IBU по биатлону состоялся женский спринт на 7,5 км. Победительницей стала Анастасия Шевченко, еще две россиянки вошли топ-10 — Евгения Буртасова стала четвертой, а Анастасия Гореева заняла восьмую строчку. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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14:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!

13:55

Тамара Дербушева стала 14, а Екатерина Носкова и Наталья Гербулова заняли 29 и 30 места соответственно.

13:50

Еще две россиянки попали в топ-10. Евгения Буртасова стала четвертой, хотя могла бороться и за медаль, а Анастасия Гореева с одним выстрелом закончила на восьмой позиции.

13:48

Все! Анастасия Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU!

13:40

89 спортсменок завершили гонку.

13:35

Пока никто из стартовавших спортсменок не может приблизиться к Шевченко. Кажется, сегодня нас ждет медаль, будем верить, что золотая.

13:31

Гонку тем временем завершили 75 спортсменок. Ждем финиша всех и будем подводить итоги.

13:30

Финиширует Дербушева, но ее ход оставляет желать лучшего — даже с чистой стрельбой Шевченко (которая продолжает занимать первую строчку) она проиграла больше минуты.

13:24

Дербушева на втором огневом рубеже тоже точна, но ходом проигрывает достаточно много российская биатлонистка.

13:22

Итак, все биатлонистки вышли на дистанцию. Всего в гонке принимает участие 104 спортсменки.

13:20

Кажется, наш прогноз был неверен — Анастасия Шевченко продолжает удерживать лидерскую позицию.

13:18

Носкова тоже завершает дистанцию. Примечательно, что с Гербуловой ее разделяют всего две десятые секунды (1:27,9 у Натальи против 1:27,7 у Екатерины).

13:27

Гербулова пересекает финишную черту. Увы, 1:27 проиграла она Шевченко.

13:15

Дербушева на первом огневом рубеже стреляет чисто, но вот отставание от лидера уже 20 секунд.

13:14

Пола Боте финишировала второй по времени, было волнительно, поскольку всего три доли секунды отделяли ее от Шевченко. Но Анастасия все еще первая!

13:13

Дербушева тем временем на отметке 1,1 км проигрывает лидеру 8 секунд.

13:12

Носкова на втором огневом рубеже тоже с двумя промахами.

13:11

Ого! Финиширует Буртасова, но она только третья. Шевченко продолжает удерживать первую позицию!

13:10

Обидно. Дважды мажет Гербулова на втором огневом рубеже.

13:08

Гореева тоже завершила гонку. Увы, выстрел один ее подвел, не позволил бороться за медали.

13:07

Стартовала последняя из россиянок — Тамара Дербушева.

13:06

Шевченко финиширует! Она пока первая, но вряд ли задержится на этой позиции надолго. Буртасова нагоняет.

13:04

Буртасова точна на второй стрельбе! Выходит на первую позицию!

13:04

У Носковой чистая стрельба на первом огневом рубеже.

13:01

Эх, обидно, Гореева мажет единожды на втором огневом рубеже. А Гербулова точна в первой стрельбе.

12:59

Шевченко точна на втором огневом рубеже, пока показывает первое время! Ух, как волнительно.

12:58

На отметке 1,1 самое большое отставание от лидера из россиянок оказалось у Шевченко — 6 секунд.

12:57

Буртасова чисто стреляет на первом огневом рубеже и уходит второй по времени! Пока гонка складывается весьма неплохо для россиянок.

12:55

А тем временем Наталья Гербулова и Екатерина Носкова тоже стартовали. Очень хороший ход у Буртасовой на отметке 1,1 км, всего несколько секунд проигрывает лидеру.

12:53

Гореева на первом огневом рубеже — тоже чисто! Смещает она Шевченко на четвертую строчку, а сама идет третьей.

12:51

Чисто стреляет Шевченко на первом огневом рубеже и уходит третьей по времени.

12:49

Евгения Буртасова ушла на дистанцию.

12:48

Отрыв Гореевой — 4,4 секунды. Весьма неплохой старт показывают россиянки.

12:47

Шевченко на отметке 1,1 км от лидера отстает на 6 секунд.

12:45

Анастасия Гореева тоже убегает на дистанцию.

12:44

Стартовала Анастасия Шевченко!

12:40

Пока первые спортсменки подходят к первому огневому рубежу, отметим, что Анна Юппе на отметке 1,1 км показала результат 03:06. Ориентир для россиянок.

12:35

Десять спортсменок уже вступили в гонку. Хороший ход задала шведка Андерссон, пока ее результат на отметке 1,1 лучший.

12:30

Поехали, началась гонка! Первые спортсменки уходят на дистанцию.

12:25

Шевченко, которая первой из россиянок уйдет на дистанцию, стартует в 12.44.

12:20

Россию представят Анастасия Шевченко (28-й стартовый номер), Анастасия Гореева (31), Евгения Буртасова (39), Наталья Гербулова (48), Екатерина Носкова (51) и Тамара Дербушева (75).

Начало гонки — в 12.30 мск.

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

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