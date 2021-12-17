Подвела стрельба: Миронова и Резцова попали в топ-10 в пасьюте

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси женщины сразились в гонке преследования на 10 км. Победительницей стала Эльвира Эберг, лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, которая оказалась восьмой. В десятке также финишировала Кристина Резцова. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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15:45
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка.
До скорых встреч!
15:40
Уже завтра ждет масс-старт, и Миронова с Резцовой точно туда попадают.
15:35
Итак, собираем результаты: среди россиянок лучший результат показала Светлана Миронова, которая финишировала 8-й, Кристина Резцова — 9-я, Ульяна Нигматуллина — 26-я, Ирина Казакевич — 28-я, Валерия Васнецова — 47-я.
15:33
Васнецова финиширует 47-й, увы.
15:15:32
Нигматуллина 26-я, Казакевич — 28-я.
15:31
Увы, три промаха Кристины помешали ей бороться за попадание на пьедестал.
15:30
Миронова — восьмая! Лучшая гонка ее в сезоне, Резцова — девятая.
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