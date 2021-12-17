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Спорт

Подвела стрельба: Миронова и Резцова попали в топ-10 в пасьюте

Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира

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В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси женщины сразились в гонке преследования на 10 км. Победительницей стала Эльвира Эберг, лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, которая оказалась восьмой. В десятке также финишировала Кристина Резцова. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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15:45

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

15:40

Уже завтра ждет масс-старт, и Миронова с Резцовой точно туда попадают.

15:35

Итак, собираем результаты: среди россиянок лучший результат показала Светлана Миронова, которая финишировала 8-й, Кристина Резцова — 9-я, Ульяна Нигматуллина — 26-я, Ирина Казакевич — 28-я, Валерия Васнецова — 47-я.

15:33

Васнецова финиширует 47-й, увы.

15:15:32

Нигматуллина 26-я, Казакевич — 28-я.

15:31

Увы, три промаха Кристины помешали ей бороться за попадание на пьедестал.

15:30

Миронова — восьмая! Лучшая гонка ее в сезоне, Резцова — девятая.

15:29

Эльвира Эберг — первая, Жули Симон — вторая, Ханна Эберг — третья!

15:27

Между Эберг и Симон разница — почти десять секунд. Рвется Эльвира к золоту, вряд ли она его упустит.

15:26

У Нигматуллиной и Казакевич по одному промаху.

15:25

Резцова чисто на второй стойке, Миронова — тоже! Девятая и десятая они сейчас.

15:25

Эльвира убегает к своей первой золотой медали Кубка мира.

15:24

Эберг мажет один раз, единожды мажет и Симон. Хаузер — тоже промах.

15:22

Тащит Эльвира Эберг себя вперед. Если не оступится на стрельбе на четвертом огневом рубеже, то у нее огромные шансы на золото.

15:20

Резцова и Миронова борются за попадание в десятку!

15:20

Казакевич стреляет чисто, у Васнецовой — два промаха, у Нигматуллиной — один.

15:19

Резцова и Миронова точно стреляют на третьем огневом рубеже!

15:18

Ройселанд и Ханна Эберг мажут дважды, а вот Эльвира Эберг стреляет чисто и вырывается в лидеры.

15:16

Ханна Эберг вырывается на первое место. Резцова и Миронова — пока 17 и 18 места.

15:14

Да, достаточно серьезно осложнили себе россиянки борьбу за попадание в десятку лучших.

15:13

У Мироновой один промах, Васнецова и Нигматуллина мажут единожды.Еще и целят долго. А вот Казакевич чисто стреляет.

15:12

Как обидно! Как же обидно, три промаха у Резцовой...

15:12

Второй рубеж у Ройселанд не вышел чистым, мажет она единожды!

15:11

Резцова тащит за собой группу преследования.

15:09

Очень плотно идут биатлонистки, но держится Резцова на отметке 3,0 км второй.

15:07

Казакевич стреляет с промахом, а вот Миронова, Васнецова и Нигматуллина стреляют чисто!

15:06

Резцова чисто стреляет! Она сейчас вторая.

15:05

Ройселанд на первой «лежке» стреляет чисто и убегает первый.

15:03

Резцова пока не сократила остывание по времени, но поднялась на четвертое место.

15:01

Все россиянки ушли на старт!

15:00

Резцова тоже на дистанции.

15:00

Стартовала гонка! Ройселанд уходит на дистанцию!

14:55

Отрыв Резцовой от лидера составляет всего 27 секунд.

14:50

За Россию выступят Кристина Резцова (5-й стартовый номер), Ирина Казакевич (17), Светлана Миронова (21), Ульяна Нигматуллина (23) и Валерия Васнецова (24).

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на 10 км на четвертом этапе Кубка мира.

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