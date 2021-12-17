18 декабря 2021, 14:45 Спорт Подвела стрельба: Миронова и Резцова попали в топ-10 в пасьюте Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира Виктория Алексеева Слушать Остановить

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси женщины сразились в гонке преследования на 10 км. Победительницей стала Эльвира Эберг, лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, которая оказалась восьмой. В десятке также финишировала Кристина Резцова. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.