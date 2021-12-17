Серебряный дубль: Латыпов стал вторым в гонке преследования

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси мужчины сразились в гонке преследования на 12,5 км. Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, а россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебро. В десятку также попал Карим Халили, который финишировал восьмым. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
17:40
Очень бодрая гонка получилась, прекрасный старт выдал Эдуард Латыпов. На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию старта. До скорых встреч!
17:34
Вчетвером побегут масс-старт россияне — Латыпов, Халили, Поварницын и Логинов.
17:33
Серохвостов оказался 25-м, Томшин стал 35-м.
17:33
Поварницын финиширует 12-м, Логинов — 18-й.
17:32
Халили финиширует восьмым, отличная гонка в его исполнении. Ни разу он не промахнулся сегодня.
17:32
ВСЕ, ЛАТЫПОВ ВТОРОЙ! ДОЛЯ СЕКУНДЫ!
17:31
Фотофиниш у Латыпова и Кристиансена!
17:31
А Фийон Майе никуда не торопится, берет флаг и финиширует с улыбкой.
17:30
Держится Латыпов второй, Кристиансен пока третий с двумя секундами в отставании.
17:29
Медаль у Латыпова будет, вопрос какая?
17:28
Латыпов везет Кристиансену три секунды. Смольский отстает, почти десять секунд.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях