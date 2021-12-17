18 декабря 2021, 16:45 Спорт Серебряный дубль: Латыпов стал вторым в гонке преследования Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл пасьют на этапе Кубка мира Виктория Алексеева Слушать Остановить

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси мужчины сразились в гонке преследования на 12,5 км. Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, а россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебро. В десятку также попал Карим Халили, который финишировал восьмым. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.