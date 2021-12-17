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Спорт

Серебряный дубль: Латыпов стал вторым в гонке преследования

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл пасьют на этапе Кубка мира

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В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси мужчины сразились в гонке преследования на 12,5 км. Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, а россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебро. В десятку также попал Карим Халили, который финишировал восьмым. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:40

Очень бодрая гонка получилась, прекрасный старт выдал Эдуард Латыпов. На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию старта. До скорых встреч!

17:34

Вчетвером побегут масс-старт россияне — Латыпов, Халили, Поварницын и Логинов.

17:33

Серохвостов оказался 25-м, Томшин стал 35-м.

17:33

Поварницын финиширует 12-м, Логинов — 18-й.

17:32

Халили финиширует восьмым, отличная гонка в его исполнении. Ни разу он не промахнулся сегодня.

17:32

ВСЕ, ЛАТЫПОВ ВТОРОЙ! ДОЛЯ СЕКУНДЫ!

17:31

Фотофиниш у Латыпова и Кристиансена!

17:31

А Фийон Майе никуда не торопится, берет флаг и финиширует с улыбкой.

17:30

Держится Латыпов второй, Кристиансен пока третий с двумя секундами в отставании.

17:29

Медаль у Латыпова будет, вопрос какая?

17:28

Латыпов везет Кристиансену три секунды. Смольский отстает, почти десять секунд.

17:28

Французские болельщики бурно приветствуют Фийона Майе.

17:27

Логинов мажет снова, к сожалению.

17:26

Халили — чисто! Седьмой он! Поварницын попадает, рвется он в масс-старт.

17:26

Кристиансен, Латыпов и Смольский стреляют чисто, идет жаркая борьба за серебро и бронзу!

17:25

Фийон Майе стреляет быстро и четко, четко — все, победитель гонки преследования. Его уже не догнать.

17:24

Какой же кураж ловит Фийон Майе! Рвется он вперед, к четвертому рубежу.

17:22

Очень плотно идут Латыпов, Кристиансен и Смольский.

17:21

У Серохвостова тоже промах, Томшин не попадает дважды.

17:20

Халили стреляет чисто, у Поварницына промах, к сожалению, а у Логинова не получается стрельба — дважды мажет.

17:19

24 секунды отставание Латыпова, Кристиансен садится на хвост, у него 25 секунд отставание.

17:19

Фийон Майе — чисто, Латыпов отправляется на круг, а вот Жаклен мажет дважды!

17:18

Очень жаркая заруба идет, никто не хочет уступать, и Фийон Майе вырывается вперед.

17:17

Очень напряженная борьба в тройке сейчас — Жаклен, Латыпов и Фийон Майе.

17:16

Халили бежит девятым, Поварницын — десятый.

17:15

Небольшой разрыв — +3,8 у Латыпова, +8,1 у Фийона Майе.

17:15

Ух, Жаклен вырывается вперед, опережает Латыпова.

17:14

Томшин стреляет на второй «лежке» чисто, а Серохвостов мажет дважды.

17:13

Бё точен, Поварницын и Халили — второй огневой рубеж закрывают чисто, Латыпов тоже!

17:12

Латыпов мажет последним выстрелом, обидно, на круг идет! Но только начинают стрелять соперники. Жаклен стреляет чисто, но Эдуард чуть впереди.

17:11

Халили — 11-й, Поварницын — 13-й. Логинов с кругом — 15-й.

17:09

Латыпов идет лидером, но два французских биатлониста догоняют. На четырех километрах отрыв 18 секунд у Жаклена.

17:07

Серохвостов тоже с одним промахом, как и Томшин.

17:07

Логинов мажет один раз, Халили закрывает чисто, Поварницын чисто стреляет!

17:06

Латыпов стреляет чисто и убегает первым! Бё дважды мажет!

17:05

Очень плотно идут биатлонисты, наши уверенно держатся в топ-25.

17:04

Отрыв второго от третьего места около 17 секунд.

17:02

Первый километр позади. Латыпов держится вторым, очень уверенно. Логинов поднялся на десятую позицию, Халили — 12-й.

17:01

Поварницын, Серохвостов и Томшин тоже стартовали.

17:00

Халили и Логинов стартуют тоже, меньше минуты у них отставание.

17:00

Ну что, поехали! Йоханнес Бё уходит на дистанцию, следом за ним практически сразу Латыпов.

16:50

Стоит отметить, что у российских биатлонистов сегодня есть все шансы на медали. А вот женщин сегодня подвела стрельба — как прошел женский пасьют, можно прочитать здесь.

16:50

За Россию выступят Эдуард Латыпов (стартует 2-м), Карим Халили (11), Александр Логинов (12), Александр Поварницын (14), Даниил Серохвостов (18) и Василий Томшин (25).

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на 12,5 км на четвертом этапе Кубка мира.

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