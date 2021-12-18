Норвежцы отстали на минуту: Россия триумфально завоевала золото в эстафете

13:36

ПОБЕДА! Цветков финишировал первым с огромным отрывом и принес России золото в смешанной эстафете! Хотя справедливо будет сказать, что все четверо биатлонистов и биатлонисток сборной сегодня в равной степени способствовали этому триумфу. Никто из россиян не зашел на штрафные круги, а в совокупности ребята допустили всего шесть промахов за восемь огневых рубежей (никто из дошедших до финиша соперников не стрелял сегодня точнее).

И на финише Цветков привез норвежцу Бьонтегору отрыв почти в минуту — 54,8 секунды! Это было мощно.

Третьим финишировал итальянец Виндиш (+1:26,5 минуты от Цветкова).