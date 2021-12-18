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Спорт

Норвежцы отстали на минуту: Россия триумфально завоевала золото в эстафете

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

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В рамках третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе прошла смешанная эстафета. Сборная России в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова завоевала золото. Серебро досталось Норвегии, которая уступила россиянам почти минуту, а бронза — Италии. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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13:45

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного дня!

13:40

Итоги эстафеты:

1. Россия — золото (1:05:58,5; шесть промахов; без штрафных кругов)

2. Норвегия — серебро (+54,8; восемь промахов; без штрафных кругов)

3. Италия — бронза (+1:26,5; девять промахов; без штрафных кругов)

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13:36

ПОБЕДА! Цветков финишировал первым с огромным отрывом и принес России золото в смешанной эстафете! Хотя справедливо будет сказать, что все четверо биатлонистов и биатлонисток сборной сегодня в равной степени способствовали этому триумфу. Никто из россиян не зашел на штрафные круги, а в совокупности ребята допустили всего шесть промахов за восемь огневых рубежей (никто из дошедших до финиша соперников не стрелял сегодня точнее).

И на финише Цветков привез норвежцу Бьонтегору отрыв почти в минуту — 54,8 секунды! Это было мощно.

Третьим финишировал итальянец Виндиш (+1:26,5 минуты от Цветкова).

13:34

Цветков пронесся мимо отметки 22,9 км, и очень долго за его спиной никого не было видно. Наконец показался Бьонтегор — он уступает россиянину 53,8 секунды. Виндиш все еще третий (+1:29,4 минуты).

13:33

ДА! Цветков закрыл все мишени на стрельбе стоя без доппатронов! Россиянин ушел в гонку с огромным отрывом от второго места: Бьонтегор использовал один доппатрон и теперь проигрывает россиянину 56,4 секунды. Насыко зашел на два штрафных круга и откатился на четвертое место, а на третье вырвался итальянец Виндиш (+1:34,6 минуты от Цветкова). Максим едет за золотом!

13:31

На отметке 20,9 км Цветков не снижает скорость и по-прежнему уверенно идет первым. Бьонтегор и Насыко держатся на таком же расстоянии, как и раньше, и никак не могут приблизиться к россиянину.

13:29

Цветков сохранил лидерство после первой стрельбы. Вторым на трассу ушел Бьонтегор, который использовал один доппатрон (+37,4 секунды), а третьим — Насыко, который промахнулся дважды, но закрыл все осечки доппатронами (+37,8).

13:27

Ох, Цветков допустил два промаха на первой стрельбе лежа... но сумел закрыть доппатронами и обойтись без штрафных кругов!

13:24

На отметке 18,9 км Цветков спокойно идет первым и даже немного увеличил отрыв от норвежца Бьонтегора — теперь тот проигрывает россиянину 31,8 секунды. Украинец Насыко держится третьим (+32,8).

13:22

Поршнев первым передал эстафету Максиму Цветкову с большим запасом по времени. Теперь Цветков должен привести Россию к золоту, главное чтобы нервы не подвели. На втором месте сейчас идет норвежец Бьонтегор (+27,9 секунды), а на третьем — украинец Насыко (+29,2).

13:20

На отметке 16,9 км Поршнев уверенно удерживает лидерство. Украинец Труш теперь проигрывает ему 26,4 секунды, а Богетвейт — все те же 34.

13:17

Поршнев — бог! Закрыл все мишени на стрельбе стоя — без единого доппатрона — и вырвался на первое место! Менье допустил очень много осечек, зашел на два штрафных круга и откатился на шестую строчку. На втором месте после Поршнева сейчас идет укранец Труш, который отстрелялся чисто (+14,9 секунд отставания), а на третьем — норвежец Богетвейт, который закрыл два промаха доппатронами (+34,5).

13:14

Ух, как притопил Поршнев! На отметке 14,9 км он сократил отставание от Менье до всего четырех секунд. Правда, норвежец Богетвейт разогнался еще больше и вернулся на третью строчку. Теперь он проигрывает Менье только 11 секунд, а Поршневу — семь.

13:12

На третье место вырвался украинец Труш (+19,8 секунды от лидера), а норвежец Богетвейт использовал два доппатрона и опустился на четвертую строчку (+20,3).

13:10

Фух, Поршнев допустил один промах на первой стрельбе лежа, но закрыл его первым же доппатроном. Это позволило не потерять много времени и сохранить вторую строчку. Более того, россиянин приблизился к лидирующему французу Менье — теперь между ними 8,7 секунды!

13:06

На отметке 12,9 км Поршнев держится вторым вслед за французом Менье и проигрывает ему 17,8 секунд. Неприятно, что отставание от лидера потихоньку увеличивается. Третьим идет норвежец Богетвейт (+18,3 секунды от лидера и всего 0,5 — от Поршнева).

13:04

Первой на передачу эстафеты пришла француженка Поте, Гореева — вторая (+14,8 секунды), норвежка Скреде — третья (+18,2). В гонку от России вступил Никита Поршнев. Удачи!

13:02

Гореева втопила что есть силы и на отметке 10,9 км сократила отставание от Поте с 16,5 секунды до 11-ти. Третьей идет норвежка Скреде (+16,3 от лидера).

13:00

Гореева — мощь! На второй стрельбе стоя закрыла все мишени без единого доппатрона! Вот это да. Это позволило россиянке подняться на второе место — она проигрывает француженке Поте 16,5 секунды. Поте, кстати, использовала один доппатрон на этой «стойке». Надо догонять на трассе!

12:58

На отметке 8,9 км Гореева отчаянно пытается сократить отставание от лидеров, и ей удалось приблизиться к ним на семь секунд. Сейчас россиянка идет шестой и проигрывает 39,4 секунды лидирующей Поте.

12:55

Первой идет француженка Поте, вторая — украинка Бех (+23,5 секунды), третья — немка Кебингер (+28,3).

12:52

О-о-ох, Гореева... допустила три промаха на первой стрельбе лежа! Закрыла все доппатронами и обошлась без штрафных кругов, но столько времени потеряла на перезарядке и выцеливании, что откатилась на седьмое место и теперь проигрывает лидеру 46,9 секунды!

12:49

От России в борьбу вступила Анастасия Гореева и быстро вырвалась на первое место. Француженка Поте — вторая (+0,7 секунды), швейцарка Мейер — третья (+10,5). Гореева и Поте уже создали очевидный просвет между собой и всеми остальными.

12:47

Эх, на финише Бене навязала борьбу Шевченко и снова обошла ее, но совсем чуть-чуть — на 1,1 секунды. Третьей на финиш пришла немка Виензензартер (+7,8 секунды от лидера).

12:44

Шевченко поднажала и вырвалась вперед! На отметке 4,9 км россиянка — первая. Француженка Бене — вторая (+0,4 секунды), Гаспарин — третья (+1,6).

12:42

Плотность борьбы очень серьезная. В спину Шевченко дышит Элиза Гаспарин (между ними всего 0,5 секунды). Первая десятка биатлонисток растянулась в пределах десяти секунд.

12:40

Шевченко шикарна! На второй стрельбе стоя тоже отстрелялась идеально и быстро. Это позволило россиянке подняться на третье место, причем она проигрывает лидирующей Бене всего 1,4 секунды, а Збилут — 1,2 секунды. Все трое идут друг за другом.

12:38

На отметке 2,9 км Шевченко держится в четырех секундах от лидера — она по-прежнему шестая. Тройка Бене, Збилут и Гарспарин все так же удерживает лидерство.

12:34

Шевченко — браво! Закрыла все мишени на первом огневом рубеже лежа и обошлась без доппатронов. Россиянка ушла на трассу шестой (+3,2 секунды от лидера). Первой по-прежнему держится француженка Бене. Вторая — полька Кинга Збилут, третья — швейцарка Элиза Гаспарин.

12:32

До отметки 0,9 км Шевченко добралась седьмой, но проигрывает лидеру совсем чуть-чуть — 2,4 секунды. Первой идет француженка Камилла Бене.

12:30

Гонка началась! За Россию стартовала Анастасия Шевченко — наш лучший спринтер среди женщин.

12:25

Правила смешанной эстафеты:

1) Каждый из четырех спортсменов проходит один этап с двумя огневыми рубежами;

2) Первая стрельба — лежа, вторая — стоя;

3) У каждого биатлониста есть по три запасных патрона на каждой стрельбе. После использования всех доппатронов за каждый следующий промах спортсмен бежит штрафной круг 150 м.

12:20

За Россию выступают Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков.

12:16

Гонка начнется в 12:30 по московскому времени.

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты 4x6 км на третьем этапе Кубка IBU.

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