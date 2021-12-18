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Спорт

Первая личная медаль женской сборной России: Резцова завоевала бронзу в масс-старте

Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Резцова — третья

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В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Анси состоялся женский масс-старт на 12,5 км. Золото завоевала шведка Эльвира Эберг, серебро — француженка Жулья Симон, а бронзу — россиянка Кристина Резцова. Это первая личная медаль на Кубке мира в этом сезоне у представительницы женской сборной России. Кроме того, это первая личная медаль КМ в карьере Резцовой. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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15:42

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию гонки и желает вам удачного вечера!

15:40

Резцова получила свою бронзовую медаль и поднялась на подиум! Поздравляем!

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15:39

Результаты других россиянок, помимо Резцовой: Ульяна Нигматуллина — седьмая (+28,2 секунды от лидера; один штрафной круг)

Светлана Миронова — 18-я (+1:45,1 минуты; три штрафных круга)

Ирина Казакевич — 29-я (+4:21,9 минуты; семь штрафных кругов).

15:36

Первые слова Мироновой в эфире «Матч ТВ»:

«Радует, что я понемногу выхожу из той ямы, в которой была. Рассчитываю, что наберу более хорошую форму. За время праздников планирую немного откатиться, чтобы избавиться от перегруженности. Надо, чтобы мой организм пришел в порядок и я чувствовала себя лучше».

15:34

Интервью тренера Михаила Шашилова в эфире «Матч ТВ»:

«Давайте радоваться празднику! Резцова сегодня красотка, очень по-взрослому прошла гонку, грамотно двигалась по трассе, прислушивалась к советам. Думаю, что она еще может прибавить».

15:30

Итоги гонки:

1. Эльвира Эберг (Швеция) — золото (35:21,7; два штрафных круга)

2. Жулья Симон (Франция) — серебро (+10,7 секунды; два штрафных круга)

3. Кристина Резцова (Россия) — бронза (+12,1 секунды; два штрафных круга).

15:23

Первое интервью Резцовой после завоевания медали в эфире «Матч ТВ»:

«Спасибо всем за поздравления! Целую свою дочку. Каково было бежать мой первый масс-старт на Кубке мира в карьере? Думала, что будет тяжелее и что все будут толкаться, пинаться с самого начала.

Но все прошло ровно, без падений. А в конце я боролась с француженкой за серебро до последнего спуска. Почему-то на спуске я отстала от нее, хотя до конца работала ногами. Может быть, немного устала.

Во время стрельбы я держала в голове, что не нужно гнаться за девчонками, что нужно работать в своем темпе. Но на последнем рубеже я затянула с третьим выстрелом, испугалась чего-то и промахнулась.

Но потом многие ушли на круги, и я поняла, что буду бороться с ними. Хорошо, что на предыдущих кругах я не набегалась, и у меня остались силы.

В конце я взмахнула палкой? Это было празднование. Это моя первая личная медаль в Кубке мира, я очень счастлива! Я готова плакать. Самое классное — это ощущать в каждой гонке, что я могу бороться.

Не знаю, нахожусь ли я теперь на пике своей формы. У меня получился очень ровный подъем — с каждой гонкой все лучше».

15:22

Миронова финишировала 18-й (+1:45,1 минуты от лидера).

15:22

Нигматуллина финишировала седьмой (+28,2 секунды от победительницы). Неплохой результат.

15:21

Резцова все-таки пропустила вперед француженку Симон и финишировала третьей. Поздравляем россиянку с бронзой, а Симон — с серебром!

15:21

Эльвира Эберг финишировала первой со шведским флагом в руках. Поздравляем с золотом!

15:21

Нигматуллина тоже немного поднялась — теперь она седьмая (+33,7 секунды от лидера).

15:20

На отметке 11,5 км Резцова вырвалась на второе место! Впереди — только Эльвира Эберг.

15:19

Нигматуллина так и держится восьмой (+30,9 секунды от лидера).

15:17

На отметке 11 км Резцова поднялась на третье место! Она проигрывает лидеру 13,2 секунды. Первой сейчас идет Эльвира Эберг, а второй — Симон (+11,8). Чешка Йислова опустилась на четвертую строчку, Вирер — пятая.

15:16

Лидером неожиданно стала Джессика Йислова из Чехии, которая не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах! Вторая — Эльвира Эберг (+1,3 секунды), третья — Симон (+2,6).

15:15

Нигматуллина закрыла все мишени! Ну просто красотка! Ульяна поднялась на восьмую строчку (+18,8 секунды).

15:15

После штрафного круга Резцова ушла на трассу пятой — она проигрывает всего 5,5 секунды лидеру! Россиянка будет бороться за медаль.

15:15

Вирер допустила один промах! Однако и Резцова зашла на один штрафной круг.

15:13

Лидеры подошли к финальной, четвертой стрельбе стоя.

15:12

Нигматуллина идет 14-й (+43,3 секунды), Миронова — 20-й (+1:15,3 минуты).

15:11

На 9 км Резцова еще немного подтянулась — теперь она в 12,4 секунды от лидирующей Вирер.

15:10

На отметке 8,5 км Резцова поднялась на четвертое место (+14,7 секунды от лидера). Вирер по-прежнему первая, Хаузер — вторая (+7,1), Симон — третья (+13).

15:08

Миронова допустила один промах и вернулась на трассу 20-й (+:15,0). А Казакевич уже совсем «застрелилась» — еще два промаха отбросили ее на 28-ю строчку (+2:56,5 минуты).

15:08

Вау, Нигматуллина чисто отстрелялась на «стойке»! Это позволило ей подняться на 11-ю строчку с 15-й, но отставание от лидера все равно пока велико — 46,5 секунды.

15:06

Как жаль! Резцова допустила один промах и ушла на штрафной круг. После дополнительных 150 метров россиянка вернулась на трассу пятой (+18,9 секунды от лидера).

На первое место вырвалась итальянка Вирер, вторая — австрийка Хаузер (+2,8 секунды). Обе ни разу не промахнулись на трех огневых рубежах! Третьей идет Симон с одним промахом (+13,4).

15:06

Девушки подошли на третью стрельбу — стоя.

15:05

Нигматуллина никак не может подтянуться — идет 15-й (+44,4 секунды от лидера), Миронова — 19-я (+53,7), Казакевич — 27-я (+1:56,3 минуты).

15:05

Неподалеку от тройки лидеров держится шведка Брорссон (+2,9 секунды от Шевалье-Буше).

15:04

На отметке 6,5 км Резцова перешла на третье место, но дышит в спину соперницам. Россиянка уступает всего 0,9 секунды лидирующей Шевалье-Буше и 0,2 секунды — Симон. В общем вся тройка идет в одной группе.

15:03

Казакевич допустила один промах на второй «лежке»... Не тянет пока Ирина уровень Кубка мира. После штрафного круга она стала 27-й (+1:50,6 минуты от лидера).

15:01

Миронова отстрелялась чисто, но сильно подняться пока не получилось. Светлана идет 18-й (+55,3 секунды).

15:01

Эх, Нигматуллина допустила один промах! После штрафного круга она стала 14-й (+43,4 секунды от лидера).

15:00

Резцова — гений! Снова закрыла все мишени! Россиянка ушла на трассу второй после француженки Симон и проигрывает ей всего 1,5 секунды. Третьей идет еще одна француженка Шевалье-Буше (+1,9 секунды от лидера).

14:59

Девушки подошли на вторую стрельбу лежа.

14:58

Нигматуллина идет 14-й (+12,3 секунды от лидера), Миронова — 24-я (+44), Казакевич — 28-я (+1:12,1).

14:57

После 4 км дистанции Резцова сократила отставание от лидера до 3,2 секунды!

14:56

На отметке 3,5 км Резцова идет восьмой, проигрывая лидирующей Ханне Эберг всего 4,2 секунды. Россиянка уверенно держится в группе лидеров.

14:55

Какой кошмар, Казакевич промахнулась дважды! После двух штрафных кругов россиянка стала 27-й (+1:02,0 минуты от лидера).

14:54

Эх, Миронова один раз промахнулась и ушла на штрафной круг... на трассу она вернулась 24-й (+38,3 секунды от лидера).

14:53

Нигматуллина тоже не допустила осечек, молодец! Она поднялась на 11-е место с 17-го и уступает лидеру 10,2 секунды;

14:53

Резцова — браво! Закрыла все мишени на «лежке» и обошлась без штрафных кругов. Россиянка ушла на трассу седьмой, но проигрывает всего 5,9 секунды шведке Ханне Эберг, которая теперь стала лидером вместо своей сестры Эльвиры.

14:52

Девушки подъехали на первую стрельбу лежа.

14:51

Казакевич стала 15-й (+5,9 секунды от Эберг), Нигматуллина по-прежнему 17-я (+6,7), иронвоа стала 20-й (+8,0).

14:50

На отметке 1,5 км Резцова продвинулась еще на одну строчку вперед — теперь она пятая (+2,4 секунды от лидирующей Эльвиры Эберг).

14:50

Нигматуллина, к сожалению, откатилась с 12-го места на 17-е (+6,3 от лидера), а Миронова опустилась с 20-го на 22-е (+8,3).

Впрочем, все 30 девушек идут в пределах 13 секунд, пелотон пока не разбился на части.

14:49

Казакевич тоже радует: поднялась с 24-й строчки на 16-ю (+5,6 секунды от лидера).

14:47

На отметке 1,0 км Резцова поднялась на шестое место — она проигрывает всего 2,6 секунды лидирующей шведке Эльвире Эберг.

14:45

Гонка началась!

14:40

Правила масс-старта:

1. Биатлонистки стартуют одновременно с общего старта;

2. Первая и вторая стрельба — лежа, третья и четвертая — стоя;

3. За каждый промах — штрафной круг 150 м.

14:35

Россию представляют Кристина Резцова (10-й стартовый номер), Ульяна Нигматуллина (12), Светлана Миронова (20) и Ирина Казакевич (24).

14:31

Гонка начнется в 14:45 по московскому времени.

14:30

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

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