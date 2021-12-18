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Спорт

Золотой дуэт: Россия выиграла супермикст на Кубке IBU

Бабиков и Буртасова принесли России победу в супермиксте на Кубке IBU7

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На этапе Кубка IBU по биатлону российская команда выиграла соревнования в супермиксте, победу сборной России принесли Евгения Буртасова и Антон Бабиков. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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16:11

«Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами. Болеем за Россию!

16:10

Швеция стала второй, в итоге отстав на 25,7 секунды — как разогнался Бабиков перед финишем! А третье место завоевали итальянцы Ребекка Паслер и Патрик Браунхофер.

16:09

И — финиш! Эффектная победа российских биатлонистов!

16:07

Великолепно! С одним доппатроном закрыл Бабиков все мишени и устремился к победе. Брандт на «стойке» и вовсе был безупречен, но по времени он много уступил Антону и сейчас отстает на 12,9 секунды.

16:05

Разогнался Бабиков: к заключительному рубежу он подошел с отрывом в 16,3 секунды от Брандта.

16:02

Браво, Антон! Чистая стрельба на седьмом рубеже. Швед Виктор Брандт остается вторым — он также уверенно закрыл все мишени, но ему понадобился один дополнительный патрон, и сейчас он отстает на 14,6 секунды.

15:59

Бабиков лидером уходит на заключительный этап.

15:57

Непросто далась Евгении «стойка», все дополнительные патроны ей пришлось потратить — но обошлось без штрафных кругов. Она по-прежнему первая, а второй идет Хегберг, которая также использовала один доппатрон. Но отстает она всего на полторы секунды.

15:53

Хороший задел у россиянки: она опережает идущую второй шведку Элизабет Хегберг на 11,5 секунды.

15:52

Женя Буртасова с одним доппатроном отрабатывает очередной огневой рубеж и сохраняет лидерство.

15:50

На первом месте Антон передает эстафету!

15:47

Чисто отстрелялся Бабиков на четвертом рубеже! Вторым возвращается на трассу!

15:45

С одним доппатроном закрыл Антон «лежку», идет седьмым.

15:43

Бабиков начал гонку шестым, немного сократилось отставание — 15,4 секунды.

15:41

Два дополнительных патрона потребовались Буртасовой на «стойке», отставание от лидера составляет 18,2 секунды.

15:37

С одним промахом закрывает первый рубеж Евгения, идет седьмой после первой стрельбы с отставанием в семь секунд от лидирующей норвежки Каролин Кноттен.

15:34

Соревнования начинает Буртасова, в группе лидеров она подходит к первой стрельбе — Россия стартовала третьей.

15:31

Гонка стартовала!

15:25

Россию сегодня представляют Евгения Буртасова и Антон Бабиков.

15:20

На дистанцию команды уйдут в 15.30 мск.

15:15

На этапе Кубка IBU по биатлону состоится гонка в формате Суппермикст. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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