Вечер бокса: Проводников победил Багаутдинова и объявил о завершении карьеры

20:50

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал прогноз на предстоящий бой.

«Стоит помнить, что перед Русланом человек, который занимался боксом. Да, у него другая ментальность и он по-другому думает. Поэтому предполагаю, что бой пройдет всю дистанцию и будет очень интересным. Бой не будет ни для кого лёгкой прогулкой и не думаю, что он быстро закончится. Ничьей не будет, наверное. Что касается окончательного прогноза, победит всё-таки Руслан Проводников», — сказал Беленький в интервью «Чемпионату».