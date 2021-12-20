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Спорт

Новый рекорд и поражение: как прошел день Овечкина в НХЛ

Овечкин провел на льду 27 минут, Тарасенко продлил результативную серию

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Официальный сайт НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл десять минут в большинстве и установил личный рекорд сезона по игровому времени в матче, но не смог отличиться, а его команда упустила перевес в две шайбы и проиграла. Владимир Тарасенко продлил серию с заброшенными шайбами до трех матчей, а Павел Бучневич и Иван Барбашев сделали по две голевые передачи. «Газета.Ru» рассказывает об игровом дне в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3

Александр Овечкин продолжает свой невероятный сезон и погоню за рекордами Уэйна Гретцки по голам за всю историю НХЛ (в перспективе) и Дэйва Андрейчука по заброшенным шайбам в большинстве.

Вернее, с Андрейчуком российский нападающий уже сравнялся на отметке в 274 гола в большинстве и теперь находится всего в одном точном попадании от того, чтобы стать единоличным владельцем рекорда.

В матче против «Лос-Анджелеса» для этого вроде бы сложились все обстоятельства. «Кингз» находятся не в лучшей форме, а в их воротах дебютировал в нынешнем сезоне подписанный летом Гаррет Спаркс.

Этот 28-летний вратарь интересен тем, что для него матч стал возвращением на уровень НХЛ. Спаркс был выбран «Торонто» на драфте 2011 года и в сезонах-2015/16 и 2018/19 провел 37 матчей в форме «Мэйпл Лифс». После этого американец был в позапрошлом сезоне в «Вегасе», но вышел на лед только раз, причем на замену по ходу матча, пропустив две шайбы после 14 бросков за полматча.

«Кэпиталз» здорово начали встречу и к середине игры после бросков Коннора Макмайкла и Джастина Шульца повели со счетом 2:0. Кроме того, команда Питера Лавиолетта постоянно получала шансы в большинстве.

За этот матч «столичные» шесть раз имели на одного игрока больше, а их российский капитан провел на льду при численном преимуществе ровно десять минут, а вообще поставил свой личный рекорд сезона по игровому времени (27:07).

Овечкин нанес шесть бросков в створ ворот, но так и не мог пробить Спаркса, который больше не пропустил, совершив всего 33 спасения и обеспечив своей игрой плацдарм для камбэка.

Полевые игроки «Кингз» поддержали своего стража ворот, и Блэйк Лизотт еще во втором периоде пробил Витека Ванечека, причем в меньшинстве, а в заключительном отрезке Кристиан Воланин и Адриан Кемпе окончательно перевернули ситуацию, принеся калифорнийцам викторию.

И если Овечкин свои снайперские рекорды в этой встрече не обновил, прервав семиматчевую результативную серию (3+7), то лидер «Кингз» Анже Копитар голевым пасом в шайбе Лизотта догнал по передачам в клубной истории самого Гретцки (672). Впереди только другая легенда — Марсель Дионн (752).

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» — 4:2

НХЛ из-за ситуации с распространением коронавируса отложила все противостояния канадских команд с американскими как минимум до 27 декабря, но «Виннипег» с «Сент-Луисом» успели провести свою встречу.

Для «Джетс» это была первая игра после отставки Пола Морриса, возглавлявшего команду с 2014 года и объявившего, что устал от хоккея и не чувствует в себе энергии вести подопечных вперед.

Если первую игру под руководством Дэйва Лаури «реактивщики» проиграли «Вашингтону», то в следующем матче они смогли показать класс и переиграли показывающих качественный хоккей в нынешнем сезоне «Блюз».

«Сент-Луис» до того набирал очки в таблицу в семи матчах подряд (5-0-2), но на этот раз не смог ничего противопоставить сопернику даже несмотря на возвращение в строй не игравшего с ноября голкипера Джордана Биннингтона и игру продолжающего находиться в огне Владимира Тарасенко.

Российский нападающий забросил свою 12-ю шайбу в сезоне, отличившись в трех поединках подряд, а в последних семи встречах на его счету 10 (5+5) результативных действий.

Ассистировали Тарасенко его партнеры по звену Павел Бучневич и Иван Барбашев, которые позже организовали и вторую шайбу «Блюз», выведя на результативный бросок в меньшинстве Нико Микколу.

Но у «Виннипега» нашлись свои герои: Николай Элерс поучаствовал во всех голах команды, оформив 1+3, Пол Штястны сделал дубль и отдал голевой пас, а Марк Шайфли отметился точным броском и ассистом.

Другие матчи

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:3 Б
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:3

31 сейв Ильи Сорокина не помог пытающимся выбраться со дна таблицы «Айлендерс» победить в матче с «Вегасом». «Островитяне» упустили перевес в счете на последней минуте, когда соперники играли вшестером, а затем в серии буллитов «Голден Найтс» дважды переиграли российского вратаря. Форвард «золотых рыцарей» Евгений Дадонов нанес три броска, провел один силовой прием и заработал показатель полезности -1.

По-прежнему выступающий без Евгения Малкина «Питтсбург» одержал седьмую победу подряд, справившись с «НьюДжерси». Российский форвард уже близок к возвращению в строй, работая на тренировках на льду.

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