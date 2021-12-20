Черчесов возглавил лучший клуб чемпионата Венгрии

20 декабря Станислав Черчесов был назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша», который лидирует в национальном чемпионате, однако без шансов вылетел из группового этапа Лиги Европы. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что Черчесов не получил предложений из России, и отметил, что «Ференцварош» — это серьезный вызов для специалиста, а Александр Самедов подчеркнул, что Черчесов способен привести венгров к долгожданным успехам в еврокубках. Тем временем российские фанаты в соцсетях высмеяли назначение «полевого командира».

«После Рикардо Мониса, Томаса Долля, Сергея Реброва и Петера Штегера место на скамейке «Ференцвароша» занял еще один звездный тренер. Наша команда будет готовиться к решению стоящих перед ней задач под руководством нового главного тренера из России — Станислава Черчесова», — говорится в официальном заявлении на сайте «Ференцвароша». «В Россию меня приводит судьба» Московский «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды и провел... 17 декабря 21:57

Подробности контракта с российским специалистом не разглашаются.

В последнее время имя Станислава Черчесова звучало в контексте переговоров со множеством клубов из разных государств — назывались и Ирак, и Польша, и Турция, и Саудовская Аравия, про интерес из этой страны которой говорил сам специалист. Появилась даже информация про московский «Спартак» и другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), но в итоге тренер неожиданно отправился в Венгрию, чтобы возглавить лидера местного чемпионата.

Это назначение напоминает отъезд Черчесова в польскую «Легию» в октябре 2015 года. Тогда специалист тоже отправился в не самый сильный чемпионат, где возглавил лидера турнирной таблицы. Под руководством российского специалиста в первый же сезон команда стала победителем национального первенства, а также взяла Кубок страны. Впрочем, задержаться в клубе это ему не помогло — после «золотого дубля» специалист попросил руководство усилить состав, однако получил отказ, что привело к расторжению контракта по обоюдному согласию: стороны не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие «Легии».

Теперь у Черчесова есть шанс снова бороться за трофеи. «Ференцварош» три года подряд становится победителем чемпионата Венгрии и сейчас идет на первом месте в турнирной таблице, опережая команду со второго места на одно очко и имея матч в запасе. Однако преимущество выглядит зыбким и его еще нужно не растерять до конца турнира. «Россия — фаворит группы»: что говорят о жеребьевке Лиги наций По итогам жеребьевки Лиги наций УЕФА сборная России по футболу попала в достаточно ровную... 17 декабря 08:15

Вполне вероятно, что выбору тренера поспособствовал его агент Шандор Варга, который родом из Венгрии. Да и в самом клубе привыкли работать с тренерами с постсоветского пространства — ранее «Ференцварош» возглавлял украинец Сергей Ребров, и именно с ним клуб взял три последних чемпионства, а также обыграл на групповой стадии Лиги Европы московский ЦСКА — причем на выезде (1:0). Однако исторически еврокампания у «Ференцвароша» складывается не особо удачно — он еще ни разу не выходил в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Видимо, эту задачу Черчесов и должен решить в первую очередь.

Интересен тот момент, что Ребров покинул команду из-за конфликта с руководством, поскольку боссы клуба не консультировалось с ним по поводу трансферов. И вот здесь возникает опасение по поводу назначения Черчесова — тот ушел из «Легии» по схожим причинам.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, почему Черчесов не возглавил клуб РПЛ, и подчеркнул, что тренировать за границей всегда тяжело.

«Думаю, просто не было вариантов в РПЛ, поэтому он выбрал «Ференцварош». Если бы было предложение, наверное, он бы рассмотрел и Российскую премьер-лигу.

Но я считаю, что это очень серьезный вызов. Черчесов поставил себе сложную задачу: хочет показать, что он хороший специалист и может работать за границей, не боясь языка и чужого быта. Это дорогого стоит», — констатировал Булыкин.

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов порадовался за бывшего главного тренера национальной команды и выразил мнение, что он сможет вывести команду на более высокий уровень и достичь долгожданных успехов в еврокубках.

«Мои поздравления, я очень рад за него. Могу только пожелать удачи. Эта команда — чемпион Венгрии, и, наверное, они хотят решать в Европе более глобальные задачи, поэтому и позвали Станислава Саламовича.

Повлияло ли на такое решение руководства клуба выступление сборной России под руководством Черчесова на чемпионате мира — 2018? Раз команда вышла в четвертьфинал, то я полагаю, что да. Кроме того, он становился чемпионом Польши с «Легией», и как тренер «Спартака» брал серебро чемпионата России. Думаю, что сыграли роль успехи как со сборной, так и с клубами», — сказал Самедов.

Венгерские болельщики под постом клуба в Twitter желали удачи Черчесову на новом посту, а вот комментарии российских пользователей выделялись сарказмом. Видимо, у фанатов еще остался неприятный осадок после неудачи сборной на чемпионате Европы — 2020, где команда не смогла выйти из группы, потому что «Ференцварошу» в основном соболезновали.

«Полевой командир принял командование. Всеобщая мобилизация и каждый матч как сражение», — написал пользователь @vellitonius и добавил смеющийся смайлик.

«Одна из самых больших ошибок вашего клуба. Соболезную вам, австро-венгры», — высказался @tradition_x. Лига Европы не спасла: «Спартак» уволил Виторию Тренерский штаб московского «Спартака» второй раз за 2021 год претерпел изменения... 15 декабря 18:16

«Спасли российские клубы, респект парням», — отметил @TwoWeekStubble.

«Добрый день! Отправит ваших лидеров в резервный состав, поругается со всеми и уедет! Соболезнуем....» — такой прогноз сделал @Rybisdokonca.

Фанаты также выражали сочувствие и желали терпения команде, которую теперь возглавляет бывший наставник сборной России.

У Черчесова будет время, чтобы подготовиться к новому вызову. Чемпионат Венгрии ушел на зимний перерыв и вернется в конце января — первый матч «Ференцварош» проведет против «Академии Пушкаша» 26 числа. У специалиста есть около месяца, чтобы познакомиться с футболистами.