Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В США признали, что Европа не станет защищать Украину 22:47
Футболист Смолов может продолжить карьеру в Америке 22:26
«Роскосмос» и NASA договорились о перекрестных полетах... 22:26
Полиция подтвердила арест одного человека после нападения... 22:17
Аршавин рассказал, как забил гол, собравший 9 млн просмотров... 22:09
ВОЗ оценила текущую ситуацию с COVID-19 в России 22:08
В МИД РФ заявили, что время «веры на слово»... 21:59
Умер экс-наставник «Крыльев Советов» и... 21:53
В США назвали сумму, которую потратили на помощь Украине... 21:52
Московским школьникам разрешили не посещать школу 21:49
Спорт

Черчесов возглавил лучший клуб чемпионата Венгрии

«Соболезнуем»: фанаты из РФ выразили сочувствие «Ференцварошу» после назначения Черчесова

,
Слушать
Остановить
20 декабря Станислав Черчесов был назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша», который лидирует в национальном чемпионате, однако без шансов вылетел из группового этапа Лиги Европы. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что Черчесов не получил предложений из России, и отметил, что «Ференцварош» — это серьезный вызов для специалиста, а Александр Самедов подчеркнул, что Черчесов способен привести венгров к долгожданным успехам в еврокубках. Тем временем российские фанаты в соцсетях высмеяли назначение «полевого командира».

«После Рикардо Мониса, Томаса Долля, Сергея Реброва и Петера Штегера место на скамейке «Ференцвароша» занял еще один звездный тренер. Наша команда будет готовиться к решению стоящих перед ней задач под руководством нового главного тренера из России — Станислава Черчесова», — говорится в официальном заявлении на сайте «Ференцвароша».

Подробности контракта с российским специалистом не разглашаются.

В последнее время имя Станислава Черчесова звучало в контексте переговоров со множеством клубов из разных государств — назывались и Ирак, и Польша, и Турция, и Саудовская Аравия, про интерес из этой страны которой говорил сам специалист. Появилась даже информация про московский «Спартак» и другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), но в итоге тренер неожиданно отправился в Венгрию, чтобы возглавить лидера местного чемпионата.

Это назначение напоминает отъезд Черчесова в польскую «Легию» в октябре 2015 года. Тогда специалист тоже отправился в не самый сильный чемпионат, где возглавил лидера турнирной таблицы. Под руководством российского специалиста в первый же сезон команда стала победителем национального первенства, а также взяла Кубок страны. Впрочем, задержаться в клубе это ему не помогло — после «золотого дубля» специалист попросил руководство усилить состав, однако получил отказ, что привело к расторжению контракта по обоюдному согласию: стороны не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие «Легии».

Теперь у Черчесова есть шанс снова бороться за трофеи. «Ференцварош» три года подряд становится победителем чемпионата Венгрии и сейчас идет на первом месте в турнирной таблице, опережая команду со второго места на одно очко и имея матч в запасе. Однако преимущество выглядит зыбким и его еще нужно не растерять до конца турнира.

Вполне вероятно, что выбору тренера поспособствовал его агент Шандор Варга, который родом из Венгрии. Да и в самом клубе привыкли работать с тренерами с постсоветского пространства — ранее «Ференцварош» возглавлял украинец Сергей Ребров, и именно с ним клуб взял три последних чемпионства, а также обыграл на групповой стадии Лиги Европы московский ЦСКА — причем на выезде (1:0). Однако исторически еврокампания у «Ференцвароша» складывается не особо удачно — он еще ни разу не выходил в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Видимо, эту задачу Черчесов и должен решить в первую очередь.

Интересен тот момент, что Ребров покинул команду из-за конфликта с руководством, поскольку боссы клуба не консультировалось с ним по поводу трансферов. И вот здесь возникает опасение по поводу назначения Черчесова — тот ушел из «Легии» по схожим причинам.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, почему Черчесов не возглавил клуб РПЛ, и подчеркнул, что тренировать за границей всегда тяжело.

«Думаю, просто не было вариантов в РПЛ, поэтому он выбрал «Ференцварош». Если бы было предложение, наверное, он бы рассмотрел и Российскую премьер-лигу.

Но я считаю, что это очень серьезный вызов. Черчесов поставил себе сложную задачу: хочет показать, что он хороший специалист и может работать за границей, не боясь языка и чужого быта. Это дорогого стоит», — констатировал Булыкин.

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов порадовался за бывшего главного тренера национальной команды и выразил мнение, что он сможет вывести команду на более высокий уровень и достичь долгожданных успехов в еврокубках.

«Мои поздравления, я очень рад за него. Могу только пожелать удачи. Эта команда — чемпион Венгрии, и, наверное, они хотят решать в Европе более глобальные задачи, поэтому и позвали Станислава Саламовича.

Повлияло ли на такое решение руководства клуба выступление сборной России под руководством Черчесова на чемпионате мира — 2018? Раз команда вышла в четвертьфинал, то я полагаю, что да. Кроме того, он становился чемпионом Польши с «Легией», и как тренер «Спартака» брал серебро чемпионата России. Думаю, что сыграли роль успехи как со сборной, так и с клубами», — сказал Самедов.

Венгерские болельщики под постом клуба в Twitter желали удачи Черчесову на новом посту, а вот комментарии российских пользователей выделялись сарказмом. Видимо, у фанатов еще остался неприятный осадок после неудачи сборной на чемпионате Европы — 2020, где команда не смогла выйти из группы, потому что «Ференцварошу» в основном соболезновали.

«Полевой командир принял командование. Всеобщая мобилизация и каждый матч как сражение», — написал пользователь @vellitonius и добавил смеющийся смайлик.

«Одна из самых больших ошибок вашего клуба. Соболезную вам, австро-венгры», — высказался @tradition_x.

«Спасли российские клубы, респект парням», — отметил @TwoWeekStubble.

«Добрый день! Отправит ваших лидеров в резервный состав, поругается со всеми и уедет! Соболезнуем....» — такой прогноз сделал @Rybisdokonca.

Фанаты также выражали сочувствие и желали терпения команде, которую теперь возглавляет бывший наставник сборной России.

У Черчесова будет время, чтобы подготовиться к новому вызову. Чемпионат Венгрии ушел на зимний перерыв и вернется в конце января — первый матч «Ференцварош» проведет против «Академии Пушкаша» 26 числа. У специалиста есть около месяца, чтобы познакомиться с футболистами.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+