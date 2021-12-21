«Разводом это сложно назвать»: Валитова сообщила о разрыве с Кокориным

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сравнительно давно не попадал в скандальные хроники, а его футбольные достижения также не дают повода много о нем говорить. Однако стало известно, что крах терпит не только его карьера, но и личная жизнь: спутница игрока Дарья Валитова, которая родила ему сына Майкла, сообщила о расставании с футболистом. «Газета.Ru» — о том, как после тюремного заключения жизнь Кокорина пошла под откос.

«Пути разошлись достаточно давно»

Кокорин с Валитовой были вместе с 2014 года, а в 2017 году у них родился сын Майкл. Женщина оставалась рядом с футболистом даже после многочисленных скандалов и ждала его возвращения из почти годичного заключения, когда Кокорин сидел сначала в СИЗО «Бутырка», а затем в Белгородской колонии за драку с чиновниками в московском кафе.

Однако, отвечая недавно на вопросы подписчиков в Instagram, Дарья сообщила, что они с Кокориным уже не являются парой — причем их расставание произошло не вчера.

«Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись и это произошло достаточно давно, — написала девушка. — У каждого из нас уже давно своя жизнь».

Есть основания полагать, что расставание произошло летом этого года. Тогда, в конце июня, Валитова написала в Instagram о «предательстве» со стороны близкого человека, назвав это «маленькой смертью», и пообещала со временем рассказать обо всем открыто. Пока же можно лишь строить догадки, что натворил Кокорин в Италии, если все действительно было так.

«Сейчас очень сложное время для меня… Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… Но есть вещи, которые невозможно держать в себе… Предательство близкого человека, наверное, самое тяжелое, что может случиться с каждым из нас… — писала Валитова. — Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод…

Прямо сейчас я еще не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определенный жизненный урок…»

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«Глупенькая женщина»

Существует, впрочем, и противоположная точка зрения. Телеведущая Виктория Боня полагает, что Валитова сама виновата в том, что не удержала возле себя Александра.

«Саша ее очень любил. Может, до сих пор любит. Очень жаль, что их пути расходятся и расстается семья. Казалось бы, я должна была сказать: «Ой, круто, она заслужила». А я говорю: «Жалко, что люди не смогли сохранить семью».

Зная, как Саша ее любил, боготворил и восторженно о ней отзывался, надо быть совсем глупенькой женщиной, чтобы потерять и не уберечь такого мужчину. Я ее такой и вижу — она в слове из трех букв делает четыре ошибки.

Очень надеюсь, Саша не переживает и у него на сердце тепло и спокойно. Это самое главное в такие моменты», — цитирует телеведущую Sport24.

Протирает скамейку в «Фиорентине»

Не очень складывается у Кокорина и футбольная карьера. На данный момент прошел почти год с тех пор, как нападающий надел футболку «Фиорентины», перейдя в нее из «Спартака». Однако за это время он появлялся на поле в составе команды лишь восемь раз и ни разу не поражал чужие ворота.

Быстро стало ясно, что приобретение российского форварда — тотальный провал со стороны селекционной службы «фиалок».

Да, когда-то давно нападающий «тащил» московское «Динамо» и провел 47 матчей за сборную России с 12-ю голами, но сейчас приходится констатировать факт: Кокорин уже давно и прочно ассоциируется лишь со скандалами, а то, что он при этом еще и играет в футбол, скорее, воспринимается как недоразумение.

Проститутки, шампанское, гонки и драка

Что послужило причиной того, что и карьера Кокорина, и личная жизнь разрушились? Возможно, склонность к гедонистическому и праздному образу жизни, которая стала достоянием общественности в 2014 году.

Тогда в ноябре в Сеть просочились фотографии с отдыха Кокорина в сауне в компании элитных проституток. Сам он позже назвал это пиар-акцией. В итальянском клубе отреагировали на новость об интересе к Кокорину Генеральный директор клуба итальянской Серии Б «Монца» Адриано Галлиани отреагировал на новость об... 21 декабря 15:42

Наверное, еще никто не забыл и вечеринку с шампанским в Монте-Карло, которую Кокорин закатил на пару со своим другом Павлом Мамаевым — аккурат после провала сборной на чемпионате Европы — 2016. Уже тогда многие задались вопросом: зачем им, собственно, футбол? Также вспоминаются гонки Кокорина на элитном спорткаре по Бульварному кольцу Москвы, за которые ему пришлось позже публично извиняться.

Наверное, нет нужды напоминать в подробностях, как Кокорин и Мамаев оказались за решеткой после резонансной драки в центре Москвы, когда в нетрезвом состоянии (после ночи в клубе) ввязались в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Кокорина ждут в «Урале»

Пока что Кокорин продолжает жить в Италии и, возможно, надеется еще использовать свой шанс в «Фиорентине». Хотя каждое его появление в заявке на матч провоцирует рост количества интернет-троллей, а в СМИ циркулируют слухи о том, что зимой он может уехать играть в Катар, ОАЭ или вернется в Россию. Первый тренер Кокорина: мне жалко Сашу — такое дарование Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался... 18 декабря 17:05

Последнего, к слову, нельзя исключать. Президент «Урала» Григорий Иванов уже неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Кокорина в своей команде. Правда, на данный момент переговоров нет, и он считает переезд нападающего в Екатеринбург маловероятным.

«Не думаю, что нам удастся купить Кокорина. Но вообще, когда произошла история с Кокориным и Мамаевым, президент Лиги сказал, что 99% клубов не возьмут их потом. Видимо, один процент — это мы.

Я сказал, что с удовольствием подписал бы, это хорошие футболисты. Готовы были и с Пашей разговаривать, но он подписал сейчас контракт с «Химками». Саша очень хороший и качественный футболист, если бы он попал в «Урал», был бы счастлив. Но переговоры мы не ведем», — приводит слова Иванова «Чемпионат».