Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В Минздраве уточнили, что вакцинация подростков останется... 13:35
Лавров предупредил «горячие головы» об ответе России... 13:28
В Кремле допустили возможность переговоров Путина и Байдена 13:25
Таиланд решил закрыть все провинции для туристов, кроме Пхукета 13:25
В МВД рассказали о личностях избивших фигуриста Соловьева 13:24
Прокуратура Нидерландов потребовала длительного заключения обвиняемым... 13:24
Украшения для защиты от «5G-излучения» оказались... 13:23
Депутаты Госдумы подарили Рашкину рога лося 13:19
Подозреваемого в возбуждении вражды украинского журналиста... 13:17
«НеМалахов»: жена 68-летнего Андрея Макаревича ждет... 13:12
Спорт

«Разводом это сложно назвать»: Валитова сообщила о разрыве с Кокориным

«Предательство близкого человека»: почему Валитова рассталась с Кокориным

Слушать
Остановить
close
100%
Артем Коротаев/ТАСС
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сравнительно давно не попадал в скандальные хроники, а его футбольные достижения также не дают повода много о нем говорить. Однако стало известно, что крах терпит не только его карьера, но и личная жизнь: спутница игрока Дарья Валитова, которая родила ему сына Майкла, сообщила о расставании с футболистом. «Газета.Ru» — о том, как после тюремного заключения жизнь Кокорина пошла под откос.

«Пути разошлись достаточно давно»

Кокорин с Валитовой были вместе с 2014 года, а в 2017 году у них родился сын Майкл. Женщина оставалась рядом с футболистом даже после многочисленных скандалов и ждала его возвращения из почти годичного заключения, когда Кокорин сидел сначала в СИЗО «Бутырка», а затем в Белгородской колонии за драку с чиновниками в московском кафе.

Однако, отвечая недавно на вопросы подписчиков в Instagram, Дарья сообщила, что они с Кокориным уже не являются парой — причем их расставание произошло не вчера.

«Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись и это произошло достаточно давно, — написала девушка. — У каждого из нас уже давно своя жизнь».

Есть основания полагать, что расставание произошло летом этого года. Тогда, в конце июня, Валитова написала в Instagram о «предательстве» со стороны близкого человека, назвав это «маленькой смертью», и пообещала со временем рассказать обо всем открыто. Пока же можно лишь строить догадки, что натворил Кокорин в Италии, если все действительно было так.

«Сейчас очень сложное время для меня… Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… Но есть вещи, которые невозможно держать в себе… Предательство близкого человека, наверное, самое тяжелое, что может случиться с каждым из нас… — писала Валитова. — Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод…

Прямо сейчас я еще не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определенный жизненный урок…»

close
100%

«Глупенькая женщина»

Существует, впрочем, и противоположная точка зрения. Телеведущая Виктория Боня полагает, что Валитова сама виновата в том, что не удержала возле себя Александра.

«Саша ее очень любил. Может, до сих пор любит. Очень жаль, что их пути расходятся и расстается семья. Казалось бы, я должна была сказать: «Ой, круто, она заслужила». А я говорю: «Жалко, что люди не смогли сохранить семью».

Зная, как Саша ее любил, боготворил и восторженно о ней отзывался, надо быть совсем глупенькой женщиной, чтобы потерять и не уберечь такого мужчину. Я ее такой и вижу — она в слове из трех букв делает четыре ошибки.

Очень надеюсь, Саша не переживает и у него на сердце тепло и спокойно. Это самое главное в такие моменты», — цитирует телеведущую Sport24.

Протирает скамейку в «Фиорентине»

Не очень складывается у Кокорина и футбольная карьера. На данный момент прошел почти год с тех пор, как нападающий надел футболку «Фиорентины», перейдя в нее из «Спартака». Однако за это время он появлялся на поле в составе команды лишь восемь раз и ни разу не поражал чужие ворота.

Быстро стало ясно, что приобретение российского форварда — тотальный провал со стороны селекционной службы «фиалок».

Да, когда-то давно нападающий «тащил» московское «Динамо» и провел 47 матчей за сборную России с 12-ю голами, но сейчас приходится констатировать факт: Кокорин уже давно и прочно ассоциируется лишь со скандалами, а то, что он при этом еще и играет в футбол, скорее, воспринимается как недоразумение.

Проститутки, шампанское, гонки и драка

Что послужило причиной того, что и карьера Кокорина, и личная жизнь разрушились? Возможно, склонность к гедонистическому и праздному образу жизни, которая стала достоянием общественности в 2014 году.

Тогда в ноябре в Сеть просочились фотографии с отдыха Кокорина в сауне в компании элитных проституток. Сам он позже назвал это пиар-акцией.

Наверное, еще никто не забыл и вечеринку с шампанским в Монте-Карло, которую Кокорин закатил на пару со своим другом Павлом Мамаевым — аккурат после провала сборной на чемпионате Европы — 2016. Уже тогда многие задались вопросом: зачем им, собственно, футбол? Также вспоминаются гонки Кокорина на элитном спорткаре по Бульварному кольцу Москвы, за которые ему пришлось позже публично извиняться.

Наверное, нет нужды напоминать в подробностях, как Кокорин и Мамаев оказались за решеткой после резонансной драки в центре Москвы, когда в нетрезвом состоянии (после ночи в клубе) ввязались в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Кокорина ждут в «Урале»

Пока что Кокорин продолжает жить в Италии и, возможно, надеется еще использовать свой шанс в «Фиорентине». Хотя каждое его появление в заявке на матч провоцирует рост количества интернет-троллей, а в СМИ циркулируют слухи о том, что зимой он может уехать играть в Катар, ОАЭ или вернется в Россию.

Последнего, к слову, нельзя исключать. Президент «Урала» Григорий Иванов уже неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Кокорина в своей команде. Правда, на данный момент переговоров нет, и он считает переезд нападающего в Екатеринбург маловероятным.

«Не думаю, что нам удастся купить Кокорина. Но вообще, когда произошла история с Кокориным и Мамаевым, президент Лиги сказал, что 99% клубов не возьмут их потом. Видимо, один процент — это мы.

Я сказал, что с удовольствием подписал бы, это хорошие футболисты. Готовы были и с Пашей разговаривать, но он подписал сейчас контракт с «Химками». Саша очень хороший и качественный футболист, если бы он попал в «Урал», был бы счастлив. Но переговоры мы не ведем», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+