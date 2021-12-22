«Операция не нужна»: врачи рассказали о состоянии здоровья фигуриста Соловьева

По делу об избиении Соловьева полиция задержала двоих жителей Читы — 18-летних Владислава Смирнова и Владислава Яковцева. Оба — студенты московских вузов, будущие юристы. Пока оба задержаны на двое суток, а третьего участника конфликта отпустили, поскольку он не только не участвовал в драке, но и пытался остановить своих друзей.
Интересно, что следствие начало активное расследование драки только вечером 21 декабря, после того, как новость появилась в СМИ и по теме стали высказываться известные люди из мира фигурного катания. После столкновения Смирнов и Яковцев сначала скрылись с места происшествия, но затем вернулись. В отношении них оформили протокол о мелком хулиганстве и отпустили. И только вечером их задержали повторно.
«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ», — заявили в пресс-службе московского ГУ МВД России.
Уже дали показания и гражданская жена Соловьева Анна Сидорова, и сам Дмитрий, к которому следователь приезжал в больницу.
Юрист по уголовным делам Максим Калинов рассказал, что пока у следствия нет возможности точно квалифицировать статью обвинения, поскольку еще неизвестно, насколько тяжелый вред здоровью причинен Соловьеву.
«Насколько я понимаю, что дело уже возбуждено, но его окончательная квалификация станет возможной только после того, как будет получено полное заключение экспертов о том, какой вред здоровью Соловьева причинен. Пока такого заключения нет и конечно же быть не может. Но в любом случае это будет статья «Причинение вреда средней тяжести из хулиганских побуждений», это пункт Д, часть 2 статьи 112 УК РФ. Наказание — до пяти лет. Это точно будет», — сказал Калинов «Газете.Ru».
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему результаты проверки по избиению Соловьева, передает пресс-служба Следственного комитета.
Также Бастрыкин поручил ходатайствовать перед надзорными органами о передачи результатов проверки из полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве.
Между тем, в полиции рассказали, что поначалу Соловьев отказался от медицинской помощи.
«Гражданину на месте была предложена медицинская помощь, он отказался от вызова службы «03». Потом сотрудники… всех, кто находился у входа в здание, доставили в территориальное подразделение. Тут повторно гражданин отказался от медицинской помощи, каких-либо жалоб не было», — сказал глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в эфире передачи «Соловьев Live».
Уже позже Соловьеву стало хуже, и он поехал в травмпункт, откуда, оценив тяжесть повреждений, спортсмена отправили в Боткинскую больницу.
Тем временем врачи уточнили диагноз олимпийского чемпиона. «Ушиб головного мозга средней тяжести. Субарахноидальное кровоизлияние незначительное. Консервативная терапия», — сообщили «Известиям» в Боткинской больнице.
По словам медиков, операция Соловьеву не нужна, в больнице он проведет от семи до десяти дней, после чего отправится домой.
Ранее супруга фигуриста, керлингистка Анна Сидорова рассказала о том, что у Соловьева обнаружили гематому мозга.
«У Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга. Пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить», — сказала Сидорова.
Интересно и поведение охраны караоке-клуба, возле которого все это происходило. Конфликт происходил в зоне действия камер видеонаблюдения, но сотрудники службы безопасности заведения никак не вмешались в драку и даже не вызвали полицию. Это сделала супруга Соловьева Анна Сидорова.