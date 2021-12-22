«Операция не нужна»: врачи рассказали о состоянии здоровья фигуриста Соловьева

Избитый накануне в Москве олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев продолжает оставаться в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. Напавшие на спортсмена люди задержаны, против них возбуждено уголовное дело. Адвокат Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что им может грозить до пяти лет лишения свободы.

По делу об избиении Соловьева полиция задержала двоих жителей Читы — 18-летних Владислава Смирнова и Владислава Яковцева. Оба — студенты московских вузов, будущие юристы. Пока оба задержаны на двое суток, а третьего участника конфликта отпустили, поскольку он не только не участвовал в драке, но и пытался остановить своих друзей. «Соловьев защищал свою жену» Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве в ночь... 22 декабря 10:23

Интересно, что следствие начало активное расследование драки только вечером 21 декабря, после того, как новость появилась в СМИ и по теме стали высказываться известные люди из мира фигурного катания. После столкновения Смирнов и Яковцев сначала скрылись с места происшествия, но затем вернулись. В отношении них оформили протокол о мелком хулиганстве и отпустили. И только вечером их задержали повторно.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ», — заявили в пресс-службе московского ГУ МВД России.

Уже дали показания и гражданская жена Соловьева Анна Сидорова, и сам Дмитрий, к которому следователь приезжал в больницу.

Юрист по уголовным делам Максим Калинов рассказал, что пока у следствия нет возможности точно квалифицировать статью обвинения, поскольку еще неизвестно, насколько тяжелый вред здоровью причинен Соловьеву.

«Насколько я понимаю, что дело уже возбуждено, но его окончательная квалификация станет возможной только после того, как будет получено полное заключение экспертов о том, какой вред здоровью Соловьева причинен. Пока такого заключения нет и конечно же быть не может. Но в любом случае это будет статья «Причинение вреда средней тяжести из хулиганских побуждений», это пункт Д, часть 2 статьи 112 УК РФ. Наказание — до пяти лет. Это точно будет», — сказал Калинов «Газете.Ru».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему результаты проверки по избиению Соловьева, передает пресс-служба Следственного комитета.

Также Бастрыкин поручил ходатайствовать перед надзорными органами о передачи результатов проверки из полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве.

Между тем, в полиции рассказали, что поначалу Соловьев отказался от медицинской помощи.

«Гражданину на месте была предложена медицинская помощь, он отказался от вызова службы «03». Потом сотрудники… всех, кто находился у входа в здание, доставили в территориальное подразделение. Тут повторно гражданин отказался от медицинской помощи, каких-либо жалоб не было», — сказал глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в эфире передачи «Соловьев Live».

Уже позже Соловьеву стало хуже, и он поехал в травмпункт, откуда, оценив тяжесть повреждений, спортсмена отправили в Боткинскую больницу.

Тем временем врачи уточнили диагноз олимпийского чемпиона. «Ушиб головного мозга средней тяжести. Субарахноидальное кровоизлияние незначительное. Консервативная терапия», — сообщили «Известиям» в Боткинской больнице.

По словам медиков, операция Соловьеву не нужна, в больнице он проведет от семи до десяти дней, после чего отправится домой.

Ранее супруга фигуриста, керлингистка Анна Сидорова рассказала о том, что у Соловьева обнаружили гематому мозга.

«У Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга. Пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить», — сказала Сидорова.

Интересно и поведение охраны караоке-клуба, возле которого все это происходило. Конфликт происходил в зоне действия камер видеонаблюдения, но сотрудники службы безопасности заведения никак не вмешались в драку и даже не вызвали полицию. Это сделала супруга Соловьева Анна Сидорова.