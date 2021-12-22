«А Плющенко вообще есть?» Что сказала Тутберидзе в интервью

Самый известный тренер в женском фигурном катании Этери Тутберидзе дала большое интервью в эфире Первого канала, рассказав о влиянии мамы на карьеру Алины Загитовой, возможности приглашения в свою группу Елизаветы Туктамышевой, конкуренции с Евгением Плющенко и отношениях с дочерью.

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала интервью Первому каналу, в котором обсудила все задачи, стоящие перед ней и российским фигурным катанием в целом.

Напомним, что Тутберидзе прославилась в 2014 году, когда ее ученица Юлия Липницкая в своем знаменитом образе девочки в красном пальто под музыку из фильма «Список Шиндлера» блестяще выступила на Олимпиаде в Сочи и помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. «Соловьев защищал свою жену» Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве в ночь... 22 декабря 10:23

После этого в женском фигурном катании настала эра тренера из «Хрустального». Сначала на протяжении двух лет в этом виде спорта уверенно доминировала ее подопечная Евгения Медведева, а Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году выиграла опередившая ее всего на полтора балла Алина Загитова.

Дальше в группе Тутберидзе было супертрио: Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова (выигравшая два взрослых чемпионата России подряд), а к новому олимпийскому сезону в мировую элиту подтянулись Майя Хромых и главная фаворитка ближайших Игр Камила Валиева.

В интервью Первому каналу Тутберидзе рассказала, как от нее в группу к Евгению Плющенко уходили (а потом возвращались) Трусова и Косторная.

«Если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде, если плохи — то никому не нужны. Мы стремимся к тому, чтобы они были сильными и желанными, здесь вопрос к спортсмену, к доверию и пониманию, — рассказала наставница.

— Я никогда никого не приглашала, хотя смотришь на спортсмена и думаешь, что больше дала бы ему, чувствую, что могу, но не перешагиваю эту грань. Потому что если позвал, то где-то обязан, необходимо показать результат со спортсменом лучше, чем был до этого».

Эту тему она развила в разговоре об Елизавете Туктамышевой, которая всю карьеру занимается в группе Алексея Мишина и поражает мир своим спортивным долголетием, не просто продолжая соревноваться, а сражаясь за место в сборной, чтобы поехать в Пекин на свою первую Олимпиаду в карьере.

«В свое время я недоумевала, почему она не прыгает четверные прыжки. Я бы не пригласила ее к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика», — подчеркнула Тутберидзе.

В этом пассаже можно увидеть укол в адрес постоянно покушающихся на учеников и учениц «Хрустального» «Ангелов Плющенко» и их основателя. Во время интервью Тутберидзе прямо спросили, что она думает о конкуренции, ведь в числе известных российских наставников «есть Евгений Плющенко». Не та вакцина: российских биатлонистов отказывались пускать в Германию Биатлонисты сборной России рисковали пропустить предолимпийские этапы Кубка мира в Оберхофе и... 21 декабря 21:11

«А он есть?» — иронично отреагировала Тутберидзе.

Интересная часть разговора была посвящена и олимпийской чемпионке, а ныне звездной ведущей «Ледникового периода» на Первом канале и актрисе шоу Татьяны Навки Алине Загитовой. Этот отрезок даже попал в видеопромо интервью.

«Алина Загитова пришла слабенькой девочкой, но была очень складная. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали – и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой», — отметила Тутберидзе.

Напомним, что после триумфальной Олимпиады Загитова, до того побеждавшая на всех взрослых соревнованиях, резко сдала. Сначала она провалила в олимпийский год чемпионат мира, а затем стала проигрывать соперницам, особенно японке Рике Кихире, и на других соревнованиях в новом сезоне.

Однако чемпионат мира — 2019 выиграла именно откатавшаяся практически без ошибок Загитова, которая таким образом стала обладательницей первых мест на всех крупных индивидуальных турнирах в женском фигурном катании. Вот только после этого спортивная карьера фигуристки фактически закончилась, хотя сама она не объявляла об уходе и формально остается членом сборной России.

Рассказала тренерша и о том, что для нее не существует любимчиков, отметив свое особенное отношение к дочери Диане Дэвис, выступающей в танцах на льду. «В Сочи еле дожила до конца проката, мне помогали дойти до номера»: огненное интервью Кураковой Яркая польская фигуристка Екатерина Куракова в интервью «Газете.Ru» рассказала о тоске... 21 декабря 17:11

«Я скажу честно: у меня только одна фаворитка – это моя дочка», — сказала Тутберидзе.

При этом специалистка отметила, что никаких поблажек дочери в тренировочном процессе не дает:

«Когда приезжаю, мы и ругаемся за каждую недотянутую ногу. Нет, она меня слушает — просто все равно, конечно, бодается, как и положено бодаться с родителем».