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Спорт

Щербакова сразится с Валиевой за золото, а Трусова с Туктамышевой — за путевку на Олимпиаду

Главные интриги чемпионата России по фигурному катанию

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Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова на прыжковом фестивале Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова на прыжковом фестивале Кубка Первого канала по фигурному катанию.

РИА Новости
С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого фактически определится состав олимпийской сборной России в этом виде спорта. «Газета.Ru» рассказывает о главных интригах турнира.

Загитова и Медведева снова на льду

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге и станет важнейшим этапом отбора на Олимпийские игры в Пекине.

Национальное первенство изначально должно было решить многое, но приобрело дополнительную значимость после отмены финала серии Гран-при из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

Весь турнир будет показан Первым каналом на своем официальном сайте, а также почти все соревнования (кроме короткой и произвольной программ мужчин) зрители смогут посмотреть в телеэфире.

Покажут по телевизору и показательные выступления, в которые попадут по пять лучших в каждом виде программы, а также суперзвезды отечественного фигурного катания Алина Загитова и Евгения Медведева, чье участие в шоу-прокатах уже подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Валиева или Щербакова

Наибольшее внимание привлекает сейчас женское фигурное катание, где Россия уверенно доминирует в мире, а на внутренней арене конкуренция просто невероятная.

Тем не менее чемпионский титул, скорее всего, разыграют лидер сезона Камила Валиева, уже установившая мировые рекорды по баллам и в короткой, и в произвольной программе, а также по общей сумме, и чемпионка страны трех последних лет, действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

Именно две ученицы Этери Тутберидзе являются почти безоговорочными кандидатками на поездку на Олимпиаду в Пекин. Если не произойдет чего-то невероятного, то Валиева и Щербакова будут на Играх и наверняка там разыграют золото между собой.

Битва за третью путевку

Не менее важной будет интрига и в борьбе за третье место в национальной команде в женском катании. Здесь вариантов достаточно много, хотя есть и явные фавориты.

Так, в их число наверняка попала бы, несмотря на все свои проблемы в последнее время, Алена Косторная, но она получила травму и теперь в Пекин явно не отберется.

Наиболее вероятными кандидатами на место в сборной на Олимпиаде являются Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Русская Ракета вернулась к Этери Тутберидзе и в начале сезона даже показала программу с пятью четверными прыжками. Если Трусовой удастся выдать максимум, то она не только окажется в Пекине, но сможет и там рассчитывать даже на золотую медаль, учитывая потенциальную запредельную техническую сложность ее выступлений.

Вот только Александра лишь недавно восстановилась после травмы и вообще очень давно не каталась чисто, а ошибки на «квадах» зачастую губили ее выступления.

Так что многие считают фаворитом в гонке за третью путевку на Игры 25-летнюю Елизавету Туктамышеву, пока так и не выступавшую на Олимпийских играх, но подобравшуюся к мечте на максимально близкое расстояние.

Ученица Алексея Мишина демонстрирует взрослое катание и наконец добилась авторитета у судей, что привело к росту оценки за компоненты (скольжение, артистизм, музыкальность). При ней по-прежнему ее козырной тройной аксель, который она наверняка исполнит трижды за две программы. Ну а если потребуется, то петербурженка может рискнуть и попробовать исполнить четверной тулуп.

Еще одной реальной претенденткой на попадание в олимпийскую команду будет очередная ученица Тутберидзе из «Хрустального» Майя Хромых, которая умеет прыгать четверные, но редко демонстрирует чистые выступления.

Также на чемпионате России стоит приглядеться к талантливому подрастающему поколению, которое владеет тройным акселем и/или четверными прыжками, — Софье Самоделкиной, Софье Муравьевой, Аделии Петросян и Анастасии Зининой. Хотя по возрасту они еще не могут участвовать в Олимпиаде, но вот обойти на чемпионате России признанных взрослых звезд при определенном стечении обстоятельств вполне способны.

Свалка у мужчин

Российские мужчины вряд ли в Пекине-2022 смогут всерьез претендовать на медали в личном первенстве, но от этого борьба за попадание на Игры не станет менее жаркой.

Скорее даже наоборот — ведь на кону место (или два) в командных соревнованиях, что наверняка гарантирует награду, причем, возможно, золотую!

Ну а самое интересное, интригующее и драматичное в том, что практически каждый из 18 участников мужского турнира может оказаться на его пьедестале почета, а значит, и в Пекине. Дело тут, конечно, в основном не в высоком классе самих спортсменов, а в их нестабильности, но уж как есть.

Для Михаила Коляды турнир в Петербурге будет возможностью показать, что именно он по праву является лидером российского мужского катания и не должен никому отдать свое место в командных соревнованиях Олимпиады.

Его главным конкурентом на бумаге выглядит ученик Мишина Евгений Семененко, но в пул фаворитов входят и опытные Александр Самарин с Дмитрием Алиевым, и молодые Макар Игнатов с Марком Кондратюком.

Очень интересно было бы посмотреть и на Даниила Самсонова, но талантливый ученик Тутберидзе сейчас борется с редким и очень неприятным недугом — болезнью Осгуда-Шляттера — и на лед не выйдет.

Сражения дуэтов

Одной из главных интриг чемпионата России является битва за третью путевку на Олимпиаду в танцах на льду. Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова с Иваном Букиным отправятся на Олимпиаду наверняка.

Злые языки говорят, что обеспечена путевка и паре дочери Тутберидзе — Дианы Дэвис, выступающей в тандеме с Глебом Смолкиным. Но даже если у этого тандема и больше всех шансов, провал закроет дорогу в сборную, так что все еще нужно подтвердить на льду.

У спортивных пар в России сейчас есть четыре великолепных тандема, но на Игры отправиться смогут только три. Вряд ли мимо стула сядут действующие чемпионы мира Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, а также Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, которые были лидерами российских пар до резкого подъема уже упомянутых конкурентов в прошлом сезоне.

Ну а Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным попробуют отцепить от Олимпиады учеников Тутберидзе — Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым, немного сдавших в последнее время.

Расписание чемпионата России

23 декабря

Мужчины, короткая программа — 13.15

Ритм-танец — 16.05

Пары, короткая программа — 19.05

24 декабря

Произвольный танец — 12.45

Мужчины, произвольная программа — 15.15

Женщины, короткая программа — 18.20

25 декабря

Пары, произвольная программа — 15.30

Женщины, произвольная программа — 18.00

26 декабря

Показательные выступления — 14.00

Начало соревнований указано по московскому времени.

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