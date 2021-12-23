Битва за Олимпиаду: Семененко стал лидером, Коляда сорвал аксель, Самарин упал и разбил лицо

15:50

Интервью Макара Игнатова, который стал третьим по итогам короткой программы:

«Не очень доволен своим прокатом, можно было лучше. Были помарки на выездах, чувствовалась нервозность. Мой тренер Евгений Рукавицын сказал, что надо дать мне по башке за каскад. Так и есть (смеется).

Зато третье место в короткой будет не так сильно на меня давить перед произвольной программой? Я уже немножко задавлен тем, что это предолимпийский чемпионат России (улыбается). А так мои планы — грандиозно чисто кататься.

Моя семья и девушка сейчас присутствуют на арене. Я спокойно отношусь к этому. Сам я волнуюсь, и у меня уже не хватает сил думать о том, кто сидит на трибунах, а кто нет. Все силы направляю на лед».