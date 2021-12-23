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Спорт

«Мало! Мало!»: дочь Тутберидзе борется за Игры, зрители возмущены низкими оценками ее соперников

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России, Дэвис и Смолкин — третьи

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В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию. Дуэты показали ритм-танец. Дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, — получила очень высокие баллы и заняла третье промежуточное место, что позволяет ей конкурировать на поездку на Олимпийские игры в Пекине — 2022. Трибуны возмущались, кричали, свистели и кричали «Мало!», когда более низкие оценки поставили опытному дуэту — Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро. Первое место в ритм-танце заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а второе — Александра Степанова и Иван Букин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:15

Произвольный танец начнется завтра, в пятницу, в 12.45 мск. На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

18:13

На первых двух позициях расположились опытные пары, так что здесь сюрпризов нет, а вот на третьей строчке — дуэт дочери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, который первый сезон выступает на взрослом уровне. Если так все останется после произвольного танца, то дерзкие талантливые чемпионата России поедут на чемпионат Европы, а потом и на Олимпийские игры!

18:12

Итоги ритм-танца:

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100%
18:10

Оценка Синициной и Кацалапова за ритм-танец — 93,61 балла. Конечно, они становятся лидерами таблицы.

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100%
18:06

Все элементы исполнены отлично — на очень высокие плюсы от судей. Без сучка без задоринки!

Откатали очень ярко, эмоционально и с безумной уверенностью в себе.

18:04

На льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они катаются под You Can Leave Your Hat On Джо Кокера.

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100%
18:03

Оценка Ермаковой и Пантелеева за ритм-танец — 44,99 балла.

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100%
17:58

Следующими выступают Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев. Они катаются под Akkulista (Manizha).

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100%
17:56

Оценка Скопцовой и Алешина за ритм-танец — 75,36 балла.

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100%
17:54

Скопцова и Алешин летели по всему катку, словно яркое солнечное торнадо, — наотмашь, с потрясающей энергией, изумительным скольжением и полной уверенностью в себе. Это был очень сильный и очень стильный прокат.

17:53

Ух, как же горячи эти ребята! Со сложного захода (партнер схватил девушку за руки и покружил низко надо льдом) они отлично исполнили твиззлы — с изменением положения рук и на хорошей скорости.

17:50

Оценка Худайбердиевой и Базина за ритм-танец — 77,91 балла.

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100%
17:51

Следующими выступают Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Они катаются под Uptown Funk (Ronson, Mark Ronson).

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100%
17:49

Худайбердиева и Базин по-настоящему зажгли, молодцы. Их зажигательное диско под It's Raining Men и под роковую Come Together явно завело трибуны.

17:48

Впечатляющая финальная поддержка, когда Базин держал на руках партнершу, которая вытянулась в горизонтальном шпагате!

17:46

С твиззлами и обязательной секцией полуночного блюза танцоры справились без явных ошибок, несмотря на нервозность.

17:58

Технически было очень много ошибок в этом прокате — твиззлы явно не синхронные, уровни на всех элементах низкие, но ребятам еще есть куда расти.

17:42

Следующими выступают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они катаются под Come Together (Gary Clark Jr). Любопытно, что спортсменам сначала включили не привычную версию их музыки, и Худайбердиева явно очень сильно расстроилась. Базин ее успокаивает. Публика аплодирует, пытаясь поддержать пару. В итоге выступление решили включить заново.

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100%
17:40

Оценка Шанаевой и Нарижного за ритм-танец — 74,83 балла.

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100%
17:39

Ух, какая оригинальная поддержка! Нарижный перекрутил девушку перед собой и поднял на плечи, не переставая двигаться в кораблике на согнутых в коленях ногах. Зрители поаплодировали.

17:38

Ребята здорово исполнили твиззлы — синхронно и на хорошей скорости.

17:37

Открывают выступления финальной группы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

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100%
17:35

Ох, какая жесть! На разминке Худайбердиева и Базин врезались в Скопцову. Катили спиной вперед, не посмотрели, кто там, а сами Скопцова и Алешин тоже смотрели в этот момент в другую сторону. Опасно.

17:32

Началась разминка финальной группы участников. Здесь будут кататься Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев, действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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100%
17:25

Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые пока находятся на втором месте в ритм-танце.

Смолкин: «У нас шестой результат сезона в мире? Мы не думали о результате и не смотрим на мировые оценки, потому что свое национальное первенство всегда отличается щедростью.

Как нам дебют на чемпионате России? Было нервно, но мы воспринимаем это как очередной шаг на пути к развитию».

Дэвис (дочь Тутберидзе): «Мама ничего не сказала мне после проката, потому что не смотрела. Это ее решение».

Смолкин: «Каково было выступать первыми? Прекрасно! Я еще до жеребьевки предчувствовал, что будем первыми. Мы вышли, размялись и сразу начали катать. Я настраивал Диану на то, что это, наоборот, здорово, и сам бы очень рад.

Мешает ли нам большое внимание в этом сезоне? Да нет. Это даже хорошо. Было бы гораздо печальнее, если бы на наши прокаты не обращали внимания и мы оставались незамеченными».

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100%
17:19

Интервью промежуточных лидеров ритм-танца Степановой и Букина в эфире Первого канала.

Степанова: «Спасибо огромное! Зал сегодня потрясающий. Это мой родной город, поэтому ощущаю особую поддержку и теплоту».

Букин: «Мы соскучились по трибунам, которые кричат и аплодируют. Это невероятно заряжает».

Степанова: «Мы действующие чемпионы России? Это не давит. Радостно, что это в нашей жизни было, а других мыслей нет по этому поводу».

Букин: «Недавно мы начали сотрудничать с Николаем Морозовым, три недели очень плотно поработали над ритм-танцем. Нам нравится, как мы изменились».

Степанова: «Конечно, есть мысли об Олимпиаде на протяжении сезона. Но, когда вступаешь на лед для ритм-танца, то мыслей об Играх уже нет. Они чуть-чуть отходят на второй план.

Начало сезона выдалось непростым — нас преследовали травмы. Но последние три недели, к счастью, мы смогли подготовиться без сбоев. Мы смогли откинуть проблемы на задний план и погрузиться в работу».

17:18

Оценка Морозовой и Багина за ритм-танец — 78,02 балла. Четвертое место на данный момент. Трибуны немного посвистели и покричали «Мало!», но не так громко, как после проката Загорски и Гурейро.

17:13

Очень чистый с технической точки зрения прокат. Особо не придраться ни к чему. Тренеры называют их «красавчиками». Присоединимся и мы!

17:10

Следующими выступают Аннабель Морозова и Андрей Багин. Они катаются под пафосную My Body Is A Cage (Peter Gabriel) и Boom Boom Pow (The Black Eyed Peas).

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100%
17:07

Оценка Загорски и Гурейро за ритм-танец — 79,36 балла. Они уступили дочери Тутберидзе Диане Дэвис и ее партнеру Глебу Смолкину. Зал начинает недовольно кричать и свистеть. «Мало, мало!» — скандируют трибуны. Вот это да... Такой реакции на турнире еще не было.

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100%
17:06

Пара давно катается вместе, поэтому исполняет все очень синхронно, но не хватает какого-то блеска, эмоций и скорости. Из-за проблем Тиффани со здоровьем ребята пропустили много времени, поэтому сейчас выглядят не на 100%.

17:05

Следующими выступают участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Они катаются под индийское диско Jogi (Panjabi MC).

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100%
17:04

Оценка Пасечник и Блинова за ритм-танец — 66,23 балла.

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100%
17:02

В целом Пасечник и Блинов показали очень приличный прокат — зажигательно, быстро, синхронно, в элегантном стиле. Не верится, что они катаются вместе первый сезон.

17:01

На финальной дорожке шагов Блинов немного споткнулся, но, к счастью, не упал.

17:00

Ребята показали одни из лучших твиззлов сегодня — очень синхронно и четко. Единственное: находились далековато друг от друга и, наверное, показали не максимальную сложность. Но это уже решать специалистам.

16:59

Следующими выступают Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов. Они катаются под Sing, sing, sing (Benny Goodman and His Orchestra).

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100%
16:57

Оценка Степановой и Букина за ритм-танец — 88,76 балла. Это новые лидеры в турнирной таблице!

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100%
16:56

Высокая поддержка была исполнена легко и непринужденно. Вообще все элементы были показаны с кажущейся легкостью, как и должно быть у настоящих номеров.

16:55

Зрители кричали и аплодировали весь номер не останавливаясь. Это просто бомба!

16:53

Степанова и Букин буквально ворвались в свою программу — с такой скоростью, с такой страстью, с такой амплитудой движений по всему катку! Они словно вихрь любви. Совершенно другой уровень технического мастерства и артистизма в презентации программы, чем у всех предыдущих пар.

16:53

Ребята показывают идеальные твиззлы — очень близко друг к другу и на высокой скорости!

16:52

Следующими выступают действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Они катаются под Everybody (Apashe, Oski).

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100%
16:52

Оценка Лазаревой и Прокофьева за ритм-танец — 57,84 балла.

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100%
16:50

Было много и других технических огрехов.

16:49

Жаль, твиззлы, поставленные на конец программы, когда оба партнера уже устали, получились явно не синхронными.

16:47

Пара продемонстрировала очень интересные фишки: к примеру, партнерша сделала фактически сальто назад, пока юноша поддерживал ее обеими руками. Ребята стараются удивлять.

16:46

На льду — Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев из Самарской области. Они катаются под Your Heart Is As Black As Night и Hit The Road Jack.

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100%
16:40

Начали разминку участники второй группы — Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин.

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100%
16:37

Оценка Ушаковой и Некрасова за ритм-танец — 70,27 балла.

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100%
16:35

К сожалению, с технической точки зрения были недочеты — одна из поддержек выглядела очень странно. Кажется, что партнерша должна была подняться выше, на плечи, но застряла на уровне талии парня в нелепой позе. Судьи жестко отминусовали этот элемент.

16:34

Как же божественно катят эти ребята! На огромной скорости, раскованно — то, что нужно для уличного танца.

16:33

Следующими выступают Арина Ушакова и Максим Некрасов. Они катаются под I Love The Way You Lie Эминема.

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100%
16:32

Оценка Павлениной и Алексаняна за ритм-танец — 61,58 балла.

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100%
16:30

Вау, какая эффектная концовка номера! Парень поднял ногу на уровень головы девушки, она схватилась на конек, а следующим движением Алексанян резко опустил ногу и пригвоздил свою «жертву» ко льду.

16:28

Ох, парень неожиданно присел на лед — оперся на колени и на одну руку. Кажется, поскользнулся.

16:27

На твизлах партнеры сильно разошлись по синхронности — то девушка заканчивала позднее, то парень.

16:25

Следующими выступают Влада Павленина и Александр Алексанян. Они катаются под Give In To Me Майкла Джексона.

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100%
16:23

Оценка Мироновой и Устенко за ритм-танец — 62,28 балла. Пропасть от Дэвис и Смолкина.

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100%
16:20

Блеска в выступлении не было. На твиззлах, например, было видно рассинхрон невооруженным глазом. Особенно во второй части программы фигуристы поехали медленно, и не все элементы были доведены до максимального уровня.

16:19

Следующими выступают Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Они катаются под попурри песен Бритни Спирс.

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100%
16:17

Оценка за ритм-танец — 83,99 балла. Просто великолепная оценка — особенно для дебютантов чемпионата России! Тутберидзе довольна.

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100%
16:16

В этой программе было много танцевальных элементов, жестов из хип-хопа и других уличных танцев (именно уличные танцы — тема для ритм-танца в этом сезоне). Было ярко.

16:15

В конце программы Смолкин на огромной скорости закрутил Дэвис в высокой поддержке, потом еще раз подбросил над собой и аккуратно приземлил.

16:14

Обязательную секцию танца под блюз Диана и Глеб тоже показали без видимых шероховатостей, исполнив все требуемые элементы.

16:13

Партнеры исполнили параллельные вращения — твиззлы — идеально синхронно и на хорошей скорости.

16:13

Открывают выступления дочь Тутберидзе — Диана Дэвис — и ее партнер Глеб Смолкин! Они катаются под Boom Boom Pow (The Black Eyed Peas).

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100%
16:09

Этери Тутберидзе стоит у бортика — видимо, будет наблюдать за прокатом дочери, которая выступает первой.

16:05

Началась разминка первой группы участников — Дэвис и Смолкина, Мироновой и Устенко, Павлениной и Алексаняна, Ушаковой и Некрасова.

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100%
15:55

Порядок выступлений:

1. Диана Дэвис и Глеб Смолкин

2. Екатерина Миронова и Евгений Устенко

3. Влада Павленина и Александр Алексанян

4. Арина Ушакова и Максим Некрасов

5. Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев

6. Александра Степанова и Иван Букин

7. Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов

8. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

9. Аннабель Морозова и Андрей Багин

10. Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный

11. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

12. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин

13. Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев

14. Виктория Синицина и Никита Кацалапов

15:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России, по итогам которого фактически определится состав сборной на Олимпийские игры в Пекине. В 16.05 пары покажут ритм-танец.

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