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Спорт

Дочь Тутберидзе взяла серебро, чемпионы мира снялись, Загорски стало плохо: итоги ЧР в танцах на льду

Степанова и Букин выиграли чемпионат России, Дэвис и Смолкин — вторые

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В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию. Победу в танцах на льду одержали Александра Степанова и Иван Букин, серебро взяла дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, а бронзу — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с выступления из-за травмы спины у партнера, а Тиффани Загорски, которая катается в паре с Джонатаном Гурейро, с трудом продержалась до конца проката, а потом ее унесли врачи. Недавно девушка перенесла менингит. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:12

Итоги чемпионата России в танцах на льду:

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15:10

Поздравляем дебютантов чемпионата России Диану Дэвис и Глеба Смолкина с серебром!

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15:06

Интервью Степановой и Букина в эфире Первого канала:

Степанова: «Спасибо огромное за поздравления! И спасибо, что надели футболки с изображением Татьяны Анатольевны Тарасовой.

Эмоции сейчас у нас смешанные, потому что сегодня был безумно нервный день, но мы рады, что справились с собой».

Букин: «Спасибо залу, всем, кто кричал и поддерживал. Хочется к каждому подойти и дать пять за такую поддержку!»

Траньков: «Когда вы встали обнявшись посередине льда, у меня пробежала ностальгия, и я даже почувствовал, что скучаю по льду. Спасибо за эти мурашки».

Букин: «То, что снялись Синицина и Кацалапов, мы узнали только перед выходом на лед, и все наши мысли были заняты предстоящим прокатом. Мы не успели ничего осознать. Мы даже не знаем, что случилось с ребятами, но желаем всем здоровья и хотим, чтобы все были в максимальной форме на главных стартах».

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15:03

Поздравляем Степанову и Букина со второй победой на чемпионате России! Это было достойно.

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15:01

Оценка Степановой и Букина за произвольный танец — 134,61 балла, а в сумме — 223,37.

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14:59

Технически все было превосходно. Тренеры Степановой и Букина обнимаются. Зрители встали и аплодируют этой паре, которая в полной мере показала нежность, заботу, страсть и борьбу за свою любовь, и при этом удивила очень необычными техническими элементами с современной хореографией. Сильнейшие.

14:58

Вау, какая сложная поддержка! Букин ехал пистолетиком, держась на одной ноге, и еще держал на себе Степанову! Зал взорвался аплодисментами.

14:57

Очень сложная поддержка со сменой нескольких позиций впечатлила зрителей: Иван перекладывал Александру с колен на плечи и при этом ехал в кораблике, согнув ноги в коленях.

14:56

Действующие чемпионы России отлично справились с твиззлами (судьи добавили 3,02 балла бонусами) и вообще пока все элементы показывают на максимальный, четвертый уровень.

14:54

Следующими выступают Александра Степанова и Иван Букин. Они катаются под We Have A Map of the Piano (Mum) и повествуют историю Ромео и Джульетты.

14:53

Оценка Дэвис и Смолкина за произвольный танец — 123,71 балла, а в сумме — 207,70. Поздравляем дочь Тутберидзе и ее партнера как минимум с серебряной медалью!

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14:51

Дэвис и Смолкин несколько раз срывали овации зрителей по ходу проката — настолько впечатляюще они исполняли свои элементы и отдавались страсти на льду.

14:50

Диана и Глеб не забывают и об эмоциях, отлично отыгрывая страсть влюбленных и под танго Роксаны, и под более нежные композиции из мюзикла. Они ведь являются парой и в жизни — возможно, поэтому у молодых людей все получается очень красиво и естественно.

14:19

В целом судьи очень хорошо оценивают элементы Дэвис и Смолкина в плане бонусов — почти все получает больше двух баллов, а один раз было почти четыре! Это значит, что технически танец практически превосходен.

14:48

Твиззлы исполнены на высокой скорости и очень четко, синхронно, — судьи ставят максимальный, четвертый уровень и добавляют 2,18 балла бонусами.

14:45

Пара начала с очень эффектной поддержки: Глеб присел и поймал Диану, которая запрыгнула на него и растянулась в шпагате, а потом закружил ее в очень быстром вращении.

14:45

Следующими выступают Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они катаются под композиции из мюзикла «Мулен Руж».

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14:44

Оценка Загорски и Гурейро за произвольный танец — 100,14 балла, а в сумме — 179,50.

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14:43

А Худайбердиева и Базин тем временем уже точно в тройке! Поскольку высоких оценок Загорски и Гурейро не получат. Тиффани уносят врачи. Гурейро сидит один в ожидании оценок.

14:43

Тиффани просит лечь, ей дают понюхать нашатырь.

14:42

Анастасия Скопцова аплодирует конкурентам и плачет.

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14:41

Еще и в поддержку ребята не смогли зайти — совсем развалились. Понятно, что формы у них нет, слишком много времени пропустили ребята. Тиффани лежала в больнице с менингитом, поэтому ясно, что сил у нее не хватило.

14:41

Ох, Тиффани упала на оба колена во время обычного перехода между элементами!

14:40

Программе ощутимо не хватает скорости и того огонька, который обычно всегда есть в прокатах Загорски и Гурейро.

14:39

Пара пропустила долгое время из-за травмы Тиффани и практически не выступала перед публикой в этом сезоне, поэтому допускает некоторые технические огрехи.

14:37

Следующими выступают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Они катаются под совмещенные песни Toxic и Smoke On The Water.

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14:35

Оценка Морозовой и Багина за произвольный танец — 117,63 балла, а в сумме — 195,65. Они чуть-чуть уступили Худайбердиевой и Базину, которые, увидев это, радостно обнимаются.

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14:33

Еще одна впечатляющая поддержка: Багин держал Морозову за лодыжки практически на уровне своей груди, а она вся вытянулась вверх и поднялась над катком на огромную высоту. Зрители в восторге!

14:33

Пока что технически все прекрасно: твиззлы на максимальный, четвертый уровень и хороший бонус (+2,18 балла), все остальные элементы тоже на исполняются на плюсы. Иногда зрители аплодируют эффектным поддержкам: например, когда Багин согнул ноги в коленях и катился корабликом, а Морозова оперлась на его колени руками и показала стойку на руках, держась вниз головой.

14:32

Открывают выступления последней группы Аннабель Морозов и Андрей Багин. Они катаются под музыку Римского-Корсакова «Шехерезада».

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14:25

К сожалению, Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца из-за травмы партнера. У него обострились проблемы со спиной.

14:24

Началась разминка последней группы:

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14:12

Сейчас небольшой перерыв на заливку льда, а потом мы увидим выступление финальной и сильнейшей группы участников:

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14:11

Оценка Худайбердиевой и Базина за произвольный танец — 117,84 балла, а в сумме — 195,75.

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14:10

Лиза буквально рыдает, не в силах сдержать эмоции, Базин целует ее в щеку, зрители долго не отпускают фигуристов, яростно аплодируя и скандируя «Молодцы!». Этот танец тронул всех до глубины души. Технически программа тоже была исполнена на высоком уровне, ничто не резало глаз.

14:08

Еще одна необычная поддержка вызвала аплодисменты: Худайбердиева легла на Базина, оба прислонились руками ко льду и медленно прокатились по кругу.

14:07

Оригинальное вращение вызывает аплодисменты зрителей: Лиза растянулась в шпагате, и оба соединили руки в знак сердца, а Егор кружил обоих, согнув ноги в коленях.

14:07

Твиззлы исполнены отлично — на четвертый уровень и плюсы.

14:06

Фигуристы показывают очень трогательную постановку о том, как два пожилых влюбленных вспоминают свои молодые годы и кружатся в нежном танце, забывая обо всем, проживая все значимые моменты своей жизни — первую встречу, предложение и так далее.

14:04

Следующими выступают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Московская и Самарская область). Они катаются под Experinece Людовико Эйнауди.

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14:03

Оценка Скопцовой и Алешина за произвольный танец — 110,36 балла, а в сумме — 185,72. Это второе промежуточное место. Зрители недовольно кричат, обвиняя судей в необъективности.

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14:00

Какая же эмоциональная концовка танца! Зазвучала еще более возвышенная и напряженная музыка, фигуристы показали все свои хореографические движения на отрыв и выдали все эмоции. В историю этих Ромео и Джульетты действительно веришь. Скопцова закрыла глаза и заплакала после окончания проката. Ее даже успокаивают тренеры.

13:59

Скопцова обвилась вокруг партнера ногами, и Алешин закружил ее в нежном вращении — публика зашлась в аплодисментах.

13:58

После трогательной первой части началась более ритмичная и тревожная, но такая же наполненная светлой грустью музыка, под которую Ромео и Джульетта начали бороться за свою любовь. Зрители уже аплодируют, поддерживая Скопцову и Алешина.

13:57

Изумительное, воздушное исполнение твиззлов — со сложными заходами и идеально синхронно.

13:56

Следующими выступают Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Они катаются под саундтрек к фильму «Ромео и Джульетта».

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100%
13:54

Оценка Шанаевой и Нарижного за произвольный танец — 112,36 балла, а в сумме — 187,19.

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100%
13:51

Шанаева и Нарижный буквально околдовали публику своей завораживающей и немного опасной хореографией под загадочную музыку Цирка Дю Солей. Зрители не удержались от ритмичных аплодисментов в концовке номера. Это было впечатляюще.

И, что очень здорово, технически программа тоже была исполнена на отличном уровне.

13:49

Ребята великолепно исполнили твиззлы под боевитую музыку скрипок — на высочайшей скорости, очень четко, синхронно и близко друг к другу. Судьи оценили их на максимальный четвертый уровень и добавили еще 2,28 балла бонусами за качество исполнения.

13:48

Следующими выступают Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Они катаются под композицию Amaluna Цирка Дю Солей.

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13:47

Оценка Ушаковой и Некрасова за произвольный танец — 109,96 балла, а в сумме — 180,23.

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100%
13:43

Это первая пара, на которой весь зал начинает аплодировать — с таким задором и шиком они показывают свою историю Кармен и ее возлюбленного. Это была чемпионская музыка и просто изумительное катание под нее. Ушакова блестяще справилась с образом коварной обольстительницы Кармен. Эту программу стоит пересматривать.

13:41

Ух, какая мощная музыка «Кармен»! То поднимает куда-то ввысь и резко бросает в пучину страсти. И как же круто, что технический уровень пары позволяет соответствовать этим композициям и подчеркивать все необходимые музыкальные акценты чистым исполнением элементов.

13:40

Следующими выступают Арина Ушакова и Максим Некрасов. Они катаются под «Кармен» Жоржа Бизе.

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100%
13:39

Оценка Пасечник и Блинова за произвольный танец — 100,25 балла, а в сумме — 166,47.

13:39

Максим Траньков, комментирующий эти прокаты в эфире Первого канала, отметил, что нашел одну грубую ошибку на совместном вращении. Посмотрим, как оценят прокат судьи.

13:32

Открывают выступления этой разминки Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов из Московской области. Они катаются под Moonlight (Viper) — роковую версию знаменитого произведения Бетховена.

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100%
13:34

Ребята показали очень мощное по энергетике выступление, нисколько не уступив по силе рок-композиции, под которую катались. Высокая скорость, отлично исполненные вращения, оба партнера постоянно были в едином потоке и погружали зрителей в свой спектакль.

13:25

Началась разминка второй группы с очень мощным составом участников:

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13:23

Оценка Мироновой и Устенко за произвольный танец — 99,01 балла, а в сумме — 163,29.

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100%
13:20

Миронова и Устенко здорово показали историю «Голодных игр» — погрузили зрителей в свои образы и при этом неплохо исполнили технические элементы, порадовав несколькими оригинальными фишками. Жаль, что танец продлился дольше положенного, так что с них снимут балл штрафа за нарушение тайминга.

13:18

Очень впечатляющие вращения у этой пары. Только что партнер подхватил девушку под одну ногу и закружил на высокой скорости, пока она раскинула руки в стороны.

13:17

Ребята начали с очень оригинальной поддержки: партнер держал девушку за одну руку, а другой она упиралась в нижнюю часть его ноги — и он долго вращал обоих. Трибуны встретили этот элемент аплодисментами.

13:16

Следующими выступают Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Они катаются под саундтрек к «Голодным играм».

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100%
13:14

Оценка Павлениной и Алексаняна за произвольный танец — 92,66 балла, а в сумме — 154,24.

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100%
13:08

В первой половине танца ребята показали нежность отношений двух влюбленных, а в концовке уже разогнались под более ритмичную и энергетически мощную Rolling In The Deep (Adele). В том числе под эти ритмы они показали впечатляющие твиззлы (хотя Влада, кажется, немного споткнулась на них).

Но в целом все было отлично — на высокой скорости и очень музыкально.

13:07

Следующими выступают Влада Павленина и Александр Алексанян из Московской области. Они катаются под наполненную светлой грустью Someone Like You (Sarah).

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100%
13:06

Оценка Лазаревой и Прокофьевой за произвольный танец — 94,65 балла, а в сумме — 152,49.

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100%
13:04

Спасибо самарцам за эту испанскую историю — было действительно интересно смотреть. Четкость и резкость хореографических движений особенно подходили под ритм традиционного фламенко.

13:02

Это уже пара другого технического уровня — элементы не выглядят судорожно исполненными, а получаются гладкими и внешне безусильными. При этом у партнеров остаются и силы на то, чтобы отыгрывать образ влюбленных друг в друга испанцев. Разве что страсти немного не хватает юным танцорам для такой горячей музыки, но они с лихвой компенсируют это скоростью и размашистостью своих движений.

13:00

Следующими выступают Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев из Самарской области. Они катаются под To Tango Tis Nefelis.

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100%
12:58

Оценка Ермаковой и Пантелеева за произвольный танец — 67,18 балла, в сумме — 113,17.

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100%
12:57

Музыка была очень трепетной и чувственной, но из-за напряжения и концентрации на элементах Ермакова и Пантелеев не смогли показать свои образы и выразить эту музыку на 100%.

Однако сами ребята довольны своим выступлением — понимают, что для своего уровня они показали неплохой прокат.

12:56

Оригинальная поддержка: девушка положила ногу на бедро партнеру, он присел и начал кружиться, а она растянулась в шпагате. Молодцы, нижегородцы!

12:50

Открывают выступления Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев из Нижнего Новгорода. Они катаются под Hide U (Kosheen).

12:55

Ребята только в начале своего пути на взрослом уровне, поэтому почти все элементы исполнены с шероховатостями, не додержаны, и судьи минусуют оценки либо ставят невысокий уровень за элемент — первый или второй (максимальный — четвертый).

12:45

Началась разминка первой группы участников.

close
100%
12:35

Порядок выступлений:

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100%
12:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию, итоги которого повлияют на формирование заявки команды на Олимпийские игры в Пекине. В 12.45 выступления в произвольной программе начнут танцевальные пары.

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