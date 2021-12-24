Дочь Тутберидзе взяла серебро, чемпионы мира снялись, Загорски стало плохо: итоги ЧР в танцах на льду

15:06

Интервью Степановой и Букина в эфире Первого канала:

Степанова: «Спасибо огромное за поздравления! И спасибо, что надели футболки с изображением Татьяны Анатольевны Тарасовой.

Эмоции сейчас у нас смешанные, потому что сегодня был безумно нервный день, но мы рады, что справились с собой».

Букин: «Спасибо залу, всем, кто кричал и поддерживал. Хочется к каждому подойти и дать пять за такую поддержку!»

Траньков: «Когда вы встали обнявшись посередине льда, у меня пробежала ностальгия, и я даже почувствовал, что скучаю по льду. Спасибо за эти мурашки».

Букин: «То, что снялись Синицина и Кацалапов, мы узнали только перед выходом на лед, и все наши мысли были заняты предстоящим прокатом. Мы не успели ничего осознать. Мы даже не знаем, что случилось с ребятами, но желаем всем здоровья и хотим, чтобы все были в максимальной форме на главных стартах».