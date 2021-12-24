Дочь Тутберидзе взяла серебро, чемпионы мира снялись, Загорски стало плохо: итоги ЧР в танцах на льду

Интервью Степановой и Букина в эфире Первого канала:
Степанова: «Спасибо огромное за поздравления! И спасибо, что надели футболки с изображением Татьяны Анатольевны Тарасовой.
Эмоции сейчас у нас смешанные, потому что сегодня был безумно нервный день, но мы рады, что справились с собой».
Букин: «Спасибо залу, всем, кто кричал и поддерживал. Хочется к каждому подойти и дать пять за такую поддержку!»
Траньков: «Когда вы встали обнявшись посередине льда, у меня пробежала ностальгия, и я даже почувствовал, что скучаю по льду. Спасибо за эти мурашки».
Букин: «То, что снялись Синицина и Кацалапов, мы узнали только перед выходом на лед, и все наши мысли были заняты предстоящим прокатом. Мы не успели ничего осознать. Мы даже не знаем, что случилось с ребятами, но желаем всем здоровья и хотим, чтобы все были в максимальной форме на главных стартах».
Поздравляем Степанову и Букина со второй победой на чемпионате России! Это было достойно.
Оценка Степановой и Букина за произвольный танец — 134,61 балла, а в сумме — 223,37.
Технически все было превосходно. Тренеры Степановой и Букина обнимаются. Зрители встали и аплодируют этой паре, которая в полной мере показала нежность, заботу, страсть и борьбу за свою любовь, и при этом удивила очень необычными техническими элементами с современной хореографией. Сильнейшие.
Вау, какая сложная поддержка! Букин ехал пистолетиком, держась на одной ноге, и еще держал на себе Степанову! Зал взорвался аплодисментами.
Очень сложная поддержка со сменой нескольких позиций впечатлила зрителей: Иван перекладывал Александру с колен на плечи и при этом ехал в кораблике, согнув ноги в коленях.
Действующие чемпионы России отлично справились с твиззлами (судьи добавили 3,02 балла бонусами) и вообще пока все элементы показывают на максимальный, четвертый уровень.
Следующими выступают Александра Степанова и Иван Букин. Они катаются под We Have A Map of the Piano (Mum) и повествуют историю Ромео и Джульетты.
Оценка Дэвис и Смолкина за произвольный танец — 123,71 балла, а в сумме — 207,70. Поздравляем дочь Тутберидзе и ее партнера как минимум с серебряной медалью!
Дэвис и Смолкин несколько раз срывали овации зрителей по ходу проката — настолько впечатляюще они исполняли свои элементы и отдавались страсти на льду.
Диана и Глеб не забывают и об эмоциях, отлично отыгрывая страсть влюбленных и под танго Роксаны, и под более нежные композиции из мюзикла. Они ведь являются парой и в жизни — возможно, поэтому у молодых людей все получается очень красиво и естественно.
В целом судьи очень хорошо оценивают элементы Дэвис и Смолкина в плане бонусов — почти все получает больше двух баллов, а один раз было почти четыре! Это значит, что технически танец практически превосходен.
Твиззлы исполнены на высокой скорости и очень четко, синхронно, — судьи ставят максимальный, четвертый уровень и добавляют 2,18 балла бонусами.
Пара начала с очень эффектной поддержки: Глеб присел и поймал Диану, которая запрыгнула на него и растянулась в шпагате, а потом закружил ее в очень быстром вращении.
Следующими выступают Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они катаются под композиции из мюзикла «Мулен Руж».
Оценка Загорски и Гурейро за произвольный танец — 100,14 балла, а в сумме — 179,50.
А Худайбердиева и Базин тем временем уже точно в тройке! Поскольку высоких оценок Загорски и Гурейро не получат. Тиффани уносят врачи. Гурейро сидит один в ожидании оценок.
Еще и в поддержку ребята не смогли зайти — совсем развалились. Понятно, что формы у них нет, слишком много времени пропустили ребята. Тиффани лежала в больнице с менингитом, поэтому ясно, что сил у нее не хватило.
Программе ощутимо не хватает скорости и того огонька, который обычно всегда есть в прокатах Загорски и Гурейро.
Пара пропустила долгое время из-за травмы Тиффани и практически не выступала перед публикой в этом сезоне, поэтому допускает некоторые технические огрехи.
Следующими выступают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Они катаются под совмещенные песни Toxic и Smoke On The Water.
Оценка Морозовой и Багина за произвольный танец — 117,63 балла, а в сумме — 195,65. Они чуть-чуть уступили Худайбердиевой и Базину, которые, увидев это, радостно обнимаются.
Еще одна впечатляющая поддержка: Багин держал Морозову за лодыжки практически на уровне своей груди, а она вся вытянулась вверх и поднялась над катком на огромную высоту. Зрители в восторге!
Пока что технически все прекрасно: твиззлы на максимальный, четвертый уровень и хороший бонус (+2,18 балла), все остальные элементы тоже на исполняются на плюсы. Иногда зрители аплодируют эффектным поддержкам: например, когда Багин согнул ноги в коленях и катился корабликом, а Морозова оперлась на его колени руками и показала стойку на руках, держась вниз головой.
Открывают выступления последней группы Аннабель Морозов и Андрей Багин. Они катаются под музыку Римского-Корсакова «Шехерезада».
К сожалению, Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца из-за травмы партнера. У него обострились проблемы со спиной.
Сейчас небольшой перерыв на заливку льда, а потом мы увидим выступление финальной и сильнейшей группы участников:
Оценка Худайбердиевой и Базина за произвольный танец — 117,84 балла, а в сумме — 195,75.
Лиза буквально рыдает, не в силах сдержать эмоции, Базин целует ее в щеку, зрители долго не отпускают фигуристов, яростно аплодируя и скандируя «Молодцы!». Этот танец тронул всех до глубины души. Технически программа тоже была исполнена на высоком уровне, ничто не резало глаз.
Еще одна необычная поддержка вызвала аплодисменты: Худайбердиева легла на Базина, оба прислонились руками ко льду и медленно прокатились по кругу.
Оригинальное вращение вызывает аплодисменты зрителей: Лиза растянулась в шпагате, и оба соединили руки в знак сердца, а Егор кружил обоих, согнув ноги в коленях.
Фигуристы показывают очень трогательную постановку о том, как два пожилых влюбленных вспоминают свои молодые годы и кружатся в нежном танце, забывая обо всем, проживая все значимые моменты своей жизни — первую встречу, предложение и так далее.
Следующими выступают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Московская и Самарская область). Они катаются под Experinece Людовико Эйнауди.
Оценка Скопцовой и Алешина за произвольный танец — 110,36 балла, а в сумме — 185,72. Это второе промежуточное место. Зрители недовольно кричат, обвиняя судей в необъективности.
Какая же эмоциональная концовка танца! Зазвучала еще более возвышенная и напряженная музыка, фигуристы показали все свои хореографические движения на отрыв и выдали все эмоции. В историю этих Ромео и Джульетты действительно веришь. Скопцова закрыла глаза и заплакала после окончания проката. Ее даже успокаивают тренеры.
Скопцова обвилась вокруг партнера ногами, и Алешин закружил ее в нежном вращении — публика зашлась в аплодисментах.
После трогательной первой части началась более ритмичная и тревожная, но такая же наполненная светлой грустью музыка, под которую Ромео и Джульетта начали бороться за свою любовь. Зрители уже аплодируют, поддерживая Скопцову и Алешина.
Следующими выступают Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Они катаются под саундтрек к фильму «Ромео и Джульетта».
Оценка Шанаевой и Нарижного за произвольный танец — 112,36 балла, а в сумме — 187,19.
Шанаева и Нарижный буквально околдовали публику своей завораживающей и немного опасной хореографией под загадочную музыку Цирка Дю Солей. Зрители не удержались от ритмичных аплодисментов в концовке номера. Это было впечатляюще.
И, что очень здорово, технически программа тоже была исполнена на отличном уровне.
Ребята великолепно исполнили твиззлы под боевитую музыку скрипок — на высочайшей скорости, очень четко, синхронно и близко друг к другу. Судьи оценили их на максимальный четвертый уровень и добавили еще 2,28 балла бонусами за качество исполнения.
Следующими выступают Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Они катаются под композицию Amaluna Цирка Дю Солей.
Оценка Ушаковой и Некрасова за произвольный танец — 109,96 балла, а в сумме — 180,23.
Это первая пара, на которой весь зал начинает аплодировать — с таким задором и шиком они показывают свою историю Кармен и ее возлюбленного. Это была чемпионская музыка и просто изумительное катание под нее. Ушакова блестяще справилась с образом коварной обольстительницы Кармен. Эту программу стоит пересматривать.
Ух, какая мощная музыка «Кармен»! То поднимает куда-то ввысь и резко бросает в пучину страсти. И как же круто, что технический уровень пары позволяет соответствовать этим композициям и подчеркивать все необходимые музыкальные акценты чистым исполнением элементов.
Следующими выступают Арина Ушакова и Максим Некрасов. Они катаются под «Кармен» Жоржа Бизе.
Максим Траньков, комментирующий эти прокаты в эфире Первого канала, отметил, что нашел одну грубую ошибку на совместном вращении. Посмотрим, как оценят прокат судьи.
Открывают выступления этой разминки Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов из Московской области. Они катаются под Moonlight (Viper) — роковую версию знаменитого произведения Бетховена.
Ребята показали очень мощное по энергетике выступление, нисколько не уступив по силе рок-композиции, под которую катались. Высокая скорость, отлично исполненные вращения, оба партнера постоянно были в едином потоке и погружали зрителей в свой спектакль.
Оценка Мироновой и Устенко за произвольный танец — 99,01 балла, а в сумме — 163,29.
Миронова и Устенко здорово показали историю «Голодных игр» — погрузили зрителей в свои образы и при этом неплохо исполнили технические элементы, порадовав несколькими оригинальными фишками. Жаль, что танец продлился дольше положенного, так что с них снимут балл штрафа за нарушение тайминга.
Очень впечатляющие вращения у этой пары. Только что партнер подхватил девушку под одну ногу и закружил на высокой скорости, пока она раскинула руки в стороны.
Ребята начали с очень оригинальной поддержки: партнер держал девушку за одну руку, а другой она упиралась в нижнюю часть его ноги — и он долго вращал обоих. Трибуны встретили этот элемент аплодисментами.
Следующими выступают Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Они катаются под саундтрек к «Голодным играм».
Оценка Павлениной и Алексаняна за произвольный танец — 92,66 балла, а в сумме — 154,24.
В первой половине танца ребята показали нежность отношений двух влюбленных, а в концовке уже разогнались под более ритмичную и энергетически мощную Rolling In The Deep (Adele). В том числе под эти ритмы они показали впечатляющие твиззлы (хотя Влада, кажется, немного споткнулась на них).
Но в целом все было отлично — на высокой скорости и очень музыкально.
Следующими выступают Влада Павленина и Александр Алексанян из Московской области. Они катаются под наполненную светлой грустью Someone Like You (Sarah).
Оценка Лазаревой и Прокофьевой за произвольный танец — 94,65 балла, а в сумме — 152,49.
Спасибо самарцам за эту испанскую историю — было действительно интересно смотреть. Четкость и резкость хореографических движений особенно подходили под ритм традиционного фламенко.
Это уже пара другого технического уровня — элементы не выглядят судорожно исполненными, а получаются гладкими и внешне безусильными. При этом у партнеров остаются и силы на то, чтобы отыгрывать образ влюбленных друг в друга испанцев. Разве что страсти немного не хватает юным танцорам для такой горячей музыки, но они с лихвой компенсируют это скоростью и размашистостью своих движений.
Следующими выступают Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев из Самарской области. Они катаются под To Tango Tis Nefelis.
Оценка Ермаковой и Пантелеева за произвольный танец — 67,18 балла, в сумме — 113,17.
Музыка была очень трепетной и чувственной, но из-за напряжения и концентрации на элементах Ермакова и Пантелеев не смогли показать свои образы и выразить эту музыку на 100%.
Однако сами ребята довольны своим выступлением — понимают, что для своего уровня они показали неплохой прокат.
Оригинальная поддержка: девушка положила ногу на бедро партнеру, он присел и начал кружиться, а она растянулась в шпагате. Молодцы, нижегородцы!
Открывают выступления Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев из Нижнего Новгорода. Они катаются под Hide U (Kosheen).
Ребята только в начале своего пути на взрослом уровне, поэтому почти все элементы исполнены с шероховатостями, не додержаны, и судьи минусуют оценки либо ставят невысокий уровень за элемент — первый или второй (максимальный — четвертый).