Кондратюк сенсационно обыграл Коляду и стал новым чемпионом России, Семененко провалился

18:07

Интервью Марка Кондратюка в эфире Первого канала:

«Верил ли, что смогу обыграть Коляду? Нет. И сейчас еще не верю. Понимаю это, но не до конца (смеется). Это спорт, тут бывает такое.

Каким был вечер перед произвольной программой? Старался не думать, что я на соревнованиях, просто отдохнуть, а завтра снова покататься. Я выходил с целью принести удовольствие зрителям, а не бороться и побеждать.

В конце программы я понимал, что прокат хороший, и постарался выдать максимум в плане эмоций.

Олимпиада? Давайте не будем загадывать вперед (смущенно улыбается). Я вошел в сборную на Игры? Год назад мне казалось, что это возможно, если буду хорошо работать и удачно сложатся карты.

Когда я боролся за третью квоту для мужской сборной России на Олимпиаду в Германии, то было очень волнительно, потому что понимал: если я не возьму квоту, меня убьют (смеется). Повезло, что я все сделал, и забыл об этом, как о страшном сне (смеется).

Что сказала тренер Соколовская? Особенно поговорить не успели, я просто поблагодарил ее. Спасибо Светлане Владимировне за то, что восемь лет мы идем вместе, она меня терпит и помогает.

Также спасибо моей семье. Мама и бабушка очень много внесли в мой успех, возили меня на каток в детстве».

Загитова: «Не думай об Олимпиаде, работай, как обычно. Ты все умеешь делать. Главное — верь в себя».