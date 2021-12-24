Кондратюк сенсационно обыграл Коляду и стал новым чемпионом России, Семененко провалился

Интервью Марка Кондратюка в эфире Первого канала:
«Верил ли, что смогу обыграть Коляду? Нет. И сейчас еще не верю. Понимаю это, но не до конца (смеется). Это спорт, тут бывает такое.
Каким был вечер перед произвольной программой? Старался не думать, что я на соревнованиях, просто отдохнуть, а завтра снова покататься. Я выходил с целью принести удовольствие зрителям, а не бороться и побеждать.
В конце программы я понимал, что прокат хороший, и постарался выдать максимум в плане эмоций.
Олимпиада? Давайте не будем загадывать вперед (смущенно улыбается). Я вошел в сборную на Игры? Год назад мне казалось, что это возможно, если буду хорошо работать и удачно сложатся карты.
Когда я боролся за третью квоту для мужской сборной России на Олимпиаду в Германии, то было очень волнительно, потому что понимал: если я не возьму квоту, меня убьют (смеется). Повезло, что я все сделал, и забыл об этом, как о страшном сне (смеется).
Что сказала тренер Соколовская? Особенно поговорить не успели, я просто поблагодарил ее. Спасибо Светлане Владимировне за то, что восемь лет мы идем вместе, она меня терпит и помогает.
Также спасибо моей семье. Мама и бабушка очень много внесли в мой успех, возили меня на каток в детстве».
Загитова: «Не думай об Олимпиаде, работай, как обычно. Ты все умеешь делать. Главное — верь в себя».
Оценка Семененко за произвольную программу — 176,25 балла, в сумме — 274,28. Это лишь четвертое место. Был первым после короткой программы, а теперь даже медаль не взял. Жаль.
Семененко исполнил каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, но сразу после этого испугался и скрутил лишь одинарный аксель вместо тройного. Психологически парень разваливается.
Лишь каскад тройной флип + двойной тулуп показывает Евгений вместо 3+3. Возможно, его надломил фантастический прокат Кондратюка. А Марка, похоже, можно поздравлять с чемпионством.
Завершает прокаты лидер после короткой программы Евгений Семененко. Он катается под саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита».
Оценка Кондратюка за произвольную программу — 186,60 балла, в сумме — 284,37! Он обошел Коляду и стал лидером таблицы! Невероятно! Просто красавец. Марк гарантирует себе участие в чемпионате Европы и практически обеспечивает участие в Олимпиаде.
Зрители неистовствуют, кричат и беснуются на трибунах! Кондратюк показал все прыжки! И такой сложный контент! «Молодец! Молодец!» — кричат болельщики. Встает весь зал! Марк чуть не плачет от эмоций. Браво!
Уже мало сил у Марка, но он буквально на зубах вытащил каскад тройной лутц + тройной сальхов (вместо ойлера в середине просто проехался).
Следующим выступает Марк Кондратюк из московского ЦСКА. Он катается под композиции из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда».
Оценка Игнатова за произвольную программу — 154,93 балла, в сумме — 250,77. Лишь восьмое место на данный момент.
Игнатов неудачно приземлил тройной флип на две ноги, а затем скрутил каскад тройной риттбергер + ойлер + двойной сальхов вместе 3+3.
Тройной аксель есть! Правда, Макар так быстро подставил вторую ногу, чтобы сохранить равновесие, что фактически приземлился на две ноги, что судьи наказывают снятием баллов.
Каскад четверной тулуп + тройной тулуп — сделан! Только с небольшим недокрутом на втором прыжке, за что судьи отнимают 0,41 балла.
Оценка Ерохова за произвольную программу — 166,24 балла, в сумме — 261,48. Лишь пятое промежуточное место.
Дорожку шагов оценили лишь на второй уровень. В конце проката Ерохов будто развалился. Его тренер Виктория Буцаева без конца разводит руками, не понимая, что случилось.
Да что ж такое! Алексей неожиданно упал после второго прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп. Совершенно непонятно, что случилось с фигуристом. В середине проката он словно впал в ступор, забыл программу и прыжки.
Эх, Ерохов сделал «бабочку» — вместо тройного акселя только одинарный. А до этого спортсмен как-то подозрительно долго стоял без движения у бортика. Даже стало страшно, не получил ли травму или это такой странная пауза в программе. Но вроде бы все в порядке.
Следующим выступает Алексей Ерохов. Он катается под саундтрек к фильму «Величайший шоумен».
Дорожку шагов Коляды и все вращения судьи оценили на четвертый уровень. Ученик Мишина получит заоблачные баллы.
Коляда показал каскад тройной аксель + двойной тулуп, вызвав восторженный визг на трибунах, а затем и тройной лутц + ойлер + двойной сальхов (не хватило сил, чтобы скрутить тройной в конце).
Лишь сольный тройной тулуп во второй половине программы показал Михаил, хотя явно хотел сделать четверной. Но зато пока без падений и грубых ошибок!
Каскад четверной тулуп + тройной тулуп — чисто! Хотя после второго прыжка спортсмена слегка повело в сторону, но он справился.
Как легко и изящно Коляда исполнил сейчас четверной сальхов! Судьи дают еще 3,07 балла бонусами.
Следующим выступает Михаил Коляда. Он катается под музыку к фильму «Нуреев. Белый ворон».
Фигурист старался максимально показать программу, не сдаваясь, несмотря на ошибки. Сам он недоволен прокатом. «Детское падение», — говорит Самарину его тренер Светлана Соколовская.
Финальным прыжком Самарин исполнил самый легкий элемент — тройной риттбергер. Дорожка шагов — третий уровень.
После этого последовал сольный тройной сальхов, каскад тройнйо лутц + ойлер + тройной флип и тройной аксель + двойной тулуп с недокрутом (судьи отнимают 0,64 балла).
Александр показал каскад тройной лутц + тройной тулуп. Видимо, пытался сделать 4+3, но не смог.
Ох, как жестко Самарин упал с первого прыжка — четверного лутца... прямо животом приземлился на лед.
Сейчас небольшой перерыв на заливку льда, а потом мы увидим выступление сильнейшей группы участников:
Оценка Гуменника за произвольную программу — 176,41 балла, в сумме — 267,45. Второе место на данный момент, лидирует Андрей Мозалев.
В финале Гуменник показал сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который не может исполнить больше никто из мужчин, а из женщин его регулярно делает только чемпионка мира Анна Щербакова. Браво, Петр!
Эх, очень плохой выезд получился со следующего тройного акселя — Петр приземлился на две ноги, поэтому не смог присоединить к акселю еще один прыжок и сделать каскад.
Ошибка: на выезде с тройного акселя Гуменника закрутило на месте. Видимо, был недокрут, так что пришлось побороться за то, чтобы остаться на ногах.
Вау, вот это каскад! Четверной сальхов + двойной тулуп + двойной риттергер — чисто! Гуменник удивил зрителей, которые восторженно закричали.
Следующим выступает призер юниорского чемпионата мира Петр Гуменник. Он катается под музыку из балета «Спартак» Хачатуряна.
Ничего себе! Мозалев выдал дорожку шагов максимального, четвертого уровня сложности — такого сегодня еще не было, кажется.
После жуткого падения Андрей сумел быстро собраться и исполнил каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Браво!
Ух, страшно! Мозалев опасно упал с тройного акселя, оперевшись обеими руками об лед. Как бы кисти не повредил.
Мозалев начал очень ударно — каскад четверной тулуп + двойной тулуп, сольный четверной сальхов и тройной риттбергер пролетели на одном дыхании, чисто и уверенно.
Следующим выступает чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. Он катается под саундтрек к фильму «1492: завоевание рая».
Под бойкую и очень красивую балетную музыку Артур показал дорожку шагов и поставил жирную точку в прокате. Зрители в восторге, а вот сам фигурист недоволен и беззвучно ругается. Многовато ошибок было.
Под конец Даниелян собрался и выдал чистые дорогие каскады тройной аксель + ойлер + тройной сальхов и тройной флип + тройной тулуп.
Жаль, но Артур исполнил лишь каскад тройной лутц + двойной тулуп вместо 3+3. Выезд с первого прыжка получился тяжелым.
Следующим выступает Артур Даниелян из московского ЦСКА. Он катается под «Шехерезаду» Римского-Корсакова.
Вращения у Ковалева неидеальны — были даже на второй уровень, а дорожку шагов под зажигательную Another One Bites To Dust судьи оценили на третий уровень.
Тройной риттбергер не вызвал у фигуриста проблем, а вот каскад тройной акель + ойлер + тройной сальхов он исполнил с недокрутом на последнем прыжке, за что судьи сняли больше балла.
Ковалев тут же взял себя в руки и скрутил четверной сальхов + двойной тулуп! Сумел избавиться от страха.
Следующим выступает Артем Ковалев из Москвы. Он катается под попурри из песен группы Queen.
Лишь второй уровень на дорожке шагов не очень порадовал — такой талантливый фигурист может катать более сложную дорожку. В остальном Глеб — большой красавчик!
Последним элементом Лутфуллин показал тройной флип + двойной тулуп вместо 3+3. Уже сил не хватил.
Лутфуллин «отдохнул», исполнив тройной риттбергер, а потом показал сложнейший каскад — тройной аксель + ойлер + тройной сальхов!
И третий четверной прыжок показывает Глеб — сольный сальхов! Просто браво! Зрители рукоплещут юному таланту.
Следующим выступает петербуржец Глеб Лутфуллин из группы Алексея Мишина. Он катается под Mala Luna.
На размеренных звуках вальса публика поддерживала Алиева, аплодируя в такт, фигурист не бросал образ и продолжал эмоционально вкладываться в прокат на 100%, несмотря на все ошибки. За это стоит похвалить чемпиона Европы.
К счастью, тройной флип и тройной риттбергер не вызвали проблем у Алиева. Но оценка все равно будет гораздо ниже ожидаемого.
Да что ж такое! Алиев прыгнул лишь двойной аксель вместо тройного. Потом был исполнен каскад тройной лутц + двойной тулуп. Наошибался Дмитрий вволю.
Следующим элементом Дмитрий исполнил каскад тройной тулуп + тройной тулуп, хотя явно планировал 4+3.
Эх, Алиев пошел на четверной лутц, но не удержался после приземления и оперся двумя руками об лед.
Открывает выступления этой группы чемпион Европы Дмитрий Алиев. Он катается под загадочную и торжественную And The Waltz Goes On (André Rieu).
Началась разминка второй группы фигуристов — Дмитрия Алиева, Петра Гуменника, Андрея Мозалева, Артема Ковалева, Артура Даниеляна и Глеба Лутфуллина.
Фигурист собрался и показал чисто каскад тройной аксель + тройной тулуп и сольный тройной флип, вызвав взрыв аплодисментов.
Эх, четверной тулуп приземлил неудачно — перевалился на вторую ногу. Судьи вычитают три балла.
Савосин исполнил каскад тройной флип + двойной тулуп, но тут явно должно было быть 3+3. Выступление просто разваливается...
И еще одна такая же ошибка: Роман показал только одинарный аксель вместо тройного. Нервы сдают — фигурист раньше времени раскрывается в воздухе от страха.
Программа выглядела несколько однообразной, без яркой хореографии и эмоций, но зато почти все технические элементы сделаны чисто. Это дорогого стоит.
За вращения Владислав получает от судей максимальный, четвертый уровень сложности. Подвела только дорожка шагов, которую он катал в самом конце, оставшись без сил, — ее оценили лишь на второй уровень.
Во второй половине программы Дикиджи исполнил дорогие каскады тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной лутц. За все эти элементы он получит +10% к базовой стоимости, так как показал их в конце выступления, когда сделать это сложнее.
Браво! Владислав радует нас чистым каскадом четверной сальхов + двойной тулуп и сольным четверным сальховом! Как нам не хватало таких уверенных прыжков, которые фигурист прямо вколачивает в лед.
Следующим выступает Владислав Дикиджи из Санкт-Петербурга. Он катается под тревожный инструментал Chronos Кирилла Рихтера.
Несмотря на пафосную средневековую музыку, Сарновский выглядел очень спокойным, милым мальчиком. Для такого образа не хватало мощи катания, скорости скольжения и личной харизмы. Но Кирилла можно понять — он явно очень волновался и потому был таким зажатым, полностью сконцентрированным на технической части программы.
Во второй половине программы Сарновский исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп (с небольшим недокрутом), тройной флип и еще один дорогой каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.
Дальше пошли более легкие прыжки, поскольку четверными Сарновский пока не владеет. Тройной риттбергер и двойной аксель удались фигуристу без проблем.
А вот со второго тройного акселя Кирилл чуть не упал — перевалился на вторую ногу. Судьи сняли сразу три балла.
Сарновский начал с чистого каскада тройной аксель + двойной тулуп. Судьи добавили еще 1,71 балла за качество.
Следующим выступает 15-летний ученик Плющенко Кирилл Сарновский. Он катается под саундтрек к «Игре престолов».
Во второй половине программы под спокойную музыку Анисимов собрался и чисто исполнил каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + тройной тулуп, а также тройной флип + ойлер + тройной сальхов (с небольшой ошибкой на приземлении со второго прыжка).
Анисимов сильно недокрутил четверной сальхов и перевалился на вторую ногу. Судьи сняли три балла за такое.
«Егор, чтобы показывать произвольную программу на соревнованиях, ее нужно катать на тренировках», — строго сказал тренер Даниил Глейзенгауз Рухину. Видимо, на тренировках Егор не катал произвольную полностью.
Рухин сумел собраться лишь в конце программы, исполнил каскад тройной аксель + двойной тулуп и тройной лутц, а также тройной риттбергер с ошибкой — приземлился на две ноги.
Звучит возвышенная For The Love Of A Princess из мультфильма «Храбрая сердцем», а Рухин медленно катится по льду. Судьи поставили за дорожку шагов лишь второй уровень из четырех. Кажется, будто фигурист подошел к чемпионату России в разобранном состоянии.
Четверной тулуп Егор сильно недокрутил, перевалился на вторую ногу при приземлении и оперся руками об лед. Тройной аксель вышел таким же.
К сожалению, фигурист сразу же сделал «бабочку» — скрутил лишь двойной лутц вместо четверного.