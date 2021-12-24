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Спорт

Валиева превзошла мировой рекорд, ученицу Плющенко задним числом опустили под Щербакову

Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России, Туктамышева — седьмая

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На чемпионате России женщины показали короткую программу. Первое место заняла Камила Валиева, которая набрала 90,38 балла — выше собственного мирового рекорда. Однако это достижение не будет засчитано, поскольку результаты внутренних первенств не учитываются Международным союзом конькобежцев (ISU). Второе место заняла ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, исполнившая тройной аксель, однако уже после соревнований судьи дали ей балл штрафа за поздний старт программы, и она стала третьей, а Анна Щербакова поднялась на второе место. Александра Трусова и Елизавета Туктамышева упали с тройного акселя и заняли пятое и седьмое место соответственно.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:00

P.S. Уже после соревнований судьи решили снять один балл с Муравьевой за то, что она слишком поздно начала программу. Это позволило Щербаковой подняться на второе место, а ученица Плющенко теперь третья.

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20:55

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

20:50

Произвольная программа женщин начнется завтра в 18.00 мск.

20:48

Интервью Камилы Валиевой в эфире Первого канала:

«Я очень рада, что так спокойно откатала короткую программу. К концу дня весь мандраж спал, я уже устала и теперь спать хочу. Сейчас немного прогуляюсь перед сном. Нет, читать комплименты в интернете пока не буду (смеется).

Каково выступать первой? Волнительно, потому что нужно было достойно открыть чемпионат России. Если надо выступать сразу после шестиминутной разминки, то не будет потом возможности перевязать коньки, например, что-то поправить. Но я считаю, что справилась, и все хорошо.

В короткой программе сразу после каскада — на дорожке шагов — я уже выдыхаю и катаюсь для себя. Стараюсь смотреть на зрителей, судей.

Загитова: «Моей маме запретили появляться на соревнованиях и тренировках. А твоя мама сейчас есть на трибунах?»

Валиева: «Да, моя мама приехала из Москвы. Когда она рядом, мне хорошо. Она всегда смотрит мои прокаты. Я сама сказала ей, чтобы смотрела, и она это делает, хотя боится».

Загитова: «Какие у тебя мысли, когда исполняешь тройной аксель?»

Валиева: «Уже на заходе я понимаю, как прыгну его. Самое главное не передумывать в момент заезда, иначе ты не подпрыгиваешь, не вылетаешь нормально. Главное сделать!»

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20:47

Итоги короткой программы женщин:

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20:45

Оценка Петеримовой за короткую программу — 61,18 балла.

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20:44

Петеримова исполнила тройной флип, каскад тройной тулуп + тройной тулуп (с недокрутами и немного рискованными выездами) и сольный двойной аксель.

20:42

Закрывает сегодняшние прокаты Вероника Петеримова из Москвы.

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20:41

Оценка Онищенко за короткую программу — 57,51 балла.

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20:40

Хорошая, жизнерадостная программа под французскую песню.

20:39

Финальный тройной лутц Онищенко сделала без проблем.

20:38

Задорная девчоночка начала с чистого каскада тройной флип + тройной тулуп, а потом так же легко исполнила двойной аксель.

20:36

Следующей выступает Арина Онищенко, которая попала на чемпионат России после снятия Анастасии Гуляковой. Она катается под Les Champs Elysées.

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20:36

Оценка Синицыной за короткую программу — 70,75 балла. Восьмое промежуточное место.

20:35

Все вращения на четвертый уровень, дорожка — третьего.

20:34

Ох, непростой выезд был у Синицыной с тройного лутца (аж лед под коньком раскрошился и взлетел), но девушка удержалась и прицепила тройной тулуп.

20:34

Как красиво скользит Синицына — и очень много на одной ноге. При этом девушка не забывает и о хореографических жестах руками, то ставя их на талию, то разводя, демонстрируя элементы русского народного танца. И все это на одной ноге!

20:33

В одно мгновение пролетел тройной флип.

20:33

Двойной аксель получился легко и непринужденно.

20:32

Следующей выступает Ксения Синицына. Она катается под «Колыбельную» Чайковского.

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20:29

Оценка Хромых за короткую программу — 69,36 балла. Очень низко для ученицы Тутберидзе. Лишь восьмое место на данный момент.

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20:29

Все вращения четвертого уровня, но дорожка — лишь второго.

20:28

В остальном выступление было прекрасным — этот блюз невероятно идет Майе.

20:27

Ох, Хромых ошиблась на каскаде! С трудом выехала с тройного лутца (чуть не упала) и смогла присоединить к нему лишь двойной тулуп, с которого судьи еще и сняли 0,20 балла.

20:27

Сольный тройной флип Майя исполнил без проблем — на 1,59 балла бонусов.

20:26

Двойной аксель — есть! Судьи добавили аж 1,16 балла бонусами за этот прыжок, что бывает не так часто.

20:25

Следующей выступает ученица Тутберидзе Майя Хромых. Она катается под блюз I'll Take Care Of You.

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20:24

Оценка Морозовой за короткую программу — 62,28 балла.

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20:22

Морозова порадовала задорным танцем в боевитом стиле, а еще больше образ дополняло ее платье, на котором были изображены доспехи.

20:21

Каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине — сделан!

20:21

Двойной аксель и тройной флип не вызвали у Морозовой проблем.

20:19

Следующей выступает Анастасия Морозова из московского ЦСКА. Она катается под композицию Warriors.

20:17

Оценка Зининой за короткую программу — 68,94 балла. Это лишь восьмое промежуточное место. Довольно низкие оценки. Например, Зинина уступила Туктамышевой, которая упала с одного прыжка и сделала каскад 3+2 вместо 3+2 — и не во второй половине, как Анастасия.

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20:16

Анастасия зажгла в концовке под очень возвышенную музыку на высокой скорости, но судьи не оценили ее дорожку шагов — поставили лишь второй уровень из четырех.

20:16

Все вращения на максимальный, четвертый уровень! Зинина показывает выступление очень высокого уровня.

20:16

Каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы исполнен! Все прыжки позади.

20:15

Тройной флип — сделан отлично, на 1,50 балла бонусами от судей.

20:14

Двойной аксель — чисто.

20:14

Первой в этой группе выступает ученица Плющенко Анастасия Зинина. Она катается под композицию For Smyrni.

20:06

Началась разминка финальной группы участниц.

19:47

Сейчас небольшой перерыв на заливку льда, а потом мы увидим выступление финальной группы девушек с участием ученицы Тутберидзе Майи Хромых.

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19:47

Промежуточные результаты:

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19:46

Оценка Самодуровой за короткую программу — 68,30 балла. Судьи нашли недокруты. Очень низкие прыжки у Софьи — из-за этого недокруты встречаются часто. Жаль.

19:45

Стильное, четкое выступление. Самодурова показала все, что могла. Молодец!

19:44

Девушка радует красивой хореографией под современную дискотечную музыку, и публика поддерживает ее ритмичными аплодисментами.

19:44

Последним прыжком Самодурова спокойно исполняет двойной аксель.

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Софья Самодурова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Софья Самодурова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:43

Тройной лутц — чисто! Судьи даже дали 1,18 балла бонусами.

19:42

Софья начала с чистого каскада тройной флип + тройной тулуп.

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Софья Самодурова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Софья Самодурова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:41

Следующей выступает Софья Самодурова. Она катается под New Rules (Dua Lipa).

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19:39

Оценка Туктамышевой за короткую программу — 71,28 балла. Это лишь седьмое место на данный момент.

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19:40

«Это жизнь», — говорит Алексей Мишин своей спортсменке.

«Я слишком рано раскрылась. А так могла бы спокойно делать», — рассуждает Туктамышева о своем тройном акселе.

19:38

Одно вращение на третий уровень. В общем, выступление небезупречно. Как бы Елизавета не попрощалась сейчас с шансами на Олимпийские игры.

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Елизавета Туктамышева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Елизавета Туктамышева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:37

Ну хотя бы финальный тройной флип Туктамышевой удался чисто. Судьи добавили 1,77 балла бонусами, но это уже не особо спасет.

19:37

Эх, занервничала Туктамышева — скрутила лишь тройной лутц + двойной тулуп вместо 3+3.

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Елизавета Туктамышева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Елизавета Туктамышева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:36

Кошмар, Туктамышева упала со своего фирменного тройного акселя. Судьи минусуют четыре балла.

19:34

Следующей выступает Елизавета Туктамышева. Она катается под танго Oblivion. Зрители встречают Императрицу взрывом оваций.

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19:32

Оценка Щербаковой за короткую программу — 81,46 балла. Совсем чуть-чуть она уступила Муравьевой, исполнившей тройной аксель, который намного дороже двойного, показанного Анной. На других элементах и в компонентах Щербакова намного превзошла соперницу и почти сравнялась с ней по баллам.

«Мало!» — кричат недовольные зрители.

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19:31

Это был безумный танец на космической скорости. Щербакова показала нам историю бешеной гонки и борьбы за выживание, которую завершила впечатляющим вращением. Зрители в экстазе. Чемпионка России просто заворожила зал своей воинственной энергетикой.

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Анна Щербакова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Анна Щербакова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:30

Да! Щербакова исполнила сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер во второй половине программы! Еще и на хорошие бонусы от судей.

19:30

Звучит очень тревожная, нервная музыка скрипок, зал аплодирует в такт, а Анна тем временем яростно рассекает лед, взмахивая руками, словно хищная птица.

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Анна Щербакова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Анна Щербакова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:30

Тройной флип — идеально! Судьи ставят два балла бонусами.

19:29

Девушка начинает с двойного акселя — чисто!

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Анна Щербакова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Анна Щербакова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:28

Следующей выступает трехкратная чемпионка мира Анна Щербакова.

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19:27

Оценка Муравьевой за короткую программу — 81,87 балла! Космос! Это промежуточное второе место после Валиевой.

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19:25

Муравьева выдала потрясающую дорожку шагов — быструю, чувственную и сложную. Редкий случай, когда юная девушка смогла полностью выразить весь нерв песни о сложной взрослой любви. Судьи ставят за эту дорожку максимальный, четвертый уровень сложности — такое редко бывает.

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Софья Муравьева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Софья Муравьева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:24

Каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы был сделан превосходно — на 1,48 балла бонусами от судей. Ай да Муравьева! Невероятно высокий уровень.

19:24

Муравьева уверенно исполнила тройной флип — судьи наградили ее 1,86 балла бонусов сверху.

19:23

Тройной аксель! Муравьева исполнила этот прыжок так легко, с таким запасом по высоте, что судьи расщедрились на 2,40 балла бонусами.

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100%
Софья Муравьева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Софья Муравьева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:22

Следующей выступает ученица Плющенко Софья Муравьева. Она катается под песню Селин Дион Ne me quitte pas.

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19:21

Оценка Свириденко за короткую программу — 59,05 балла.

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19:21

Роковая, мощная, нагнетающая музыка была намного сильнее, чем харизма Свириденко. Фигуристка пока не дотягивает до своего образа. Но все еще впереди.

19:19

Девушке немного не хватает гибкости, чтобы исполнить такие же впечатляющие вращения, как Валиева, — нога не вытягивается в вертикальный шпагат, и зрители остаются равнодушными, аплодисментов не слышно.

19:19

Двойной аксель Полина исполнила без проблем, а вот на тройном флипе, кажется, снова был недокрут.

19:17

Свириденко исполнила в начале каскад тройной лутц + тройной тулуп, но оба раза судорожно и немного неловко вскидывала ногу вверх, словно помогала себе сохранить равновесие. Возможно, были недокруты.

19:16

Следующей выступает Полина Свириденко из Санкт-Петербурга. Она катается под Paint It Black.

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100%
19:15

Оценка Гущиной за короткую программу — 53,61 балла.

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100%
19:14

Гущина завалила дорожку шагов — судьи поставили самый низкий, первый уровень.

19:13

Ох, как внезапно! Гущина упала с финального прыжка — тройного флипа, — хотя вроде бы скрутила его. Первое падение в соревнованиях женщин.

19:12

Следом Гущина показывает каскад тройной лутц + тройной тулуп — чисто.

19:13

Ксения начинает с двойного акселя — чисто.

19:12

Открывает выступления в этой разминке Ксения Гущина из Пермского края. Она катается под Tango (Рауль Мидон).

19:05

Началась разминка второй группы участниц, где выступят Ксения Гущина, Полина Свириденко, ученица Плющенко Софья Муравьева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

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19:03

Промежуточные результаты:

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19:02

Оценка Трусовой за короткую программу — 74,21 балла. Третье место на данный момент.

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100%
19:01

Болельщики закидали лед игрушечными ракетами — в честь прозвища Трусовой (Русская Ракета).

19:01

Все вращения судьи оценили на четвертый уровень, а дорожку — на третий.

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Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:00

Трусова очень прибавила в хореографии за последний год — отметила все акценты в музыке и красиво зашла в финальное вращение после пары игривых жестов.

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Александра Трусова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Александра Трусова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:59

Финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп Трусова исполнила без проблем. Судьи дали 2,07 балла бонусами.

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100%
Александра Трусова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Александра Трусова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:58

Сольный тройной флип Русская Ракета исполнила без проблем — на почти два балла бонусами.

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100%
Александра Трусова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Александра Трусова выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:58

Ох, как жаль! Трусова упала с тройного акселя.

18:57

Следующей выступает Александра Трусова. Она катается под саундтрек к фильму «Фрида». Девушка пропустила много времени из-за перелома кости в ноге. Посмотрим, насколько она восстановилась.

18:56

Оценка Самоделкиной за короткую программу — 76,74 балла.

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100%
18:55

«Тебе хода не хватает. Надо добавить беговой, иначе не наберешь достаточно скорости и не сделаешь прыжок как надо», — тут же объясняет тренер Самоделкиной Сергей Давыдов.

18:54

У Самоделкиной получилось очень нежное, камерное выступление. При этом все технические элементы были исполнены почти безупречно.

18:54

Дорожка шагов — на третий уровень.

18:54

Все вращения — на четвертый уровень сложности.

18:53

Каскад тройной лутц + тройной тулуп прекрасно исполнен во второй половине программы — Софья получит немало бонусов за него.

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100%
Софья Самоделкина выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Софья Самоделкина выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:53

Тройной флип заслужил от судей 1,33 балла бонусами. Пока прыжки выходят у Самоделкиной очень легко и уверенно.

18:51

Ух, Самоделкина исполнила тройной аксель! Хотя опорная нога явно задрожала на приземлении, но Софья справилась! Судьи добавили еще 1,60 балла бонусами.

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100%
Софья Самоделкина выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Софья Самоделкина выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:50

Следующей выступает Софья Самоделкина из ЦСКА. Она катается под саундтрек к фильму «Лето 42-го».

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100%
18:49

Оценка Яметовой за короткую программу — 59,72 балла. Пока это последнее место.

close
100%
18:48

Дорожка шагов лишь на вторй уровень, зато все вращения — четвертого. По своему таланту эта девушка вполне могла бы кататься в условном «Хрустальном» у Тутберидзе.

18:48

Финальный прыжок — тройной флип — удался Веронике хорошо, судьи наградили его 1,15 балла бонуса.

18:47

А вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп были небольшие недокрутики — после обоих прыжков Яметову немного вело в сторону, и она боролась, чтобы сохранить рановесие.

18:47

Девушка показала изящный двойной аксель.

18:46

Следующей выступает Вероника Яметова из Свердловской области. Она катается под Motion (Rone).

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100%
18:45

Оценка Петросян за короткую программу — 73,29 балла.

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100%
18:44

Все вращения — на четвертый уровень сложности, только дорожка подвела — второй.

18:43

Финальный каскад — тройной флип + тройной тулуп — Петросян удался. Правда, казалось, после первого прыжка она глубоко наклонилась вперед и выдержала ощутимую паузу перед вторым, что могло привести к снижению оценки. Однако судьи не стали обращать на это внимание и добавила больше балла бонусом.

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100%
Аделия Петросян выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Аделия Петросян выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:42

Вау, Аделия повторила фирменное вращение Валиевой в вертикальном шпагате! Судьи оценили его на четвертый уровень сложности и добавили 1,63 балла бонусами.

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100%
Аделия Петросян выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Аделия Петросян выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:41

Петросян играючи исполнила двойной аксель и тройной лутц. За второй прыжок девушка получила аж 1,77 балла бонусами.

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100%
Аделия Петросян выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Аделия Петросян выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:40

Следующей выступает ученица Тутберидзе Аделия Петросян. Она катается под роковое танго.

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100%
18:39

Оценка Шульской за короткую программу — 61,63 балла. Довольно низко для ее контента, компоненты невысоки, видимо.

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100%
18:38

Песня очень трогательная, но Валерия не катается достаточно эмоционально, на разрыв, это стоит признать. Однако в короткой программе нельзя ошибаться, чтобы рассчитывать на приличное место в таблице, так что можно понять, почему Шульская была так собрана и слегка зажата.

18:37

Дорожку шагов судьи оценили лишь на вторй уровень из четырех — было слишком медленно и незамысловато.

18:37

Финальный прыжок — тройной флип — Валерия сделала без проблем. Все прыжковые элементы исполнены чисто!

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100%
Валерия Шульская выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Валерия Шульская выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:36

Двойной аксель Шульская исполнила без проблем.

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100%
Валерия Шульская выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Валерия Шульская выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:35

Валерия начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп, из которого еще и сложно вышла — через быстрое вращение.

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Валерия Шульская выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Валерия Шульская выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:34

Следующей выступает Валерия Шульская из московского ЦСКА, которая представляет Оренбургскую область. Она катается под «Papa Can You Hear Me?»

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18:33

Оценка Валиевой за короткую программу — 90,38! Просто космос! Это выше актуального мирового рекорда, который принадлежит самой Камиле, — 87,42. Правда, рекорд обновлен не будет, поскольку оценки на внутренних стартах не засчитываются.

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18:32

Юная звезда из группы Тутберидзе прекрасно справилась с нервами в короткой программе на чемпионате России, катая самой первой, — отличная подготовка перед Олимпийскими играми. Просто браво!

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Камила Валиева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Камила Валиева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:31

Финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп исполнен чистейшим образом! Валиева получит за него еще +10% к базовой стоимости за то, что исполнила во второй половине программы, когда сил остается меньше.

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Камила Валиева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Камила Валиева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:31

Вращения, когда Камила поднимает ногу в вертикальный шпагат, вызвало овации зрителей. Эта фигуристка демонстрирует гибкость на уровне профессиональных гимнасток.

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Камила Валиева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Камила Валиева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:30

Тройной флип — сделано!

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Камила Валиева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Камила Валиева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:30

Тройной аксель — есть! Чисто, пролетно, безусильно!

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100%
Камила Валиева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Камила Валиева выступает в короткой программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:29

Открывает выступления многократная рекордсменка мира Камила Валиева! Она катается под нежную композицию клавишных «In Memoriam» Кирилла Рихтера.

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100%
18:22

Началась разминка первой группы участниц — Камилы Валиевой, экс-ученицы Плющенко Валерии Шульской, Аделии Петросян, Вероники Яметовой, Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой. Мощнейший состав! Тройной аксель могут исполнить Валиева, Самоделкина и Трусова.

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100%
18:10

Порядок выступлений:

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100%
18:00

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! На чемпионате России по фигурному катанию начинается самая жаркая пора — в борьбу вступают женщины, которые показывают короткую программу. Прокаты начнутся в 18.20 по московскому времени.

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