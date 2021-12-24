Валиева превзошла мировой рекорд, ученицу Плющенко задним числом опустили под Щербакову

20:48

Интервью Камилы Валиевой в эфире Первого канала:

«Я очень рада, что так спокойно откатала короткую программу. К концу дня весь мандраж спал, я уже устала и теперь спать хочу. Сейчас немного прогуляюсь перед сном. Нет, читать комплименты в интернете пока не буду (смеется).

Каково выступать первой? Волнительно, потому что нужно было достойно открыть чемпионат России. Если надо выступать сразу после шестиминутной разминки, то не будет потом возможности перевязать коньки, например, что-то поправить. Но я считаю, что справилась, и все хорошо.

В короткой программе сразу после каскада — на дорожке шагов — я уже выдыхаю и катаюсь для себя. Стараюсь смотреть на зрителей, судей.

Загитова: «Моей маме запретили появляться на соревнованиях и тренировках. А твоя мама сейчас есть на трибунах?»

Валиева: «Да, моя мама приехала из Москвы. Когда она рядом, мне хорошо. Она всегда смотрит мои прокаты. Я сама сказала ей, чтобы смотрела, и она это делает, хотя боится».

Загитова: «Какие у тебя мысли, когда исполняешь тройной аксель?»

Валиева: «Уже на заходе я понимаю, как прыгну его. Самое главное не передумывать в момент заезда, иначе ты не подпрыгиваешь, не вылетаешь нормально. Главное сделать!»