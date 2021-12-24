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Спорт

«У нас отбирают шанс»: дочь Тутберидзе со скандалом отправляют на Олимпиаду

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным взяла серебро чемпионата России

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Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают с произвольным танцем на чемпионате России — 2022

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают с произвольным танцем на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
Скандалом завершились соревнования на чемпионате России по фигурному катанию, где дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным получила очень высокие баллы, завоевала серебро и оставила далеко позади в борьбе за место на Олимпиаде всех реальных соперников. После соревнований ставшие третьими Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в микст-зоне намекнули о неспортивном характере случившегося.

Скандальный ритм-танец

На чемпионате России по фигурному катанию, где фактически определяется состав сборной страны на Олимпийские игры, разразился скандал в борьбе за третью путевку в Пекин в танцевальных парах.

Места в команде действующих чемпионов мира Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым и второй пары страны Александры Степановой с Иваном Букиным не подвергаются сомнению. Они подтвердили свой статус и в ритм-танце, уверенно заняв первые два места. Синицина с Кацалаповым набрали 93,61 балла, а Степанова с Букиным --88,76.

А вот на третьей строчке расположился тандем вчерашних юниоров Дианы Дэвис с Глебом Смолкиным, аж на четыре с половиной балла опередивший многолетнюю третью танцевальную пару страны, серебряных призеров последнего национального чемпионата Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро.

Отыграть такое отставание в произвольном танце было уже практически нереально, и понимающие это зрители, собравшиеся на трибунах в Санкт-Петербурге, встретили оценку Загорски и Гурейро свистом и неодобрительным гулом.

Блат или не блат

Поклонникам фигурного катания хорошо известно, что Диана Дэвис — дочь самого знаменитого и, вероятно, влиятельного тренера в фигурном катании Этери Тутберидзе, а Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

Это первый сезон молодого дуэта, давно работающего вместе, во взрослом фигурном катании, и хотя по юниорам фигуристы не были среди лидеров ни в мире, ни в стране (где считались только третьей по силе российской парой), на новый уровень они ворвались очень мощно.

О Дэвис и Смолкине как о потенциальных участниках Олимпиады в Пекине заговорили после турнира серии «Челленджер» в Польше, где они выиграли ритм-танец с воистину феноменальным результатом — 81,30.

Пара, которая на юниорском ЧМ-2020 была только пятой (и к тому же позади всех российских дуэтов), а в финале серии Гран-при того сезона осталась и вовсе последней, шестой, стартовала во взрослом фигурном катании мощнее, например, элитных французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона!

Для контекста важно понимать, что речь идет о международном официальном турнире с международным судейством. Его результаты как официальные признает и Международная федерация фигурного катания (ISU).

Проблемы Загорски с Гурейро

Одним из самых драматичных эпизодов противостояния танцевальных пар на чемпионате России стали слезы Тиффани Загорски после оценок за ритм-танец, однако фигуристка заявила, что они не связаны с результатами.

«Плачу — это эмоции! Я настолько эмоциональная. Перед стартом сказала: «Джони, я хочу улыбаться и плакать!» Очень довольна, что я тут, не думала, что это возможно. Поэтому у меня столько эмоций сегодня. Было неожиданно, что публика поддерживала», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

Вообще этой паре очень не повезло. Фактически их сезон оказался скомканным из-за проблем со здоровьем у обоих.

Сначала партнер летом во второй раз перенес коронавирус и долго восстанавливался. В результате на контрольных прокатах тандем дважды показал ритм-танец, поскольку просто не успел накатать произвольный.

Но это было не самой большой проблемой. Дальше ребятам пришлось сняться сначала с одного, а потом и с другого этапов Гран-при, так как партнерша попала в инфекционную больницу со страшным диагнозом: менингит.

Загорски смогла вылечиться и восстановиться, но даже сейчас тандем не уверен, что сможет довести чемпионат России, их первое соревнование в олимпийском сезоне, до конца. После ритм-танца они сказали, что если партнерша почувствует себя плохо, пара тут же снимется с произвольного танца, даже если это случится уже по ходу выступления.

Справедливы ли результаты

В таких условиях рассчитывать на попадание на Олимпиаду Загорски и Гурейро изначально было трудно, однако их класс и опыт никуда не делись, что и показал ритм-танец.

Выступали они, уже зная оценки Дэвис и Смолкина, которые катались первыми. Те заработали 83,99, что можно считать более или менее ожидаемым результатом, учитывая традиционно лояльные и завышенные оценки на чемпионатах России.

А вот 79,36 Загорски с Гурейро, которые еще на прошлом ЧР в ритм-танце заработали выше 84 очков, для многих выглядели странно.

«Послушайте зрителей, они явно недовольны оценками. Вау!» – слова авторитетного американского комментатора Тэда Бартона, комментировавшего соревнования в прямо эфире в YouTube-трансляции.

Но главное, что, даже отстав на четыре с половиной балла, именно Загорски с Гурейро оказались ближе всех к ученикам Игоря Шпильбанда.

Либо у Дэвис со Смолкиным действительно потрясающий прогресс, либо слова об их излишнем авторитете у судей имеют под собой почву. Но факт остается фактом — именно дочь Тутберидзе и сын актера Смолкина подобрались ближе всех к попаданию в Пекин в качестве третьей пары страны.

Драма в произвольном танце

Как известно, в спорте самым лучшим драматургом являются соревнования. По крайней мере, произошедшее в произвольном танце отодвинуло все разговоры о заговорах и блате на второй план.

Во-первых, сначала стало известно, что с соревнований снимается сильнейшая пара страны. Никита Кацалапов дернул на тренировке спину, и фигуриста решили поберечь. На Олимпиаду дуэт все равно уверенно попадает, а чемпионатом России можно пожертвовать, пусть даже и второй год подряд.

Это открыло прямую дорогу к чемпионскому титулу Степановой и Букину, которые блестяще справились со своей программой и выиграли соревнования, подтвердив заработанное год назад звание чемпионов России.

Интрига же в борьбе за медали сложилась только в гонке за бронзу. В ней уступившие в ритм-танце Елизавета Худайбердиева и Егор Базин после блестящего проката в произвольном на 0,1 очка по сумме опередили Анабель Морозову и Андрея Багина!

Дэвис и Смолкин со своим выступлением справились отменно и без проблем сохранили позицию вслед за Степановой и Букиным, став даже серебряными призерами своего первого взрослого чемпионата страны, о чем еще пару дней назад вряд ли могли и мечтать. Как бы все ни сложилось дальше, сложно представить, чтобы эта пара не попала в олимпийскую команду.

Но главная драма была в выступлении Загорски с Гурейро. Это была история не про соревнования, а про силу характера, эмоции и просто здоровье. Партнерше очень тяжело далась вторая часть выступления, на которую после перенесенного стрептококкового менингита у Тиффани просто не осталось сил.

Загорски еле каталась и даже упала на лед фактически на ровном месте примерно за полторы минуты до конца программы. Гурейро поднял ее, и они продолжили, доведя дело до конца!

Естественно, по оценкам они проиграли многим, оставшись в итоге лишь на восьмой позиции, но в «кисс энд край» сидел только партнер, так как партнерша просто легла за бортиком без сил. Загорски на руках унесли в раздевалку, к ней побежали врачи, а у зрителей и участников турнира на глазах стояли слезы. Но, наверное, это стоило того, остаться равнодушным к выступлению этой пары просто невозможно.

Снова про блат

Главными действующими лицами микст-зоны на этот раз были выигравшие бронзу Худайбердиева и Базин. Выяснилось, что тема с возможным блатом все-таки никуда не делась. Спортсмены не столько радовались своей медали, сколько были возмущены результатами Дэвис и Смолкина.

«Рады, что в очень напряженной остановке мы собрались. Тренеры довольны – и это наша самая большая похвала. Рада, что все закончилось хорошо», — сказала партнерша.

«Это все-таки олимпийский сезон. Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались… Другое дело, что мы отдаем за этот шанс всю жизнь. Тренируемся… Пытаемся», — поддержал ее Базин.

«И играем по правилам», — добавила Худайбердиева.

«А этот шанс у нас отбирают. У всех. Ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают. Никого не обижаю, но спорт должен оставаться спортом. А мы хотим хотя бы иметь шанс, хотя бы чуть-чуть побороться. Сегодня мы себя побороли. Как-то раз я прочитал, что фигурное катание – это спорт, где ты борешься сам с собой. Сегодня мы справились сами с собой. Надеюсь, ворвемся в следующий олимпийский сезон», — подытожил партнер.

«Дэвис и Смолкин очень прибавили»

Для «Газеты.Ru» ситуацию в российских танцах на льду прокомментировала в прошлом известная фигуристка Катарина Гербольдт.

«В целом, мне кажется, ребята очень сильно прибавили с прошлого сезона. И у них очень удачные программы. Я с начала сезона очень их выделяла, так что, на мой взгляд, здесь не стоит говорить о блате. Мне эта пара очень нравится, очень импонирует», — высказалась она о Дэвис и Смолкине.

Поддержала Гербольдт и Загорски, которая решила выступать, хотя, очевидно, еще не была до конца готова:

«Я бы поступила абсолютно так же. Ты идешь к этому всю жизнь, и, не попробовав, не попытавшись, до конца жизни об этом жалеть я бы не хотела. Поэтому я с точки зрения спортсменки тоже попробовала бы».

Уверена бывшая фигуристка в том, что Синицина и Кацалапов, несмотря на травму партнера, все-таки выступят на Олимпиаде, где будут одними из главных фаворитов.

«Они вряд ли пролетят мимо Олимпиады, поскольку они действующие чемпионы мира. И сейчас они катали короткую программу. Будем надеяться, что травма все-таки не очень серьезная, и решение сняться было принято как раз для того, чтобы ее не усугубить. И минимизировать какие-то риски до Олимпиады. Думаю, что план был именно такой. Я не знаю, какая травма и что произошло на самом деле. Но, исходя из ситуации, думаю, что причина именно в этом», — подчеркнула эксперт.

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