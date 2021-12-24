«По-другому действовать нельзя»: Газизов подал очередной иск к «Спартаку»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью. Экс-игрок красно-белых Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» посетовал на то, что подобные разбирательства в медийном поле негативно влияют на имидж команды.

«Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции. «В Россию меня приводит судьба» Московский «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды и провел... 17 декабря 21:57

Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны», — приводит слова Шамиля Газизова «Матч ТВ».

Юрист Татьяна Завьялова, которая представляет интересы московского клуба, подтвердила, что новый иск от Газизова получен –

его сумма составляет 101 млн рублей с учетом пеней и штрафов. При этом юрист отметила, что в заявлении присутствуют ошибки: неверно был указан сезон, а требования сформированы по сезону-2020/21.

«Спартак» не заключил с господином Газизовым никаких договорных отношений, опцион никогда подписан не был. Основанием к иску послужила некая бумага, написанная Федуном. Собственно, Леонид Арнольдович привлечен в качестве ответчика по этому иску, — заявила Заявьялова «Матч ТВ».

По информации «Матч ТВ», речь идет о расписке, которую написал Леонид Федун перед приемом Газизова на работу. Сообщается, что спортивному директору были обещаны десять процентов акций «Спартака». При этом после того, как клуб осуществил бы выплаты всех компенсаций в связи с увольнением, бывший спортивный директор бы вернул расписку и, соответственно, заявленные десять процентов акций. Также в документах есть пункт о дополнительном бонусе в размере €1 млн за каждый год контракта Газизова со «Спартаком», в случае если красно-белые будут в зоне еврокубков.

Председатель совета директоров «Спартака» Федун не оставил заявления бывшего спортивного директора без внимания и отметил, что бумага, о которой говорит Газизов, не является официальным документом. «В «Спартаке» девять тренеров за десять лет — безумие какое-то» Московский «Спартак» на своем официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером... 15 декабря 19:47

«Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право», — передает слова акционера клубная пресс-служба.

Также Федун отметил, что «Спартак» оставляет за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентский комиссионных, которые были получены за трансферы Александра Кокорина и Остона Урунова.

Председатель совета директоров заявил, что Газизов выбрал быстрый способ заработка вместо долгосрочной работы с командой.

Бывший спортивный директор красно-белых не оставил без внимания слова своего экс-руководителя и заявил, что законность документов будет рассматривать суд.

«Наконец-то Леонид Арнольдович Федун ответил мне после моего увольнения. Плохо, что сделал это через СМИ. «Спартак» может действовать хоть как, мне скрывать нечего. Десять процентов акций — пожелание? Это все рассмотрит суд. Если люди отказываются от того, что они пишут, увольняют, строят договорные отношения, по-другому уже действовать нельзя», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Также функционер отреагировал на слова об агентских комиссиях за трансферы Кокорина и Урунова, назвав заявление Федуна клеветой.

«Его вводят в заблуждение, он прекрасно знает, что никаких комиссий за этих двух игроков не было. Это все ерунда и вранье. Агентская комиссия была только за Мозеса, утвержденная. Но это он почему-то не упомянул», — приводит слова Газизова Sport24.

«Спартак» объявил о расторжении трудового договора с Газизовым год назад – в декабре 2020 года. После своего увольнения функционер подал иск в суд с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В июне 2021 года Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск. Однако в октябре Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского суда, удовлетворив все ходатайства «Спартака», а 7 декабря отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от клуба.

Бывший игрок столичного клуба Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что подобные разбирательства не нужно выносить на всеобщее обозрение, поскольку такой негативный фон отрицательно сказывается на имидже команды. Лига Европы не спасла: «Спартак» уволил Виторию Тренерский штаб московского «Спартака» второй раз за 2021 год претерпел изменения... 15 декабря 18:16

«Это очень неприятно. Газизова я могу понять – ему надо что-то получить от Федуна. Но зачем эту грязь выставлять в общее поле? Они же взрослые люди, небедные. Встретились, подключили адвокатов, юристов и все разобрали. Зачем этот мусор? Болельщики же все это видят, читают. Это все отрицательно сказывается на имидже клуба, я не понимаю Федуна. Газизов – понятно, он хочет получить бабки, заработать. А Федун зачем это в прессу выносит? Весь негатив идет на клуб.

Разбираться надо спокойно. Если могут, сами решают. Если нет – подключают юристов. А пресса им чем поможет? Кто-то кому-то должен, кто-то что-то отмывает – некрасиво и несолидно.

Газизов — менеджер способный. Если это все [информация об отмывании денег] подтвердится, это может закончиться не просто финансовым разбирательством, тут и уголовное дело может быть открыто. Это юридические моменты. Газизов человек грамотный и старается обезопаситься», — отметил Гладилин.