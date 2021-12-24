Валиевой снова не было равных: ученица Тутберидзе выиграла короткую программу

Короткая программа женщин на чемпионате России преподнесла немало сюрпризов. Первое место заняла Камила Валиева, второй оказалась Анна Щербакова, а замкнула тройку лидеров ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева. Александра Трусова упала с тройного акселя и заняла только пятую позицию, а Елизавета Туктамышева, допустившая падение на том же прыжке, стала седьмой. Пятая претендентка на Игры в Пекине Майя Хромых и вовсе оказалась только девятой.

К моменту выхода на лед женщин с короткой программой уже были известны чемпионы в двух видах – Александра Степанова и Иван Букин завоевали золотые медали в танцах на льду, а Марк Кондартюк стал первым в мужском одиночном катании, потеснив на второе место Михаила Коляду. «У нас отбирают шанс»: дочь Тутберидзе со скандалом отправляют на Олимпиаду Скандалом завершились соревнования на чемпионате России по фигурному катанию, где дочь Этери... 24 декабря 20:13

Тройка лидеров по итогам коротких прокатов у женщин отчасти сложилась очень неожиданно. На первой строчке с заоблачными баллами оказалась Камила Валиева, а вот изначально на втором месте – сенсационно – ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, чисто исполнившая тройной аксель. Всего несколько десятых балла проиграла ей Анна Щербакова, оказавшаяся на третьей позиции.

Но позднее стало известно, что с Муравьевой сняли штрафной балл за задержку старта, что позволило ученице Тутберидзе подняться на вторую строчку.

Открывать выступления довелось ученице Этери Тутберидзе Валиевой. Именно она со стабильным тройным акселем (прыжки в четыре оборота запрещены в коротком прокате) должна была задать тон всем дальнейшим программам. Основную претендентку на попадание на Игры в Пекин, которая в этом сезоне не оставляет своим соперникам ни единого шанса, публика встретила громкими овациями.

И Валиева не подвела – первый стартовый номер принес этой очень стабильной фигуристке удачу. Начала свою легкую, воздушную программу фигуристка с единственного элемента ультра-си в программе – с тройного акселя, который получился у нее просто блестяще. Дальше все прошло как по маслу – отлично были сделаны сольный тройной флип, каскад тройной лутц + тройной тулуп, который получил еще десять процентов к базовой стоимости за исполнение во второй части программы, а дорожки шагов и вращения были оценены на четвертый уровень. Старания Валиевой были оценены судьями по достоинству — 90,38 балла. Своим соперницам она задала безумно высокую планку.

Анна Щербакова, действующая чемпионка мира, появилась на льду во второй разминке. Фигуристка, которая еще летом восстанавливалась после повреждений и болезни, в этом сезоне выиграла два этапа Гран-при. Три года подряд фигуристка поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета на национальном первенстве, и сейчас Щербакова идет к четвертой медали чемпионата и путевке в Пекин – она справилась со своей программой просто блестяще, практически без единой помарки. Она прыгнула сольные двойной аксель и тройной флип, выполнила идеальный каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а дорожки шагов и вращения – были оценены на четвертый уровень. Со сложнейшим рваным ритмом в прокате, с блестяще выполненными элементами Щербакова набрала 81,46 балла.

А вот у остальных кандидаток на путевку на Олимпийские игры в Пекин начались проблемы. Александра Трусова, еще одна ученица тренерского штаба Тутберидзе, с травмой ноги выступила на этапе Гран-при в США и пропустила соревнования в Японии, чтобы успеть восстановиться к чемпионату России. «Русская ракета» появилась на льду под громкие аплодисменты с ярко-красными волосами и таким же платьем в образе Фриды. Но подвел ее первый прыжок, тройной аксель, который пока никак не удается ей сделать стабильным. Допустила фигуристка из-за недокрута падение, ударившись об лед, но это не помешало ей собраться и выполнить дальше всю программу без грубых ошибок – на сольном тройном флипе судьи углядели неясное ребро, дорожка шагов была оценена на третий уровень, а вот каскад тройной лутц + тройной тулуп вышел чистым, как и вращения, оцененные на четвертый уровень. За свою программу Трусова получила 74,21, что позволило ей занять промежуточное пятое место.

Однако результаты «русской ракеты» в короткой программе – отнюдь не показатель. Трусова первая в мире заявила в свою произвольную программу пять четверных, и для нее вся борьба развернется именно во второй день. «Уровень Олимпийских игр»: что говорят после старта чемпионата России В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый день на лед... 24 декабря 11:02

Елизавета Туктамышева в этом сезоне на этапах Гран-при дважды стала второй, проиграв только космической Валиевой. Спортсменка, занимающаяся в группе Алексея Мишина, не прыгает четверные, однако владеет стабильным тройным акселем, с которым дает бой более молодым соперницам и на равных сражается за путевку в Пекин. Для нее лед Сантк-Петербурга – домашний, и публика взорвалась овациями, стоило ей только выйти на лед. Только поддержка родных болельщиков все равно не помогла избежать достаточно грубых ошибок – фигуристка упала со своего коронного прыжка, и вращения были оценены на третий уровень. В каскаде с тройным лутцем Туктамышева исполнила только тулуп в два оборота вместо трех, но зато чисто вышел тройной флип. 71,28 балла набрала ученица Мишина, который тепло поддержал свою подопечную. Однако место оказалось лишь седьмым, и имея в активе только тройной аксель Императрице будет сложно бороться за попадание в тройку.

«Это жизнь», — сказал Елизавете наставник, как только она вышла со льда.

Еще одна претендентка на Олимпиаду Майя Хромых из элементов ультра-си владеет только тулупом в четыре оборота, который дважды исполняет в произвольной программе. Она вышла на лед уже ближе к концу выступлений, в заключительной разминке, а крики поддержки в ее адрес раздавались, пока не начались первые аккорды музыки. Первая часть выступления была сделана блестяще – очень легко ей покорились сольные двойной аксель и тройной флип, на четвертый уровень была выполнена дорожка шагов, а вот дальше случилась ошибка на каскаде. С большим трудом выполнила Хромых тройной лутц и прикрепить к нему смогла только двойной тулуп.

«Могла рисковать», — сказала Тутберидзе ученице по поводу второго прыжка в каскаде. Щербакова сразится с Валиевой за золото, а Трусова с Туктамышевой — за путевку на Олимпиаду С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию... 22 декабря 22:34

Программа после ошибки чуть посыпалась, вращения получили четвертый уровень, а дорожка шагов всего лишь второй. По итогу Хромых не дотянула даже до 70 очков – судьи поставили ей 69,36 балла, что дало фигуристке «Хрустального» только девятое место.

Основная борьба у женщин развернется в произвольной программе, которая состоится 25 декабря. Прокаты начнутся в 18.00 по московскому времени.