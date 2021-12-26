Сборная России едет в Канаду за золотом: новый тренер, старые задачи

Молодежный чемпионат мира по хоккею - один из главных признаков приближения Нового года. МЧМ-2022 стартует 26 декабря и продлится 10 дней. Сборная России начнет групповой этап матчами против команд Швеции и Швейцарии.

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Сборная России на МЧМ-2022: без тренера, но с Мичковым

Молодежная сборная России по хоккею долгое время тесно ассоциировалась с Валерием Брагиным. Теперь все иначе. Брагин возглавил СКА (руководит до сих пор) и взрослую сборную (ненадолго), а занявший его место Игорь Ларионов в прошлом году до медалей не дотянулся. 0:5 в полуфинале от канадцев и 1:4 в матче за третье место от финнов.

В октябре Ларионов уступил пост главного тренера молодежки Олегу Браташу. Тот, впрочем, на МЧМ-2022 тоже не поехал. Официальная причина - проблемы со здоровьем. Руководить сборной России в Канаде будет Сергей Зубов. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в последние годы работал в КХЛ. Особых успехов не снискал, хотя и не проваливался.

Основное внимание приковано к Матвею Мичкову. 17-летний хоккеист успел проявить себя в СКА и съездить на этап Евротура в составе сборной России, где забил потрясающий лакросс-гол. Нападающему прочат первый выбор на драфте НХЛ-2023. Несмотря на юный возраст, Мичков должен стать ключевым хоккеистом команды на МЧМ-2022. Талант позволяет.

Состав сборной России на МЧМ-2022

Окончательный состав сборной России объявили около двух недель назад. В заявку включены 25 хоккеистов:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

К тренерскому штабу тут же появились вопросы. Во-первых, нет ни одного игрока из Северной Америки, хотя пара-тройка хоккеистов из-за океана однозначно заслуживала попадания в состав. Во-вторых, отсутствуют исполнители с правым хватом клюшки. Эта проблема была и в прошлом году. В том числе из-за нее в решающие моменты не работало большинство - угроза шла с одного края, все выглядело слишком предсказуемо.

Впрочем, время у сборной России есть. Четыре матча группового этапа - солидный срок для краткосрочного турнира. Вполне достаточно, чтобы разобраться с сочетаниями и сыграться. Букмекер Winline предлагает заключить пари на первое место сборной России в группе В с коэффициентом 3.00. Кстати, а с кем мы играем?

Расписание сборной России на МЧМ по хоккею

Календарь подопечных Сергея Зубова на групповом этапе выглядит следующим образом:

27 декабря, понедельник

Россия — Швеция, 00:30 мск

28 декабря, вторник

Россия — Швейцария, 00:30 мск

30 декабря, четверг

Словакия — Россия, 00:30 мск

1 января, суббота

США — Россия, 05:30 мск

Группа досталась ровная, однако переживать по поводу выхода в плей-офф не стоит. Согласно регламенту, в четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды. Достаточно просто не занять последнее место. Почти наверняка борьбу за четвертую строчку поведут Словакия и Швейцария, которые заметно уступают по уровню исполнителей.

Фаворитом группы считается США, поставить на первое место звездно-полосатых можно за 2.20. Они, между прочим, являются действующими чемпионами мира. Россияне идут вторыми, а тройку замыкают шведы. Букмекер Winline предлагает заключить пари на победу скандинавов в группе с коэффициентом 3.75.

Прогноз на первые матчи сборной России

Именно «тре крунур» станут дебютным соперником наших хоккеистов на МЧМ-2022. То есть первый матч на турнире имеет большое значение: в случае поражения велик риск финишировать ниже второго места в группе и попасть в четвертьфинале на Канаду или Финляндию.

У шведов к нам отдельный счет. Они не проигрывали на групповых этапах МЧМ почти 15 лет. Серия прервалась 31 декабря 2020 года - сборная России победила за пределами основного времени (4:3 ОТ). Россияне в четырех предыдущих очных встречах со Швецией выиграли трижды, всякий раз - в овертайме. Похоже на приятную традицию. Заключить пари на победу команды Сергея Зубова в дополнительной пятиминутке можно с коэффициентом 9.40.

На следующий день сборную России ждет игра со Швейцарией. В последние годы «крестоносцы» несколько раз преподносили сюрпризы и даже претендовали на медали, но сейчас будет тяжело. Состав на этот раз чуть скромнее, а вот группа попалась тяжелейшая. Россия, США и Швеция однозначно мощнее по составу, а Словакия, пожалуй, не хуже. Даже выход в четвертьфинал под большим вопросом.

Именно Швейцария выбила россиян в четвертьфинале ЧМ-2010. С тех пор осечек не было - восемь побед кряду. Больше того - в шести предыдущих очных встречах разница в счете составляла как минимум две шайбы. Поставить на победу России с форой (-1.5 гола) предлагается с коэффициентом 1.50. Если россияне победят в две и более шайбы, выигрыш с 1000 рублей составит 1500 рублей.

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