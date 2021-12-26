Емельяненко покорил Москву, Исмаилов улетел в нокаут: 2021 год в боксе и ММА

Триумфальное возвращение Федора Емельяненко в Москву, сенсационная победа Александра Усика над Энтони Джошуа, кровавая битва Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, непредсказуемая рубка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, скандальное лишение Петра Яна пояса UFC и окончательный уход Хабиба Нурмагомедова — «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких событиях бокса и ММА в 2021 году.

Усик отобрал все пояса у Джошуа и захватил супертяжелый вес

Самый невероятный прорыв в мире единоборств в 2021 году совершил именно Александр Усик.

Талантливый украинский боксер дебютировал в супертяжелом весе лишь в октябре 2019 года — и нокаутировал американца Чазза Уизерспуна; в октябре 2020-го он закрепился в новом весе победой над куда более известным Дереком Чисорой, а уже в сентябре 2021 года получил возможность встретиться с одним из лучшим тяжеловесов в истории — британцем Энтони Джошуа.

Бой проходил в Лондоне, на родине Джошуа, и своя публика невероятно поддерживала боксера. Также за британца говорил его опыт в супертяжелом весе и четыре завоеванных чемпионских пояса — WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Однако после поединка все эти титулы перешли к Усику — тот на удивление легко расправился с фаворитом, не дав ему толком включиться в поединок.

Украинец порхал по рингу на дикой скорости, очень много работая не только руками, но и ногами, а Джошуа банально не успевал за своим оппонентом и никак не мог показать свою ударную мощь.

Более того, в концовке финального раунда британец чудом избежал нокаута: Усик откровенно избивал его возле канатов, когда прозвучал гонг. Судьи единогласно отдали победу украинцу — 117-112, 116-112, 115-113.

Так Усик совершил то, что многие считали чудом, и уже в своем третьем поединке в супертяжелом весе объединил четыре пояса чемпиона мира. То ли еще будет.

Федор Емельяненко триумфально вернулся в Москву и нокаутировал американца

45-летний Последний Император согласился на рискованный поединок с мощным 36-летним американцем Тимоти Джонсоном. Соперники встречались на первом в истории турнире Bellator в Москве, и оттого груз ответственности на Федоре Емельяненко был запредельным.

Тем ошеломительнее выглядел нокаут, в который россиянин отправил соперника уже на 106-й секунде поединка.

Последний Император провел идеальную скоростную комбинацию: сначала правый прямой удар, затем сразу же — левый хук, а в конце — правый боковой. От такого града точных попаданий Джонсон завалился на спину — нокаут.

Американец еще никогда не проигрывал нокаутом настолько возрастным соперникам. Емельяненко сработал очень грамотно и взял свое не физическим превосходством, а мастерством.

Следующий поединок Последний Император также проведет в Москве — и он станет для него последним в карьере. Как сообщил президент Bellator Скотт Кокер, бой может состояться летом 2022 года.

«Думаю, мы запланируем действительно крупномасштабное мероприятие в России для прощального боя Федора, чтобы отметить выдающуюся карьеру величайшего тяжеловеса всех времен. Это будет в Москве. Он хочет драться за нас в России в своем последнем бою, поэтому мы собираемся организовать его там, и у нас есть большие планы», — сказал Кокер.

Минеев перевернул поединок с ненавистным Исмаиловым и сенсационно победил нокаутом

Эта парочка, устраивающая драки на пресс-конференциях, фестивалях и даже на чужих турнирах, превратила свою личную неприязнь в главное противостояние российских ММА.

Когда в 2018 году Магомед Исмаилов и Владимир Минеев впервые встретились в клетке, судьи признали поединок ничейным, что не устроило ни одну из сторон.

Спустя три года (и еще большее количество стычек и публичных оскорблений) соперники наконец договорились о втором поединке, который превратился в кровавое месиво.

С самого начала Исмаилов накинулся на Минеева и начал уничтожать его в борьбе. Волжанин явно уступал оппоненту в партере и потому лишь отбивался, чудом не дав себя финишировать. Так продолжалось два раунда, и на третий Минеев вышел с разбитым лицом и заплывшим глазом.

Однако оказалось, что Лысый Хищник (прозвище Магомеда) уже отдал все свои силы и продолжать поединок с такой же интенсивностью не способен. А вот Минеев сохранил достаточно ресурсов и начал избивать оппонента в стойке, полностью переворачивая ход поединка.

После серии ударов Исмаилов свалился на канвас и перестал сопротивляться — рефери объявил технический нокаут.

После боя непримиримые враги неожиданно выразили друг другу уважение (хотя Лысый Хищник подчеркнул, что уважает Минеева только как спортсмена, а не как человека). Вполне вероятно, что стороны когда-нибудь договорятся о матче-реванше. Ради такого можно подождать еще три года.

Фьюри избил невменяемого Уайлдера и готов к бою с Усиком

В боксе поединок года выдали Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер, конфликт которых по своему накалу ничуть не уступает тому, что устроили Исмаилов и Минеев. Боксеры шутили над матерями друг друга, устраивали потасовки на битве взглядов, а однажды даже смотрели друг на друга не отрываясь шесть минут. Такое желание позлить соперника возникает отнюдь не к каждому оппоненту.

Long ... pretty silent ... incredibly intense.



This staredown was nuts, even with barely any words said.#FuryWilder3 | JULY 24 | Las Vegas | PPV pic.twitter.com/CZtpwYQRGy — Top Rank Boxing (@trboxing) June 15, 2021

В 2021 году Цыганский король (прозвище Фьюри) и Бронзовый бомбардировщик (прозвище Уайлдера) встречались уже в третий раз. Причем Фьюри пытался отказаться от этого поединка, чтобы сразиться с Энтони Джошуа и отобрать у него четыре чемпионских пояса, но адвокаты Уайлдера доказали, что по контракту он обязан дать Бомбардировщику еще один бой.

Разозленному Фьюри пришлось согласиться, чтобы не платить огромную неустойку. По этой причине бой вышел еще более горячим.

Соперники дважды отправляли друг друга в нокдаун, иногда спасались от тяжелого нокаута лишь благодаря гонгу и в прямом смысле слова уничтожали друг друга на ринге.

Развязка наступила в 11-м раунде: Уайлдер оказался в невменяемом состоянии от пропущенных ударов, совсем перестал защищаться, и Фьюри тут же отправил его в нокаут мощным правым боковым ударом под рев толпы.

Теперь Цыганский король, скорее всего, встретится с победителем матча-реванша между Джошуа и Усиком, так что 2022 год в боксе обещает быть не менее интересным.

Хабиб окончательно ушел из ММА, Оливейра забрал его пояс

Президент UFC Дана Уайт не терял надежды уговорить Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру и на протяжении долгих месяцев пытался заинтересовать его поединком с Конором Макгрегором. Однако ужасная форма ирландца, проигравшего досрочно три последних поединка из четырех, окончательно положила конец интересу Хабиба и всем надеждам Уайта.

Теперь Хабиб активно занимается развитием своего промоушена EFC (Eagle Fighting Championship), где уже выступил популярный российский средневес Александр Шлеменко и который вовсю нахваливают все дравшиеся там бойцы.

А новым чемпионом UFC в легком весе стал бразилец Чарльз Оливейра, который в мае 2021 года нокаутировал Майкла Чендлера и завоевал вакантный пояс. А в декабре этого года Оливейра удушающим приемом одолел Дастина Порье и успешно защитил титул. «Люди уже зажрались. Боюсь, что у нас легализуют бои до смерти» Боксер, бывший чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе, а ныне депутат Думы... 18 декабря 11:23

Хабиб со спокойной душой назвал бразильца «достойным чемпионом» и теперь появляется в UFC только в качестве члена команды Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

Россиянин Ян со скандалом лишился титула

Российский титан легчайшего веса Петр Ян в 2021 году сначала испытал жесточайшее разочарование, когда по глупости потерял пояс абсолютного чемпиона UFС: он нанес запрещенный удар коленом в голову американцу Алджамейну Стерлингу, за что ему присудили поражение и отобрали титул, хотя инициатива в поединке полностью принадлежала россиянину.

Стерлинг отказался признать тот факт, что по ходу поединка он уступал россиянину, и весь остаток года заявлял, что стал чемпионом заслуженно, а также отпускал в адрес Яна язвительные шуточки, утверждая, что россиянин «заслужил хорошей порки», и обещая его уничтожить.

Тем забавнее выглядело, когда Стерлинг внезапно снялся с матча-реванша, заявив о травме шеи. Петр Ян тем временем в ярчайшем поединке одолел мощного ударника Кори Сэндхагена и заполучил пояс временного чемпиона UFC.

Практически нет сомнений, что в 2022 году Ян размажет по стенке говорливого Стерлинга, который своими нападками лишь еще больше разогрел интерес к поединку и добавил в него нотку личной неприязни.