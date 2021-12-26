Несравненная Валиева и скандал с дочерью Тутберидзе

В Санкт-Петербурге завершилась соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию. Национальное первенство стало отборочным турниром на Олимпийские игры в Пекине. Соревнования запомнились не только яркой борьбой, но и скандалами, одним из участников которых стал танцевальный дуэт дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис. «Газета.Ru» подводит итоги чемпионата.

Космическая Валиева и жаркая борьба за Олимпиаду

Камила Валиева до старта чемпионата России выглядела единственной фигуристкой, для которой отбор на зимнюю Олимпиаду в Пекине не составит никакого труда. Так и вышло. Спортсменка при жеребьевке вытянула первый стартовый номер в короткой программе и задала соперницам недостижимую планку – от второго места Валиеву отделяло чуть меньше десяти баллов.

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С первым номером сборной России в женском одиночном катании все было ясно, но вот борьба за две оставшиеся квоты развернулась нешуточная. На Игры претендовали четыре фигуристки – ученицы Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова и Майя Хромых, а также Елизавета Туктамышева, занимающаяся в группе Алексея Мишина. И если действующая чемпионка мира Щербакова сумела войти в тройку даже без элементов ультра-си (сначала она оказалась третьей, но уже после завершения короткой программы с Софьи Муравьевой сняли балл, и Анна поднялась на вторую строчку), то вот у остальных кандидаток на Пекин первый соревновательный день не заладился. Туктамышева и Трусова сорвали тройной аксель, Хромых ошиблась на каскаде, из-за чего посыпалась вся программа. На льду «Юбилейного», ко всему прочему, блистали юниорки, поэтому и места по итогам короткой программы выглядели непривычно для многих любителей фигурного катания – Трусова была пятой, Туктамышева седьмой, а Хромых и вовсе девятой.

Произвольная программа должна была внести окончательную ясность. И тройка лидеров сложилась именно так, как многие того ждали. Безупречный прокат Валиевой принес ей космические оценки – больше 283 баллов в сумме, что практически на 11 очков больше ее мирового рекорда, который фигуристка установила не так давно на этапе Гран-при в Сочи. Второй стала Трусова, чье состояние до старта вызывало опасения – спортсменка несколько недель восстанавливалась после травмы ноги, не позволившей ей выступить в Японии. Однако «Русская ракета» уверенно вышла на лед и выполнила чисто три четверных прыжка, упав при этом с четвертого.

Щербакова в произвольную программу заявила только один элемент ультра-си – четверной флип, однако упала с него в самом начале программы. Но дальнейшие элементы были выполнены чисто, что в сумме с высокими оценками по итогам короткого проката позволило чемпионке мира удержаться в тройке лидеров.

До старта национального первенства ученица Алексея Мишина считалась одной из основных претенденток на Пекин, но даже практически идеально выполненная произвольная программа с двумя тройными акселями не помогла Туктамышевой улучшить свое положение. Она осталась седьмой. Даже если убрать юниорок, которые по возрасту не могут претендовать на Игры, то Елизавета проиграла и Валиевой, и Трусовой, и Щербаковой. Четверные Хромых тоже не помогли фигуристке улучить свое положение, тем более, что первый элемент ультра-си она сорвала – упала с четверного сальхова. Был выполнен каскад с четверным тулупом, но он помог отыграть только одну позицию – в итоге Хромых оказалась только восьмой.

Чемпионат России считается основным отборочным турниром для Олимпийских игр, поэтому сейчас практически нет сомнений в том, что представлять страну в Пекин отправятся Валиева, Трусова и Щербакова. Однако впереди еще ждет чемпионат Европы, который состоится в январе, и существует вероятность, что окончательный список может быть изменен.

Но если говорить о женском одиночном катании, то на чемпионате России произошел еще один весьма знаменательный момент. Аделия Петросян, которая тренируется у Тутберидзе, в произвольной программе пошла на исполнение двух четверных риттбергеров, один из которых был исполнен в каскаде. Примечательно это тем, что до Петросян этого не делал никто в истории фигурного катания, включая мужчин.

Сенсации у мужчин и нестабильный Коляда

Мужское одиночное катание в России, безусловно, по зрелищности и популярности проигрывает женскому, однако интриги тут куда больше. Российские одиночники выступают настолько нестабильно, что предсказать тройку лидеров практически невозможно.

После короткой программы турнирную таблицу возглавил Евгений Семененко, вторым стал Марк Кондратюк, а замкнул тройку лидеров Макар Игнатов. По итогам соревнований в тройке остался только один из них.

Лидер сборной России Михаил Коляда, который в последнее время не радует поклонников стабильным катанием, по итогам первого соревновательного дня остался на пятой строчке, но вот в произвольном прокате, понимая, что решается судьба путевки на Олимпийские игры, он собрался и выдал практически безупречное выступление – обошелся без падений и «бабочек». Выигранная произвольная программа помогла ему подняться на второе место, однако обойти Кондратюка он не смог.

Кондратюк, который осенью подтвердил третью квоту России на Олимпийские игры, выиграл национальное первенство, показав практически безошибочно в произвольном прокате сложный набор – и четверной тулуп, и два сальхова в четыре оборота.

На третьем месте оказался Андрей Мозалев, сместивший на четвертую позицию Семененко, программа которого практически развалилась в середине. Сумев скрутить четверной сальхов и каскад четверной тулуп + тройной тулуп, фигурист к тройному флипу смог добавить только тулуп в два оборота, а потом и вовсе прыгнуть только одинарный аксель. Однако такое выступление в произвольной не помешало Семененко в итоге попасть в заявку сборной России на чемпионат Европы вместе с Колядой и Кондратюком.

Битва действующих чемпионов в спортивных парах

В состязаниях спортивных пар обошлось без сюрпризов. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а замкнули тройку лидеров Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Примечательна эта тройка тем, что до старта национального первенства все три пары были действующими чемпионами – мира (Мишина и Галлямов, 2021 год), Европы (Бойкова и Козловский, 2020) и России (Тарасова и Морозов, 2021). Война продолжается: штаб Тутберидзе забрал балл у ученицы Плющенко Короткая программа женщин на чемпионате России по фигурному катанию закончилась скандалом из-за... 25 декабря 15:26

Причем Тарасова и Морозов могли бы наравне с двумя другими парами бороться за первую строчку, если бы не допускали серьезных ошибок – к примеру, в коротком прокате паре не удалась достаточно сложная поддержка, причем фигуристка буквально сползла на лед, а объяснить внятно, почему так произошло сразу после проката спортсмены не смогли. Подвели и помарки в произвольной, было ясно, что сражаться за золото с идеальными прокатами чемпионов мира и Европы практически невозможно.

В шаге от медалей замерла еще одна сильная российская пара – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Дуэт выдал два потрясающих по своей красоте проката, но дотянуться до лидеров так и не сумел.

Снятие чемпионов, сенсация дочери Тутберидзе и самоотверженность Загорски

Казалось, что в танцах на льду может обойтись без сюрпризов. Золото пророчили действующим чемпионам мира Виктории Синициной и Никите Кацалапову, серебро готовились взять Александра Степанова и Иван Букин, которые выиграли национальное первенство в прошлом году. На третью строчку претендовали сразу несколько пар, включая дочь Этери Тутберидзе Диану Дэвис и Глеба Смолкина.

И по итогам ритм-танца все сложилось именно так. Четвертым стал дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, оценками которых были возмущены зрители, кричавшие после объявления баллов «мало, мало!».

Однако все изменилось в день произвольных прокатов. С утра Синицина и Кацалапов приняли решение сняться с турнира из-за вновь обострившейся травмы спины у партнера. Решение было принято со взглядом на будущее: спортсмены будут восстанавливаться к чемпионату Европы и Олимпийским играм, и нет сомнений, что они туда поедут, если позволит физическое состояние. Таким образом, лидерами стали Степанова и Букин, которые без труда выиграли чемпионат России, подтвердив свой статус. На втором месте оказались Дэвис и Смолкин, а замкнули тройку лидеров Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Не обошлось и без самопожертвований. Загорски и Гурейро вышли на старт после долгой болезни партнерши, из-за которой фигуристка лежала в инфекционной больнице. Ее состояние оставляло желать лучшего, было понятно, что бороться за высокие места паре будет трудно. Но если короткая программа прошла неплохо, то вот во время произвольной силы покинули Загорски. Было видно, как трудно ей дается каждый элемент, и под конец программы ей стало совсем плохо. У бортника ей дали понюхать нашатырь, а после и вовсе унесли на руках с арены. Оценки в «кисс-энд-край» Гурейро слушал один, а после признался, что во время танца дважды предлагал фигуристке остановиться, однако она не соглашалась.

Отнятый балл Муравьевой и «блат» дочери Тутберидзе

На чемпионате России не обошлось и без скандалов. По итогам танцевальных соревнований Худайбердиева и Базин косвенно обвинили Дэвис и Смолкина в том, что их результаты являются «блатом». Отчасти, поводы для подозрений есть. Для дочери Тутберидзе и сына актера Бориса Смолкина этот сезон стал первым на взрослом уровне, а о них уже говорят как о третьей паре, которая имеет все возможности отправиться на Игры. Об этом серьезно заговорили после турнира серии «Челленджер» в Польше, где они выиграли ритм-танец с воистину феноменальным результатом — 81,30. При этом стоит отметить, что на юниорских состязаниях дуэт выдавал не особо высокие результаты — на юниорском ЧМ-2020 был только пятой (и к тому же позади всех российских дуэтов), а в финале серии Гран-при того сезона остался и вовсе последней, шестой.

«Это все-таки олимпийский сезон. Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались… Другое дело, что мы отдаем за этот шанс всю жизнь. Тренируемся… Пытаемся», — заявил Базин.

«И играем по правилам», — добавила Худайбердиева.

«А этот шанс у нас отбирают. У всех. Ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают. Никого не обижаю, но спорт должен оставаться спортом. А мы хотим хотя бы иметь шанс, хотя бы чуть-чуть побороться. Сегодня мы себя побороли. Как-то раз я прочитал, что фигурное катание – это спорт, где ты борешься сам с собой. Сегодня мы справились сами с собой. Надеюсь, ворвемся в следующий олимпийский сезон», — подытожил партнер.

Смолкин отреагировал на подобные заявления достаточно спокойно.

«Может быть, кто-то что-то знает. Я ничего не знаю. Моя единственная задача, как и у Диши — бороться за свой шанс на льду. Это единственное, что имеет для нас значение», — сказал Смолкин.

«Так я же и сказал, что я никого не обвиняю. Я говорил, что мой шанс отбирают. А кто — я не говорил. Это точно не ребята. Ребята свое дело делают», — сразу же отметил Базин.

Нешуточные страсти между тренерскими штабами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко кипят уже достаточно давно – чего стоят переходы Трусовой и Алены Косторной от одного тренера к другому. И чемпионат России не стал исключением для закулисной борьбы тренеров. По итогам короткой программы Щербакова проиграла несколько десятых балла ученице «Ангелов Плющенко» Софье Муравьевой. Однако уже спустя пару часов после завершения первого соревновательного дня появилась информация – с Муравьевой сняли штрафной балл за задержку старта, что позволило ее сопернице подняться на вторую позицию. «У нас отбирают шанс»: дочь Тутберидзе со скандалом отправляют на Олимпиаду Скандалом завершились соревнования на чемпионате России по фигурному катанию, где дочь Этери... 24 декабря 23:51

Протест на оценки Муравьевой был подан из «Хрустального», о чем позднее рассказала продюсер и супруга Плющенко Яна Рудковская.

«Протест был подан господином Эдуардом Аксеновым из «Хрустального», эта информация от Федерации фигурного катания России. Только через два часа после окончания соревнований мы узнали об этом, как, наверное, и все остальные! На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место, — заявила она «Спорт-Экспрессу».

Позднее арбитр Александр Лакерник объяснил, почему балл с Муравьевой был снят уже после завершения выступлений.

«Возник сбой в системе. Рефери указал на задержку старта у Софьи Муравьевой, но в компьютере это не отобразилось. Это называется «ошибка ввода», в таких случаях изменения в оценках возможны», — заявил он «Матч ТВ».