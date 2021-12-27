2021 год в биатлоне и лыжах: громкие победы Большунова, скромные надежды на Латыпова

Александр Большунов во второй раз подряд стал обладателем Кубка мира и впервые выиграл золото мирового первенства, при этом лыжника чуть не дисквалифицировали за умышленный толчок соперника. В биатлоне россияне путали финишные коридоры, опаздывали к старту и забывали палки. В конце года заблистали Эдуард Латыпова и Кристина Резцова, что дает болельщикам надежду на олимпийские медали. «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких событиях биатлона и лыжного спорта в 2021 году.

Взлет Латыпова и прогресс Резцовой

Отличное выступление Эдуарда Латыпова на последних этапах Кубка мира — самая хорошая биатлонная новость последних лет. Два серебра в индивидуальных гонках и две бронзовые награды в эстафете позволяют нам надеяться не только на медаль в командном старте на Олимпиаде в Пекине, но и на какие-то награды в личных стартах. Тем более что Латыпов не только стабильно стреляет, но и неплох ногами на дистанции.

close 100% Эдуард Латыпов на дистанции спринта среди мужчин на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде РИА Новости

Для сравнения, на чемпионате мира-2021 у российской команды была только одна награда — бронза в мужской эстафете. А за весь сезон Кубка мира-2020/2021 российские мужчины в индивидуальных гонках были на пьедестале всего дважды: серебро Латыпова в масс-старте и золото Александра Логинова в индивидуальной гонке. У женщин вообще не было ни одной медали в индивидуальных гонках. В эстафетном зачете и мужская и женская команды заняли пятые места, а в первую десятку общего зачета Кубка мира не попал ни один россиянин.

В нынешнем сезоне Латыпов пока идет в общем зачете пятым, а у женщин девятую позицию занимает Кристина Резцова. Интересно, что 5 февраля 2021 года дочь легендарной советской лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой родила дочь Александру, а уже 19 декабря взяла свою первую медаль на Кубке мира. Также любопытно и то, что Резцова тренируется отдельно от остальной команды.

close 100% Кристина Резцова РИА Новости

Второй Кубок Мира Большунова

У лыжников дела обстоят совсем иначе. Александр Большунов уверенно, во второй раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира-2021. Второе место также занял россиянин Иван Якимушкин, также в десятку сильнейших попали Артем Мальцев, Евгений Белов, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.

У женщин Юлия Ступак стала по итогам сезона второй, Татьяна Сорина заняла пятое место, а Наталья Непряева оказалась в зачете шестой.

close 100% Российская лыжница Юлия Ступак РИА Новости

В нынешнем розыгрыше Кубка мира Большунов вошел в сезон после травмы, набирает форму постепенно, но тем не менее идет в Кубке мира третьим, проигрывая лишь заклятому сопернику Йоханнесу Клебо и соотечественнику Сергею Устюгову. А вот девушки вошли в сезон не так удачно и лучшей из россиянок идет Наталья Непряева, у которой седьмое место в общем зачете.

Первое золото Большунова на чемпионате мира

Отмечая успехи российских лыжников в Кубке мира, нельзя не сказать о том, что наша команда вчистую проиграла норвежцам чемпионат мира-2021. Из всех золотых медалей, которые разыгрывались в немецком Оберсдорфе, Норвегия отдала соперникам только три. Александр Большунов выиграл скиатлон 30 км и впервые, это золото стало для него первым в карьере на чемпионатах мира. Плюс две награды высшей пробы у женщин выиграли шведки.

Всего на чемпионате мира, помимо золота Большунова, российская сборная завоевала четыре награды — три серебра и бронзу. Причем Большунов причастен ко всем из них, кроме женского эстафетного серебра. Сан Саныч был вторым на 50-километровым масс-старте, взял серебро в эстафете и бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых.

close 100% Российский лыжник Александр Большунов Global Look Press

Скандал Большунова с Клебо на чемпионате мира

Главная гонка чемпионата мира в Оберсдорфе завершилась скандалом. На финише 50-километрового марафона Клебо на финишной прямой при попытке обогнать Большунова сломал тому лыжную палку и пришел первым, а россиянина обогнал еще один норвежец Иверсен. По итогам разбирательства Клебо был признан виновным и после этого дисквалифицирован. Чемпионом гонки стал Иверсен, а Большунов получил серебро.

close 100% Российский лыжник Александр Большунов после марафонской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе, 7 марта 2021 года Matthias Schrader/AP

После решения жюри Клебо ушел в раздевалку и только спустя какое-то время дал комментарий.

«Это самый тяжелый день в моей карьере. Я чувствовал себя сильным и хорошо контролировал гонку. Вы видели, что произошло, и можете судить. Честно говоря, чувствую большое разочарование и гнев. Я очень ждал эту гонку, она была моей главной целью на сезон. Никогда не ощущал себя настолько готовым, мои амбиции были высоки», — сказал норвежец.

Можно понять эмоции обоих соперников. Большунов из-за сломанной палки упустил шанс обыграть великого норвежца и выиграть королевскую дистанцию в лыжах, а Клебо, по мнению экспертов, провел безукоризненную с тактической точки зрения гонку, возможно, лучшую в своей карьере.

close 100% Норвежский лыжник Йоханнес Клебо на чемпионате мира — 2021 в Оберстдорфе KAI PFAFFENBACH/Reuters

Большунов врезался в Мяки после финиша

Скандалы с участием Большунова на этом не заканчиваются. 24 января в эстафете на Кубке мира в Лахти россиянин умышленно врезался в финского лыжника Мяки уже после финиша. По ходу гонки Мяки перекрыл Александру траекторию на последних метрах дистанции, Большунов сначала замахнулся палкой на финна, а после финиша сбил его с ног. Сам лыжник, правда, потом говорил, что после финиша врезался в Мяки не нарочно, а просто не сумел затормозить.

Большунов был дисквалифицирован, российская команда лишилась бронзы в эстафете, а Большунов получил испытательный срок на пять турниров под эгидой Международной федерации лыжных видов (FIS). Это срок закончился только в декабре.

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Латыпов перепутал финишный коридор

Случались курьезные моменты с российскими спортсменами и в биатлоне. 27 ноября в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Эдуард Латыпов перепутал финишный коридор и в итоге потерял почти 20 секунд времени. Для медалей ему этого не хватило бы, но четвертое место в гонке он упустил, оказавшись в итоговом протоколе на седьмой позиции.

Момент сопровождался эмоциональным комментарием Дмитрия Губерниева, который назвал спортсмена балдой и балбесом, но отметил, что лучше эта дурацкая ошибка случится здесь, чем на Олимпиаде или чемпионате мира.

«Эдик мне написал, что все нормально. Я сказал ему: «Смотри, если что, не обижайся». Он ответил: «О чем разговор, я тебя прекрасно понимаю». Мы с ним замечательно общаемся, мы прекрасные товарищи. Я искренне желаю ему удачи и успеха», — позже рассказал комментатор.

close 100% Российский биатлонист Эдуард Латыпов Global Look Press

Норвежские лыжники отказались выходить на старт из-за мороза

В последний день первого этапа Кубка мира в финской Руке ударил сильный мороз, а по плану лыжницы и лыжники должны были бежать гонки преследования. Женскую перенесли, а мужчины вышли на старт по расписанию, поскольку температура прогрелась с минус 22 градусов до минус 18.

Правда, не все лыжники вышли на старт. Отказался от гонки победитель спринта финн Ииво Нисканен, не захотели бежать по морозу норвежцы Йоханнес Клебо, Эрик Валнес и Эмиль Иверсен. Еще перед началом гонки забарахлила техника и организаторы долго не могли дать старт. Но все-таки гонка состоялась и превратилась в открытый чемпионат России.

Большунов, Устюгов, Червоткин, Семиков и Якимушкин начали не спеша и вскоре их догнали Мальцев, чех Михал Новак и немец Лукас Бегль. На последнем круге началась тактическая борьба, в которой россияне спокойно между собой разыграли все три медали, а победителем стал Большунов.

close 100% Российский лыжник Александр Большунов Global Look Press

«Пусть считают нас неженками. Там чемпионат России, как я вижу. Ничего страшного. Мы так решили с прицелом на февраль, там и посмотрим», — сказал после гонки Клебо.

Интересно, что спустя некоторое время норвежские девушки вышли на старт женской гонки, а легендарная Тереза Йохауг даже превратила второе место по итогам спринта в победу. А вот россиянки хоть и стартовали, но до финиша не добрались. Юлия Ступак сошла с дистанции, заморозив пальцы, а Татьяна Сорина – из-за проблем с дыханием.

Опоздание на старт, забытые палки, проблема с винтовкой

А вообще нынешний сезон начинался для биатлонистов очень весело. Про то, как Латыпов перепутал финишный коридор и упустил четвертое место, мы уже рассказали, но это далеко не все приключения россиян на первом этапе Кубка мира.

Светлана Миронова опоздала на старт индивидуальной гонки. Из-за проблем с креплениями лыж. Пока их устраняли, настало время стартовать, но отправиться на дистанцию биатлонистка смогла только через 8 секунд. Она даже не получила штраф от организаторов. В итоге, в той гонке спортсменка стала 25-й.

close 100% Светлана Миронова на дистанции спринта 7,5 км среди женщин на 2-м этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде РИА Новости

Но это еще не все про Миронову. В спринте она провела на огневых рубежах больше всех времени из-за проблем с механизмом спуска винтовки. Суммарно россиянка пробыла на стрельбище 2 минуты 2 секунды – в два с лишним раза больше, чем лидеры по скорострельности. Итог — три промаха и 94-е место.

А Евгений Гараничев перед спринтом забыл палки. В итоге этот необходимый для участия в гонке инвентарь он получил уже тогда, когда его времмя стартовать прошло. Со стартовым номером 116 россиянин ушел на дистанцию после 117-го. Итог — 113-е место из 117 финишировавших.