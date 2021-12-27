«Будем спрашивать с ребят»: что говорили после поражения молодежки от Швеции

Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от Швеции в первом матче чемпионата мира. Российские хоккеисты пропустили несколько шайб в меньшинстве, а одну — в большинстве. «Газета.Ru» собрала послематчевые комментарии участников встречи.

Россия — Швеция — 3:6

Выступления в Северной Америке молодежная сборная России начала неудачно. Сначала было поражение в контрольном матче от Канады (4:6), а затем в первой игре группового этапа случились 3:6 от Швеции.

Эти встречи объединяет крайне неудачное начало в исполнении подопечных Сергея Зубова. Против «кленовых листьев» они получили в первом же периоде четыре безответных шайбы, после чего начали догонять, а с «Тре крунур» к середине встречи на табло горело 0:3, и дальше сборная России снова включилась в борьбу, но не спаслась. Начало новогоднего безумия: Россия бездарно проиграла Швеции на МЧМ В Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею – 2022. В своем первом матче... 27 декабря 12:07

«Доволен ли игрой остальных звеньев, кроме первого? Второе звено сегодня отличилось, у четвертого были моменты. Но первое звено – это первое звено. Там собраны лучшие – и они сегодня принесли нам голы, — поделился впечатлениями от итогов матча главный тренер сборной России Сергей Зубов.

— Мы будем спрашивать с ребят, Будем спрашивать не только с нападающих, но и с защитников, у которых сегодня были моменты, когда они искали ненужные передачи, должна быть командная нацеленность на ворота.

Буду ли рекомендовать Мичкова на Олимпиаду? Давайте пока сыграем этот турнир, сейчас все мысли только о нем. Но Матвей производит очень хорошее впечатление. В чем его феномен? Я уже несколько раз говорил: у него есть голевое чутье, отличный бросок – и он умеет прятать его».

Опубликовала пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) и комментарий самой российской главной звезды. Напомним, что Матвей Мичков, считающийся едва ли не главным мировым талантом по своему году рождения, оформил по дублю и против Канады, и против шведов. При этом форварду СКА в начале декабря исполнилось только 17 лет,

«Игра сегодня неудачно сложилась, проиграли. Делать выводы, готовиться к следующей игре, надо серьезнее относиться, кровь из носу выигрывать их, — поделися впечатлениями от старта на МЧМ Мичков.

— Ожидал ли, что мою первую шайбу засчитают? Честно, в тот момент не думал, засчитают или нет. Думал о том, чтобы отыграться. Обыграл защитника, полез на ворота. Красиво не заходило, надо было забивать рабочий.

В моменте со вторым голом мне пришла шайба за лицевой, я осмотрелся, хотел на пятачок загрузить, а она вот так зашла. Хорошо, что засчитали эту шайбу, она дала эмоции, завела команду. Немного не хватило, чтобы отыграться. Все, что было в этом матче, останется в прошлом. Разберем и забудем».

В матче против Швеции было немало спорных моментов. Ту самую первую шайбу Мичкова засчитали после видеопросмотра, хотя она пересекла линию, когда шведские ворота уже были прилично сдвинуты. С другой стороны, в моменте с первым голом сборной России шведский защитник разбил в кровь лицо высоко поднятой клюшкой сделавшему голевую передачу Никите Чибрикову.

Арбитры, уже засчитав шайбу, поехали смотреть видео, но в конечном итоге не выписали никакого штрафа, с чем не согласны в ФХР. Сборная России едет в Канаду за золотом: новый тренер, старые задачи Молодежный чемпионат мира по хоккею - один из главных признаков приближения Нового года... 26 декабря 11:21

«Со шведами с их мастерством нельзя удаляться, отсюда очень многое зависит от судейства. В первом периоде к американцу Хеннесси и канадцу Ковальски нет вопросов: клюшка Новикова в ногах шведа – получите две минуты за подножку, которые и помогли сопернику открыть счет, — рассказал Russia-hockey.ru первый президент ФХР Юрий Карандин.

— Мое мнение: со вторым периодом американец и канадец не справились. Удаления Тютнева и Хуснутдинова надо было постараться найти, что и было сделано.

Но главная ошибка – во время голевой атаки Свечкова защитник Гранс наотмашь ударил клюшкой по лицу Чибрикову. Это «5+20» по любым правилам – КХЛ, ИИХФ, НХЛ.

Но судьи что-то там быстро посмотрели – и никакого решения не приняли. Удивительно! Как и то, что комментаторы тоже этот момент проспали, болельщикам не разъяснили».

Пояснил Карандин и ситуацию с засчитанной позже шайбой Мичкова.

«Инициатором столкновения Мичкова и вратаря был защитник шведов, который сзади толкнул нашего хоккеиста. Чистый гол! — отметил специалист.

– Честно скажу, судейство насторожило. Причем оно включилось именно в тот момент, когда наша команда выравнивала игру. При 1:3 пять минут большинства могли перевернуть игру, но...

Будем надеяться, это была случайность в исполнении канадца и американца. Давайте последим за их работой в дальнейшем». Большие амбиции и странный состав. Что ждет Россию на молодежном ЧМ В Эдмонтоне и Ред Дире с 26 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира... 25 декабря 14:34

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, который в свое время сам работал с молодежной сборной страны, отметил, что подопечные Зубова с первого же матча заиграли в крайне энергозатратный хоккей, что может сказаться на кондициях лидеров в дальнейшем.

«Ребята, конечно, были настроены на победу, но играли в очень энергозатратный хоккей. Оставили много сил, было очень много борьбы и движения, и это может сказаться в следующей игре, — рассказал известный тренер «Спорт-Экспрессу».

— Немного больше нагрузки получил первый состав, а так как игры идут почти каждый день, то тут не особо много чего хорошего. Ребята бились до конца, и это было видно — никто не хотел проигрывать.

Шведы показали грамотный, плотный хоккей, спокойно держали шайбу, не дергались. При счете 4:3 все на тоненького было, но умудрились забить еще одну шайбу. Для них это заслуженная победа, а для нас нет никакой катастрофы».

Главный тренер сборной Швеции Томас Монтен отметил, что важнейшим фактором победы его подопечных стала скорость, в которой они не уступили быстрым и энергичным россиянам.

«Мы хорошо начали, быстро реализовали первое большинство. Во втором периоде в большинстве мы слишком усложняли, пытались форсировать события. Мы говорили о том, что надо гонять шайбу и брать то, что нам дают. Мы немного небрежно стали обращаться с шайбой, — приводит слова специалиста «Чемпионат».

— Понравилась наша агрессивность. Мы забили шесть голов – не думаю, что мы будем столько забивать в каждом матче. Самое главное – играть хорошо в обороне, играть упорно.

Думаю, мы не уступали России в скорости, сохраняли спокойствие в обороне, а Россия – очень хорошая команда, которая создавала много моментов.

Мы продолжали играть. Это должно быть нашей отличительной чертой, если мы хотим выиграть МЧМ».

Пока главной проблемой наряду с дисциплиной для сборной России являются действия вратарей, которые не убедили и в контрольной встрече перед турниром. Ну а против Швеции Ярослав Аскаров отразил за два периода 81,25% бросков, а заменивший его на третий отрезок Егор Гуськов — 71,43%.

«Третий гол можно рассмотреть, но пока еще не проанализировали все. Будем решать, будем работать. Этот момент нас волнует. Завтра уже следующая игра, мы должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми к матчу со Швейцарией. Тяжело сказать, кто сыграет в воротах. Будем принимать решение завтра», — приводит слова Зубова Sport24.