«Лекарства, которые они принимали, были великолепны»

Американский журналист Дэвид Лиз заявил, что после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию Александра Трусова и Анна Щербакова приняли лекарства, чтобы показать более яркое выступление в произвольной программе. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что преображение Трусовой и Щербаковой во второй соревновательный день не связано с приемом каких-либо препаратов, и предложила российским футболистам поработать с Этери Тутберидзе.

Американский журналист Дэвид Лиз на YouTube-канале The Skating Lesson заявил, что, по его мнению, на прошедшем чемпионате России по фигурному катанию несколько спортсменок принимали лекарства для того, чтобы показать хорошие результаты.

«Я не знаю, что принимали эти девушки, но посмотрите короткую программу. Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми. Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Заметно, что у Трусовой в произвольной программе появилось гораздо больше энергии, чего не было в короткой.

Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь настолько потрясающе. Лекарства, которые они приняли, были великолепны. Они помогли», — сказал Лиз.

Прошедший на прошлой неделе чемпионат России по фигурному катанию в женской одиночной программе завершился триумфом учениц заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Победу одержала Камила Валиева, набрав 283,48 балла. Второе место досталось Александре Трусовой (248,65), а на третьей строчке расположилась Анна Щербакова (239,56).

Российские соревнования привлекают внимание всех поклонников фигурного катания в мире из-за ожесточенной конкуренции между спортсменками, владеющими элементами ультра-си. Вдобавок борьба за медали чемпионата страны обострялась тем фактом, что именно по итогам этих соревнований формировался состав сборной, который отправится на первенство Европы в Таллине. Обошлось без сюрпризов: кто представит Россию на чемпионате Европы Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила список фигуристов, которые представят... 27 декабря 16:15

Среди отечественных специалистов слова Лиза ожидаемо не вызвали поддержки. Хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что не будет заниматься продвижением мнения американского журналиста.

«Если комментировать каждого идиота, он почувствует свою значимость. Поэтому идиотизм я не комментирую», — передает слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Олимпийский чемпион Солт-Лейк Сити Алексей Ягудин считает, что в Северной Америке завидуют российским спортсменкам.

«Американским журналистам, канадским журналистам надо понять, что зависть — это очень плохое чувство. Надо не говорить, а работать. И тогда, возможно, у них появятся такие же результаты и такие великолепные девушки, как у нас.

Не надо смотреть в чужой огород, а лучше помолчать и заняться собой. Они любят говорить про всякое, но не надо этого делать. Лучше посмотрите на себя», — передает слова Ягудина «Чемпионат».

Более жестко выступил двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин, посетовавший на то, что Дэвид Лиз в своей реплике не упомянул главную олимпийскую надежду России на Играх — Камилу Валиеву.

«Я бы посоветовал этому горе-корреспонденту использовать те же лекарства для своих мозгов. Может тогда они у него начнут немножко лучше работать. Дебилизм процветает! Слов нет. Американцы снова завидуют уровню и мастерству наших фигуристок. А куда Валиеву дел, кстати? Почему о ней ничего не сказал? Это было бы еще интереснее», — передает слова Жулина Sport24. «Серебро дочери Тутберидзе — это неправильно»: как судили чемпионат России Скандалы в соревнованиях среди женщин и в танцах на льду на чемпионате России... 27 декабря 22:44

По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, разницу между выступлениями спортсменок в короткой и произвольной программой можно объяснить их психологическим состоянием.

«В спорте, как и в любом другом виде спорта, помимо физического состояния, огромную роль играет психология. В фигурном катании это особенно заметно — человек выходит на лед с одним настроением, потом может что-то произойти, и он ошибается. Либо наоборот.

Тут не в лекарствах дело, тут дело в том, что девушки собрались. К тому же, у них есть очень серьезный мотиватор в лице Этери Тутберидзе, которая лучше всяких таблеток на место поставит голову. Всем бы американцам стоит поучиться у нашего тренера правильно и вовремя говорить нужные слова, способные изменить ситуацию между короткой и произвольной программой», — заявила Журова.

Также олимпийская чемпионка посоветовала отечественным футболистам поработать с другими специалистами.

«Я бы еще отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Меня как раз в последнее время очень критикуют, что я им не хочу разрешать на Мальдивы отдыхать ездить. Если бы они работали с такими тренерами как Ирина Винер-Усманова, Татьяна Покровская, Этери Тутберидзе, то вполне возможно, что результат был бы совсем другим. По крайней мере, это могло бы им пригодится с точки зрения психологии», — отметила Журова.