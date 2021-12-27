«Серебро дочери Тутберидзе — это неправильно»: как судили чемпионат России

Скандалы в соревнованиях среди женщин и в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию по-прежнему сотрясают медиапространство, обрастая новыми подробностями. «Газета.Ru» рассказывает, как спортивные деятели реагировали на результаты важнейшего предолимпийского турнира.

Странные танцы

Чемпионат России по фигурному катанию вышел максимально драматичным и скандальным, что неудивительно, учитывая факторы олимпийского сезона и сумасшедшей конкуренции, которая сейчас есть в борьбе за попадание в национальную сборную. Где-то ожидаемые, а где-то сенсационные результаты турнира продолжать вызывать споры в спортивном сообществе.

Так, например, известная блогерша Chloe, специализирующаяся на аналитике фигурного катания, подробно и наглядно разобрала произвольный танец пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, занявших на ЧР второе место и отобравшихся на Олимпиаду. Несравненная Валиева и скандал с дочерью Тутберидзе В Санкт-Петербурге завершилась соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию... 27 декабря 16:16

По версии авторки публикации, выступление дочери Этери Тутберидзе и сына актера Глеба Смолкина было абсолютно посредственным и не заслуживало не только медали, но даже места в десятке лучших. Все рассуждения автора Chloe подкрепила видеоиллюстрациями в формате gif.

«Я все еще не уверен, что Дэвис / Смолкин реально получили серебро на чемпионате России. Объективно — это неправильно», — написал в Twitter известный американский журналист Джеки Вонг.

Кроме того, оказалось, что одним из арбитров турнира танцоров была Майра Абасова, которая также является тренером школы «Хрустальный», где работает Тутберидзе и которую как раз представляют Дэвис со Смолкиным.

«На мой взгляд, все было чисто, и никакой тренер «Хрустального» ничего там не выставлял. Они могут считать кого угодно — у нас там нет тренера «Хрустального». Все прошло без нарушений правил», — цитирует «Матч ТВ» генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

Дэвис и Смолкин набрали по сумме 207,70 балла, а чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин, чей общий результат составил 223,37 балла. Третье место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом — 195,75 балла.

А вот лидировавшие после ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов, действующие чемпионы мира, снялись с произвольного танца из-за обострившейся травмы спины партнера.

Собственно, именно благодаря этому Дэвис и Смолкин заняли итоговое второе место, почти гарантирующее им попадание в Пекин-2022. А Кацалапов уже объявил через соцсети, что их с Синициной тандем возобновил работу, так как повреждение оказалось несерьезным.

Завышенные компоненты

В женских соревнованиях успех учениц Этери Тутберидзе вызвал куда меньше вопросов. И первое место Камилы Валиевой, и серебро Александры Трусовой вообще не вызывают сомнений. Запредельный уровень: Валиева разнесла соперниц на чемпионате России На чемпионате России женщины показали произвольную программу. С невероятным отрывом от соперник... 27 декабря 16:34

Из этого ряда несколько выбивается бронза трехкратной чемпионки России и действующей чемпионки мира Анны Щербаковой, которая не смогла, в отличие от всех конкуренток по топ-10, исполнить ни одного элемента ультра-си (упала с четверного флипа).

Правда, и ее преимущество над единственной реальной конкуренткой в борьбе за попадание в Пекин Елизаветой Туктамышевой объяснить судейскими ошибками все же нельзя — слишком велик разрыв.

И все же ошибки имели место, причем это уже подтверждено даже официально. И ошибки были в пользу учениц Тутберидзе.

Так, арбитр Александр Двойников, несмотря на падения, выставил как Трусовой, так и Щербаковой по 9,75 балла за компоненты, хотя максимальная оценка в этом случае — только 9,5.

«Двойников действительно ошибся, но незначительно. Он поставил 9,75, а 9,5 уже имел право ставить. В коммюнике ISU содержатся такие указания. Раз арбитр не обратил на это внимание, коллегия судей, видимо, это учтет», — рассказал «Спорт-экспрессу» вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) и технический контролер ISU Александр Лакерник.

Провал Туктамышевой

Отдельно стоит отметить, как разные специалисты реагировали на провал Туктамышевой, на данный момент оказавшейся лишь в запасном составе на Игры в Пекине. «Самая большая грусть — Туктамышева»: о чем говорили после коротких прокатов Анна Щербакова поднялась на второе место по итогам первого дня, потому что Софью Муравьеву лишили... 25 декабря 17:35

Тренер Алексей Мишин, работающий с Елизаветой, обратился к своей ученице, заявил, что та не сказала последнего слова.

«Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой. Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты еще не сказала своего последнего слова», — цитирует Мишина РИА «Новости».

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая отметила, что ей безумно жалко Туктамышеву, поскольку та достойна ехать на Олимпиаду.

«Это боль очень многих», — написала Слуцкая в Instagram.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в свою очередь назвала результаты заслуженными.

«Состав был определен по итогу соревнования, не просто так выбрали участников. Все заслуженно, никого не взяли из головы», — заявила Тарасова в комментарии Metaratings.