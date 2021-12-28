Рождественская гонка: Буртасова и Елисеев стали вторыми в Германии

Матвей Елисеев и Евгения Буртасова показали выдающуюся гонку под дождем. Пусть они не сумели сохранить титул, завоеванный в прошлом году, но тоже оказались с медалями. На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!
Италия стала седьмой, Украина оказалась на восьмой позиции, Канада — девятая, еще одна немецкая команда замкнула соревнования.
Тяжело Елисееву, но Крчмар мажет дважды. А вот Матвей закрывает чисто! Лессер мажет дважды. Все, не уйдет от России призовая позиция.
С нулем завершил Елисеев. Пока все еще Австрия идет первой, Германия вторая. А Россия поднимается на пятую строчку.
Кстати, отрыв сокращен, теперь отрыв Германии от России и Украины составляет 38 секунд. Ушли на дистанцию Буртасова и Джима.
Дан старт на гонку преследования! Напомним, что Германия уходит лидером с очень приличным отрывом.
Полностью контролировал Пидручный ситуацию, он второй. Елисеев финиширует третьим. Правда, отставание уже 1:17, но борьба за медали впереди.
Лессер приносит победу сборной Германии в масс-старте. И дает очень хороший задел себе и напарнице в гонке преследования.
И если с победителем все понятно, то вот за второе и третье место сейчас будут сражаться очень жарко.
Уже очень большой отрыв у Германии, Италия пока вторая, Австрия — третья. Россия опустилась на четвертую строчку, рядом Украина.
Преимущество у немецкой команды выросло, но Россия и Италия идут рядом, а вот рядом совсем никого.
Очень быстро у нас происходит передача эстафеты, Буртасова приходит третьей на огневой рубеж. Снова единожды мажет Евгения.
Первая стрельба из положения «лежа». Буртасова мажет единожды. А Джима рвется вперед, она — новый лидер.
Очень мокро в Германии сейчас, на вопросы о том, не подведут ли лыжи, Буртасова шутит, что проверят уже после старта.
А пока мы ждем начала, напомним, что Буртасова и Елисеев — прошлогодние победители соревнований!
Кстати говоря, сегодня гонка пройдет без зрителей. Причем, в Германии идет дождь, ведущий эфира Дмитрий Губерниев стоит по зонтом.
Составы команд:
Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.
Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.
Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.
Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.
Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.
Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.
Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.
Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.
Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.
Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.