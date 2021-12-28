МЧМ под угрозой: сборной США засчитали поражение из-за коронавируса

Молодежная сборная США по хоккею получила техническое поражение в матче чемпионата мира против сверстников из Швейцарии.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что в североамериканской сборной два игрока заразились коронавирусом. В настоящее время рассматривается вариант с изменением календаря соревнований.
Американцы уже выступили с заявлением по этому поводу.
«Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Нам приходится иметь дело с постоянно меняющейся обстановкой, и это всегда стимулирует. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем все, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на молодежном чемпионате мира — 2022», — сказал генменеджер команды Джона Ванбисбрук в Facebook.
Statement regarding cancellation of today's World Junior Championship game against Switzerland. pic.twitter.com/FLseWVfLcH— USA Hockey (@usahockey) December 28, 2021
Издание Daily Faceoff опасается, что США может пропустить не только встречу со Швейцарией, но и игру против Швеции, которая запланирована на 30 декабря.
«Есть опасения, что США не смогут сыграть и со Швецией, в этом случае им также засчитают техническое поражение. Следующая после этой игра должна состояться 31 декабря (1 января мск) с Россией.
Два игрока США сдали положительный тест, в федеральных правилах Канады по карантину указано, что они должны провести в изоляции десять дней. Те, кто сдал положительный тест, вероятно, пропустят остаток турнира», — говорится в статье.
Также в тексте указано, что в сборных Австрии и Швейцарии были случаи, когда игроки сдавали положительные тесты. Игроки были отправлены на десятидневный карантин, а их партнеры были изолированы на два дня.
Интересно, что ИИХФ перед стартом турнира приняла решение сократить число товарищеских матчей с двух до одного, чтобы сократить вероятность заражений. Например, Россия из-за этого не смогла встретиться с Германией, но провела поединок с Канадой, в котором уступила со счетом 4:6.
Стоит отметить, что, несмотря на техническое поражение американцев, речь пока не идет о том, чтобы приостановить турнир. По крайне мере, в ИИХФ об этом ничего не говорили.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в беседе со «Спорт-Экспрессом» выразил надежду, что турнир не будет отложен.
«Я спортсмен, поэтому выступаю за то, чтобы играли. Но здесь решат врачи, которые контролируют всю ситуацию. Будет обидно, если турнир отложат и приостановят. Зрители и телезрители не получат удовольствия. Но безопасность людей на первом месте. Перед матчем между Россией и США все будет проверяться, будут сдаваться тесты. Когда выходишь на игру, уже ничего не боишься. Если комиссия не допустит хоккеистов к встрече, тут уже ничего не сделаешь. К матчу нужно готовиться в полную силу и не обращать на это внимания», — заявил Каменский.
А вот заслуженный тренер России Юрий Новиков беспокоится за будущее текущего турнира. В беседе с Metaratings.ru он оценил вероятность приостановки мирового первенства.
«Присутствует тревога, что из-за случаев заражения чемпионат мира могут приостановить. Будет очень жалко, если это произойдет. Надо отдать должное всем участникам, которые в таких условиях решили участвовать в соревнованиях.
Сейчас Международная федерация хоккея должна принять очень важное для себя решение. Здоровья всем тем, кто заразился и дай бог, чтобы новых случаев заражения не было, потому что этот турнир играет очень важную роль для ребят, которые на нем играют», — сказал Новиков.
После «технаря» США положение в группе B выглядит следующим образом:
1. Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9:3
2. Россия — 3 (2), 7:8
3. Швейцария — 3 (2), 3:4
4. США — 3 (2), 3:3
5. Словакия — 0 (2), 2:6
Интересно, что из-за сложившейся ситуации Россия и вовсе может вылететь из высшего дивизиона. Это станет возможным, если подопечные Сергея Зубова 30 декабря проиграют Словакии в основное время, а швейцарцы наберут очки со словаками. Тогда «Красной машине» нельзя будет проигрывать американцам, чтобы остаться в высшем дивизионе.