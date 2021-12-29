29 декабря 2021, 15:15 Спорт Три россиянки в топ-10: Непряева выиграла бронзу «Тур де Ски» Кертту Нисканен выиграла гонку классическим стилем на «Тур де Ски» Виктория Алексеева Слушать Остановить

Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски». Женщины пробежали гонку на 10 километров классическим стилем. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, которая завоевала бронзу. В топ-10 попали также Юлия Ступак и Татьяна Сорина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.