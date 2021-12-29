Три россиянки в топ-10: Непряева выиграла бронзу «Тур де Ски»

Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски». Женщины пробежали гонку на 10 километров классическим стилем. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, которая завоевала бронзу. В топ-10 попали также Юлия Ступак и Татьяна Сорина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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16:40
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки классическим стилем.
До скорых встреч!
16:35
Тройка лидеров выглядит так: Кертту Нисканен, Эбба Андерсон и Наталья Непряева.
16:32
Итак, подводим итоги. Кроме трех лыжниц, которые оказались в десятке лидеров, Лилия Васильева оказалась 23-й, Яна Кирпиченко — 28-я, Екатерина Смирнова — 36-я, Христина Мацокина — 45-я, Анастасия Рыгалина — 61-я.
16:29
Все, сейчас Непряеву уже никто не потеснит! Третье место, поздравляем Наталью, это было действительно прекрасно!
16:26
Итак, сейчас у нас трое лыжниц в топ-8! Непряева — третья, Ступак — седьмая, Сорина — восьмая.
16:25
Очень, очень волнительно, если честно сейчас, но вроде пока никто к лидерам приблизиться не может. Верим!
16:25
НЕПРЯЕВА ОБЫГРЫВАЕТ ПЕРМАКОВСКИ НА ФИНИШЕ! Сейчас она третья!
16:23
Непряева на отрезке 8,7 км идет четвертой, проигрывает три секунды третьему месту.
16:22
Вот это выдала Нисканен!18 секунд она привезла Андерссон, 18! Браво!
16:20
Нисканен на отрезке 8,7 на десять секунд уже опережает Андерссон. Кажется, вот она — победительница гонки.
16:18
Ступак и Сорина пока уверенно держатся в десятке лидеров — пятое и шестое места соответственно.
16:16
Нисканен врывается в гонку лидеров. Она сейчас на одном из отрезков отстает от Андерссон всего 2,4 секунды.
16:13
Непряева на 5,8 км — четвертая. 19 секунд она проигрывает.
16:12
Как рванула Ступак на финише! Сейчас она на финише четвертая, но очень позитивное впечатление от гонки этой лыжницы.
16:11
Непряева 5 км проходит с третьим результатом.
16:11
Еще в лидерах Пермаковски, финка, очень хороший у нее ход.
16:10
Ступак тоже держится следом за лидерами, зацепившись за ними. Тоже идет очень и очень неплохо.
16:08
Финиширует Сорина! Претендует она на достаточно высокое место, посмотрим, как будет.
16:06
На заключительном отрезке Ступак пока первая, подстроившись под ход Андрессон. Хорошее движение у Татьяны!
16:06
Ух! Непряева нарастила свой темп, на отрезке 2,4 км у нее второе время!
16:03
Христина Мацокина уже стартовала, кстати.
16:01
Пока Андерссон и Карлссон очень хороший результат показывают, а Сорина прошла четвертой отметку 5,8.
16:00
Рыгалина финиширует. А Непряева десятой преодолела отрезок 800 метров.
15:59
На отрезке 5,8 Сорина показывает очень неплохой результат, но до этой точки пока еще не дошли лидеры.
15:57
Наталья Непряева отправилась на дистанцию.
15:56
Прилично начали проигрывать российские лыжницы.
15:55
Лилия Васильева ушла на дистанцию.
15:53
Сорина начинает разгоняться на третьем отрезке, пока она первая.
15:49
Диггинс, которая вчера выиграла спринт, сейчас на отрезке 800 м проигрывает лидеру 9 секунд.
15:47
Ступак на первом отрезке всего немного проигрывает лидерам. Держится в лидерах.
15:44
Юлия Ступак тоже отправилась на дистанцию.
15:42
Яна Кирпиченко стартовала.
15:41
Рыгалина проигрывает лидеру на отсечке 2,4 км 16 секунд уже.
15:40
Шарлотте Калла уходит на дистанцию, следом за ней стартует россиянка Татьяна Сорина.
15:35
На отрезке 0,8 вышла в лидеры норвежка Свендсен.
15:34
Екатерина Смирнова уходит на дистанцию.
15:31
Первый на трассу уходит Анастасия Рыгалина. Первый у нее стартовый номер.
15:30
Дан старт гонки! Скажем пока что, что в Швейцарии идет сильнейший снег.
15:25
Вчера на «Тур де Ски» состоялись женские и мужские спринты. Увы, никто из российских спортсменов не смог пробиться в финал.
15:20
Россию в этой гонке представят Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Юлия Ступак Лилия Васильева, Наталья Непряева и Христина Мацокина.
15:15
Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски». Женщины бегут гонку на 10 километров классическим стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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