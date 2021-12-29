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Спорт

Три россиянки в топ-10: Непряева выиграла бронзу «Тур де Ски»

Кертту Нисканен выиграла гонку классическим стилем на «Тур де Ски»

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Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски». Женщины пробежали гонку на 10 километров классическим стилем. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, которая завоевала бронзу. В топ-10 попали также Юлия Ступак и Татьяна Сорина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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16:40

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки классическим стилем. До скорых встреч!

16:35

Тройка лидеров выглядит так: Кертту Нисканен, Эбба Андерсон и Наталья Непряева.

16:32

Итак, подводим итоги. Кроме трех лыжниц, которые оказались в десятке лидеров, Лилия Васильева оказалась 23-й, Яна Кирпиченко — 28-я, Екатерина Смирнова — 36-я, Христина Мацокина — 45-я, Анастасия Рыгалина — 61-я.

16:29

Все, сейчас Непряеву уже никто не потеснит! Третье место, поздравляем Наталью, это было действительно прекрасно!

16:26

Итак, сейчас у нас трое лыжниц в топ-8! Непряева — третья, Ступак — седьмая, Сорина — восьмая.

16:25

Очень, очень волнительно, если честно сейчас, но вроде пока никто к лидерам приблизиться не может. Верим!

16:25

НЕПРЯЕВА ОБЫГРЫВАЕТ ПЕРМАКОВСКИ НА ФИНИШЕ! Сейчас она третья!

16:23

Непряева на отрезке 8,7 км идет четвертой, проигрывает три секунды третьему месту.

16:22

Вот это выдала Нисканен!18 секунд она привезла Андерссон, 18! Браво!

16:20

Нисканен на отрезке 8,7 на десять секунд уже опережает Андерссон. Кажется, вот она — победительница гонки.

16:18

Ступак и Сорина пока уверенно держатся в десятке лидеров — пятое и шестое места соответственно.

16:16

Нисканен врывается в гонку лидеров. Она сейчас на одном из отрезков отстает от Андерссон всего 2,4 секунды.

16:13

Непряева на 5,8 км — четвертая. 19 секунд она проигрывает.

16:12

Как рванула Ступак на финише! Сейчас она на финише четвертая, но очень позитивное впечатление от гонки этой лыжницы.

16:11

Непряева 5 км проходит с третьим результатом.

16:11

Еще в лидерах Пермаковски, финка, очень хороший у нее ход.

16:10

Ступак тоже держится следом за лидерами, зацепившись за ними. Тоже идет очень и очень неплохо.

16:08

Финиширует Сорина! Претендует она на достаточно высокое место, посмотрим, как будет.

16:06

На заключительном отрезке Ступак пока первая, подстроившись под ход Андрессон. Хорошее движение у Татьяны!

16:06

Ух! Непряева нарастила свой темп, на отрезке 2,4 км у нее второе время!

16:03

Христина Мацокина уже стартовала, кстати.

16:01

Пока Андерссон и Карлссон очень хороший результат показывают, а Сорина прошла четвертой отметку 5,8.

16:00

Рыгалина финиширует. А Непряева десятой преодолела отрезок 800 метров.

15:59

На отрезке 5,8 Сорина показывает очень неплохой результат, но до этой точки пока еще не дошли лидеры.

15:57

Наталья Непряева отправилась на дистанцию.

15:56

Прилично начали проигрывать российские лыжницы.

15:55

Лилия Васильева ушла на дистанцию.

15:53

Сорина начинает разгоняться на третьем отрезке, пока она первая.

15:49

Диггинс, которая вчера выиграла спринт, сейчас на отрезке 800 м проигрывает лидеру 9 секунд.

15:47

Ступак на первом отрезке всего немного проигрывает лидерам. Держится в лидерах.

15:44

Юлия Ступак тоже отправилась на дистанцию.

15:42

Яна Кирпиченко стартовала.

15:41

Рыгалина проигрывает лидеру на отсечке 2,4 км 16 секунд уже.

15:40

Шарлотте Калла уходит на дистанцию, следом за ней стартует россиянка Татьяна Сорина.

15:35

На отрезке 0,8 вышла в лидеры норвежка Свендсен.

15:34

Екатерина Смирнова уходит на дистанцию.

15:31

Первый на трассу уходит Анастасия Рыгалина. Первый у нее стартовый номер.

15:30

Дан старт гонки! Скажем пока что, что в Швейцарии идет сильнейший снег.

15:25

Вчера на «Тур де Ски» состоялись женские и мужские спринты. Увы, никто из российских спортсменов не смог пробиться в финал.

15:20

Россию в этой гонке представят Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Юлия Ступак Лилия Васильева, Наталья Непряева и Христина Мацокина.

15:15

Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски». Женщины бегут гонку на 10 километров классическим стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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