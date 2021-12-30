Коронавирус убил хоккей: молодежный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила об отмене проходившего в эти дни в Канаде молодежного чемпионата мира. Этому предшествовал ряд положительных тестов на коронавирус среди игроков, включая лидера сборной России Матвея Мичкова. Заслуженный тренер страны Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» согласился с обоснованностью данного решения.

Поражение без игры

Международная федерация хоккея (ИИХФ) вынуждена была собрать экстренное заседание своего Совета под председательством недавно избранного президентом Люка Тардифа и остановила молодежный чемпионат мира, который проходил в канадских Эдмонтоне и Ред Дире. Причиной тому стало распространение среди игроков разных команд коронавирусной инфекции.

Главная звезда молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков сдал положительный тест на коронавирус 29 декабря.

Согласно правилам ИИХФ, написанным для нынешнего молодежного чемпионата мира, из-за этого нашей команде записано техническое поражение в игре против Словакии, которая должна была состояться в ночь на 30 декабря. «Спартак» и девятое место несовместимы» Бывший игрок и селекционер московского «Спартака» Сергей Шавло в интервью... 29 декабря 21:21

Вся сборная Сергея Зубова тут же ушла на карантин, а решение о судьбе ее следующих матчей должно было быть принято непосредственно перед ними.

«Я разговаривал с Матвеем Мичковым. Он себя великолепно чувствует. У него ни единого симптома, — заявил «Спорт-Экспрессу» агент форварда СКА Сергей Федотов.

— В сборной наши врачи делали тесты – все отрицательные. Напрашивается вопрос – что за подковерные игры ведет оргкомитет этого молодежного чемпионата мира в Канаде. Технические поражения это не хоккей, а шапито, цирк.

Берется тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно!

Так же, как и вчера. Тест был отрицательный у всей сборной. Я думаю, в течение суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата».

Третий «технарь»

Поражение сборной России было не первым техническим на турнире. Накануне без игры уступила сборная США, отправившаяся в карантин вместо поединка с швейцарцами из-за двух ковид-позитивных тестов ее игроков.

А уже 29 декабря не состоялся матч Финляндия — Чехия, который должен был открывать программу игрового дня, так как положительный результат дал анализ одного из чешских хоккеистов.

Интересно, что именно со сборной США российской команде предстояло сыграть в своем заключительном матче групповой стадии. Встреча должна была начаться в 5.30 утра по московскому времени 1 января.

Но даже если бы игра со «звездно-полосатыми» все-таки состоялась, непонятно, смог бы в ней сыграть Мичков. Вероятно, это было бы возможно только в том случае, если тест нападающего окажется ложно-положительным.

Потеря для Зубова и его тренерского штаба была бы просто колоссальной. Матвей является главной звездой команды не только на бумаге, но и по факту.

Он забросил две шайбы в ворота Канады в единственном контрольном матче (4:6) перед турниром, затем дважды отличился в игре против Швеции (3:6), едва не организовав камбэк со счета 0:4 в стартовом поединке МЧМ. Забросил он свою шайбу и в ворота швейцарцев в пока что единственной победной встрече (4:2).

Чемпионат мира отменен

Впрочем, вскоре стало известно, что молодежный чемпионат мира этого года вообще не будет доигран. Три отмененных матча за четыре дня — ситуация ужасная и явно форс-мажорная — заставили ИИХФ принять тяжелое решение об отмене турнира.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в комментарии «Газете.Ru» заявил, что в дальнейшем проведении соревнований в таких условиях смысла нет.

«Мне сложно судить о том, какие решения принимаются в ИИХФ. Они связаны с какими-то регламентными делами. Из-за одного человека лишать команду игры на чемпионате мира? Я бы здесь тоже еще подумал над этим вопросом. Что касается всего МЧМ, с таким количеством технических поражений турнир сам по себе теряет смысл, — подчеркнул Плющев. «Этот русский — настоящий демон»: 17-летний Мичков затмевает Овечкина и потрясает США Сборная России обыграла Швейцарию (4:2) на молодежном чемпионате мира по хоккею и немного исправила... 28 декабря 16:39

— А если представить, что перед финальным матчем за золото одну из команд тоже посадят на карантин? Тоже техническое поражение? Будет как-то абсурдно все. Поэтому ИИХФ нужно было смотреть в динамике, не занимаясь популизмом. И решить для себя — или играть, или не играть.

Повторюсь: снимать всю команду из-за положительного теста — плохая идея. Когда у нас с допингом попадают люди, с команд не снимают же очки, которые они завоевали. Убирают просто этих людей и дисквалифицируют. Здесь о дисквалификации не может быть речи, но надо подумать о будущем и решить. Непонятно, почему так жестко реагируют, когда заболели два человека. Пусть команда играет без них. Это не проблема».