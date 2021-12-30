«Организаторы МЧМ оказались не готовы к эпидемии»

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отменить молодежный чемпионат мира, стартовавший в Канаде, из-за положительных тестов на коронавирус у ряда игроков. Президент федерации Люк Тардиф допустил, что турнир состоится летом. Олимпийский чемпион Виталий Прохоров в беседе с «Газетой.Ru» согласился с необходимостью отмены МЧМ и переноса турнира на лето, а экс-генменеджер сборной России Андрей Сафронов констатировал, что организаторы оказались не готовы к критической ситуации с «омикроном».

Глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что необходимо все же провести турнир в Канаде. Он отметил, что конкретный план по реорганизации должен быть готов в течение месяца.

«Мы отменили текущий турнир, но с января начнем работать над организацией нового. Мы все еще хотим провести МЧМ-2022 и не сдаемся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились. Возможно, турнир будет в июне или более поздним летом.

Да, матчи будут проведены заново. На данный момент МЧМ определенно надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Непросто остановить такое соревнование с учетом телевидения, всех вложенных денег.

Мы должны дать им шанс, МЧМ будет в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне. Дайте нам месяц, чтобы разработать новый план», — цитирует Тардифа «Чемпионат.com».

«Тяжелый удар для хоккея»

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов отметил, что участники оказались бессильны перед обстоятельствами.

«Отмена такого турнира — тяжелый удар для хоккея в целом. ИИХФ, организаторы — все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства», — приводит слова Зубова пресс-служба ФХР.

В данный момент российская команда находится на карантине и готовится к вылету домой.

Организацией обратных рейсов для сборных занимается оргкомитет соревнований. На МЧМ сборная России успела провести два матча, проиграв Швеции (3:6) и победив Швейцарию (4:2). Игра со Словакией не состоялась из-за положительного теста на коронавирус у Матвея Мичкова, при этом российской команде засчитали техническое поражение.

«Нужно прописать нормальный регламент»

Олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров в беседе с «Газетой.Ru» согласился с решением ИИХФ отменить турнир. Он обратил внимание на дыры в регламенте: по его словам, то, что командам начали присуждать технические поражения за один положительный тест, не является справедливым.

«Если все так, как говорят, и команды валятся одна за другой, какой смысл дальше проводить турнир? Что это такое, когда отменяют игры? Просто засчитывают поражение, хотя команда не играла.

Мы не знаем, насколько там тесты правильные. Но если у игроков действительно тесты положительные, то нет смысла разыгрывать что-то непонятное. Вышли, например, две команды в четвертьфинал, а у двух игроков положительные тесты, и команде присуждают поражение. Справедливо? Я считаю, нет. Поэтому лучше это все отменить, перенести и прописать нормальный регламент, закрыть все дыры», — убежден Прохоров.

Он выразил согласие с идеей переиграть турнир летом. Бывший хоккеист полагает, что молодым спортсменам надо дать возможность побороться за трофей на турнире, который для многих может стать последним в этой возрастной категории.

«Летом же проводят взрослый чемпионат мира, играют плей-офф. Вопрос в том, насколько игроки молодежной сборной будут готовы к этому мероприятию. Но что сделаешь? Доиграть надо.

Нужно определиться: пропустить турнир или дать возможность поиграть. Я считаю, что надо дать возможность играть. Это лучше, чем пропускать сезон, потому что для кого-то это последний чемпионат мира в этом возрасте», — напомнил специалист.

«Организаторы оказались не готовы»

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов констатировал, что оргкомитет оказался не готов к такой экстренной ситуации. Впрочем, он не стал упрекать организаторов, отметив, что в условиях пандемии быть готовым ко всему в принципе сложно. Скандальный ЧМ, рекорды Овечкина, отказ НХЛ от Олимпиады: каким получился 2021 год в хоккее Триумфы омского «Авангарда» и «Тампы-Бэй Лайтнинг», провал молодежки и взрослой... 23 декабря 11:47

«Ребята прошли все карантины, соответствовали всем требованиям ИИХФ, сидели на изоляции. Это такая зараза, которая сегодня есть — дай бог, чтобы она быстрее закончилась. Думаю, организаторы не ждали такой серьезности ситуации. Начался игровой процесс, а чего боялись, то и получили.

То, что организаторы оказались не готовы, это однозначно. Но это эпидемия — как еще к ней можно подготовиться?

Думаю, тот же Мичков был привит, как и все остальные. Видите, наши тесты показывают, что у него ничего нет, а зарубежные выявляют «корону», — сказал Сафронов.

Функционер, в свою очередь, усомнился в целесообразности проведения МЧМ летом. Сафронов полагает, что это может быть проблематично для молодых хоккеистов из-за их графика.

«Коронавирус все-таки сделал свое негативное дело в связи с отменой традиционного молодежного чемпионата мира. Очень жалко, потому что у нас, на мой взгляд, сформированная, сбалансированная команда. В первой игре, может, повлияло волнение, но от этой команды ждали многого. Мичков, Хуснутдинов, Аскаров, Новиков — это ребята, которые были готовы к боям на молодежном чемпионате мира. Но, к сожалению, принято решение об отмене.

Думаю, что летом это будет рваный турнир. Ребята останутся без отпуска, им нужно будет готовиться.

Если уж отменили, то надо ждать следующего Нового года», — уверен Сафронов.

Что будет с Олимпиадой?

На фоне отмены МЧМ возникли разговоры о том, что такая же участь может постигнуть и зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Более того, многие считают их перенос целесообразным, в их числе — бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола. Зимняя Олимпиада, ЧМ по футболу и финал Лиги чемпионов: каким будет 2022 год в спорте 2021 год был богат на спортивные события — пандемия коронавируса уплотнила календарь и не... 30 декабря 11:09

«По моему личному мнению, ситуация с Олимпиадой в Пекине должна повторить Токио — нужно перенести Игры на один год. И так же перенести все турниры. Но все зависит от ситуации, от времени. Очень многое еще может поменяться», — приводит слова Куммолы «СЭ».

Знаменитый фигурист, призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух был менее резок в оценках, но тоже не исключил, что перенос Игр состоится, и призвал спортивное сообщество быть к этому готовым.

«Отмена или перенос Олимпиады хотя бы на один год — это драма для каждого спортсмена. Многие спустя время не смогут вернуться в ту форму, в которой находятся сейчас. Нам остается только верить, что Китай сможет справиться со всеми сложностями и провести Олимпийские игры. Верим в лучшее, а быть готовым нужно к худшему. Исключать отмену Олимпийских игр нельзя», — резюмировал Авербух.