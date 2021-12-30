«Смешали команды в отеле во время чьей-то свадьбы»: США возмутил срыв МЧМ

Американские журналисты возмутились тем, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не организовала для участников молодежного чемпионата мира отдельный «пузырь» и заселила их в отель, где проходила чья-то свадьба, из-за чего спортсмены пересекались с другими постояльцами. Главный тренер сборной Финляндии заявил, что «очень зол», и подчеркнул, что МЧМ был «организован очень плохо», один из сотрудников европейской сборной назвал меры защиты от коронавируса «смешными», а журналист The Hockey News подчеркнул, что для многих хоккеистов это был «последний шанс» взять золото МЧМ.

Досрочное прекращение молодежного чемпионата мира — 2022 из-за четырех положительных тестов на коронавирус среди десяти национальных сборных стало настоящим ударом для любителей хоккея, самих игроков и тренеров.

Канадский журналист Кевин Ниммок сообщил в Twitter, что, помимо игроков, COVID-19 подхватили пять судей, что стало «основной причиной отмены турнира».

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в попытках успокоить общественность заявил, что МЧМ пройдет летом следующего года.

Несмотря на обещания, за рубежом нарастает возмущение отменой МЧМ и неадекватно строгими коронавирусными мерами: при сдаче хотя бы одного положительного теста вся сборная запиралась на карантин и ей присуждалось техническое поражение в следующем матче.

Также у зарубежных коллег вызвала вопросы организация турнира, которая, по их мнению, не защищала спортсменов от заражения.

«Второй год подряд МЧМ проходил в канадской провинции Альберта, однако в отличие от турнира-2021, который успешно состоялся в городе Эдмонтон, теперь игроки и тренерские штабы не находились в «пузыре», который обеспечил бы им хорошую защиту от вируса, — написала журналистка ESPN Кристен Шилтон.

— Команды были расселены в отелях, куда мог заехать любой желающий, а учитывая, насколько легко распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», подобные меры никак не помогали избежать заражения. Несколько национальных сборных открыто выразили организаторам свое недовольство тем, что игроки не были поселены в «пузыре» и что безопасность не обеспечивалась должным образом.

В городе Ред-Дир, где проходил этот МЧМ, команды делили отель вместе с обычными туристами и постояльцами — в том числе там проходила свадьба с большим количеством гостей».

Журналист The Athletic Кори Пронман подтвердил эту информацию в Twitter:

«Один сотрудник европейской команды, которая располагалась в том же отеле Ред-Дира, что и сборная США, назвал нынешние меры предосторожности против COVID-19 «смешными» и заявил, что игроки контактировали с гостями свадьбы».

One staff member on a European team in same hotel as USA in Red Deer calls the current covid protocols and lack of isolation from the community "ridiculous", saying they've come into contact with said wedding guests. https://t.co/KcM3lrXo6u — Corey Pronman (@coreypronman) December 29, 2021

Другой американский журналист Крис Питерс написал, что хоккеисты пытались максимально соблюдать меры предосторожности, но в таких условиях это было невозможно:

«Официальные лица команд заявили, что их игроки очень осторожны, остаются в своих комнатах, соблюдают все протоколы, но заражения не прекращаются. В отеле, где живут сборные США и Швеции, запланирован свадебный прием. Что в такой ситуации можно сделать?»

Team officials have stated that their players are being extremely cautious, staying in their rooms, obeying all protocols and yet this still keeps happening. I'm told there is a wedding reception planned for the hotel USA and Sweden are staying in tonight. What else can they do? — Chris Peters (@chrismpeters) December 29, 2021

Журналист The Athletic Скотт Уиллер написал разгромную статью под заголовком «МЧМ, которого не было: как лопнул «половинчатый пузырь» и хоккейный турнир развалился».

«Четыре дня. Четыре положительных случая среди 250 игроков. Отель и пресс-центр, где гости с чьей-то свадьбы пересекаются с игроками и персоналом МЧМ. Комнаты, в которые селили по двое игроков, пока не стало слишком поздно. Тесты, на получение результатов которых уходили часы, а не минуты. И, в конце концов, утренняя встреча организаторов в среду после трех технических поражений — и лопнул половинчатый «пузырь».

Три команды подростков теперь застряли в номерах отеля, вынужденные смириться с тем, что их мечту побороться за титул чемпионов мира только что отняли. Парни надеются, что тест на коронавирус окажется отрицательным и их милостиво отпустят домой», — написал Уиллер.

Другие журналисты The Athletic выразили сожаление тем, что организаторы решили так резко оборвать многообещающий турнир.

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«Мы увидели хет-трик Оуэна Пауэра, который был избран «Баффало Сэйбрз» под общим первым номером на драфте НХЛ — 2021, увидели 48 (!) сейвов и матч без пропущенных голов от талантливого вратаря Йеспера Вальстеда, невероятную победу Германии над Чехией в овертайме (2:1) и выдающуюся игру главных сенсаций драфта-2023 — россиянина Матвея Мичкова и канадца Коннора Бедарда», — говорится в материале.

Авторы портала Prime Time Sports Talk уверены, что Международная федерация хоккея — главный виновник произошедшего.

«Отсутствие даже самых элементарных мер предосторожности со стороны ИИХФ для обеспечения безопасности игроков было недопустимо. ИИХФ поступила небрежно, а теперь игроки и тренеры должны расплачиваться за это», — говорится в статье.

В подтверждение этого в издании Ilta Sanomat приводятся гневные слова главного тренера молодежной сборной Финляндии Антти Пеннанена и капитана команды Рони Хирвонена. Команда Суоми обыграла на турнире Германию (3:1) и Австрию (7:1) и возлагала большие надежды на плей-офф.

«Пеннанен осудил организаторов молодежного чемпионата мира: «Я очень зол», — гласит заголовок материала Ilta Sanomat.

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«Я очень расстроен и зол из-за решения отменить МЧМ, — заявил главный тренер Суоми. — Прежде всего, мне обидно за игроков и наш тренерский штаб. Особенно — за хоккеистов, родившихся в 2002 году, потому что ранее они также пропустили чемпионат мира для игроков до 18 лет.

Я злюсь, потому что проблема была не в коронавирусе, а в плохой организации турнира».

Пеннанен был поражен тем, какой жесткий ковид-протокол действовал на турнире. Ранее правила предписывали изолировать только зараженного игрока и его соседа по комнате, а теперь на карантин отправлялась вся команда.

«Когда мы попытались спросить, почему действуют такие правила, ответа не было, — заявил Пеннанен. — Этот турнир стоило организовать более грамотно. Надо было применять те же правила, что и в прошлом году.

Впервые в истории один из самых ожидаемых турниров сезона был прерван посередине розыгрыша. Это многое говорит о состоянии ИИХФ. Я очень разочарован.

Здесь собрались лучшие молодые игроки мира, и турнир смотрят несколько миллионов телезрителей. Все они заслуживают уважительного отношения. Этот МЧМ был организован очень плохо, а когда мы пытались внести конструктивные предложения, нас не слушали».

Капитан сборной Финляндии Рони Хирвонен был «разбит случившимся» и от сильных эмоций «долго не мог подобрать слова», сообщил корреспондент Ilta Sanomat.

«У нас были очень большие надежды, собралась классная команда. С ней можно было дойти до финала. А потом нам сказали, что игр больше не будет. Удивительно, но так оно и есть», — сказал 19-летний хоккеист. После паузы он добавил, что «жизнь продолжается» и команда надеется вернуться домой «в ближайшие несколько дней».

В сборной США эмоционально высказались в Twitter:

«Весь состав сборной очень гордился тем, что был частью этой команды. Мы раздавлены из-за игроков. Они достойно защищали честь США».

Our staff was very proud and honored to be a part of this group. We are crushed for them. They represented USA the right way and are winners. pic.twitter.com/luDsBzYu0u — Nate Leaman (@CoachLeaman) December 29, 2021

Подытожить все вышесказанное можно статьей автора The Hockey News Стивена Эллиса под заголовком «Молодежный чемпионат мира — это катастрофа».

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«Так не должно было случиться. МЧМ успешно состоялся в 2021 году, несмотря на вспышку COVID-19, и все надеялись, что турнир 2022 года тем более пройдет без больших трудностей и с полной посещаемостью на трибунах.

Все начиналось хорошо, однако спустя неделю пошел рост заболеваемости «омикроном» в Канаде, и заявленная ранее полная посещаемость МЧМ была снижена до 50%.

А теперь все кончено. Всего четыре положительных теста в командах США, России и Чехии вынудили отменить турнир уже на четвертый день. Никто не завоюет золото. Вся подготовка насмарку, мечты многих игроков разрушены.

Эта новость появилась менее чем через неделю после того, как ИИХФ отменила все свои январские соревнования, включая два турнира среди мужчин до 20 лет и четыре — среди женщин до 18 лет. «Организаторы МЧМ оказались не готовы к эпидемии» Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отменить молодежный чемпионат мира, стартовавший... 30 декабря 15:04

Решение отменить эти соревнования, но сохранить при этом МЧМ с самого начала казалось спорным. Вдобавок смешайте все команды в Ред-Дире в отеле во время чьей-то свадьбы, позвольте им размещать вратарей в одном номере, рискуя лишиться двух необходимых голкиперов перед матчем, и поздравляем — у вас на руках полный провал.

Для значительной части игроков это был последний шанс сыграть за свою национальную команду. Возможно, это самый важный этап в их спортивном пути, ведь многие могут даже не начать профессиональную карьеру. Кто-то потерял шанс показать большим клубам, на что он способен.

Как можно отменить турнир после всего четырех подтвержденных случаев коронавируса? Неужели нельзя было принять дополнительные меры безопасности и поместить игроков в «пузырь», как в прошлом году? Почему каждый игрок не жил в отдельном номере?

Решение отменить мероприятие такого масштаба — особенно после успешного проведения турнира в 2021 году — вызывает боль. Организаторы в Эдмонтоне доказали, что могут успешно устроить «пузырь» во время проведения плей-офф Кубка Стэнли 2020 года, а также МЧМ-2021.

Почему теперь организаторы не смогли справиться с этой же задачей, отменив турнир всего через три дня? Это вызовет немало обоснованных вопросов и претензий в ближайшие недели. И это отстой. Все это», — подытожил Эллис.