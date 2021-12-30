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Спорт

На арену: Минобороны и «Норникель» построят спортивный комплекс для ЦСКА

«Норникель» возведет новую арену для баскетбольного ЦСКА

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Пресс-служба «Норникеля»
Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА получит новую домашнюю арену. Концессионное соглашение о строительстве в Москве нового спортивного комплекса с баскетбольным центром подписали министр обороны России Сергей Шойгу и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Вместимость арены составит 5 тыс. зрителей, и она станет крупнейшим спортивным комплексом, построенным в Москве с 1980 года.

«Подписывается очень важное соглашение не только для вооруженных сил и Министерства обороны, но и важное для Москвы и страны и в целом для нашего российского спорта»,— сказал министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии подписания соглашения с ПАО «ГМК «Норильский никель» о строительстве универсального спортивного комплекса. По его словам, последний раз подобные спортивные объекты строились к Олимпиаде 1980 года, которая проходила в Москве. В состав спорткомплекса войдет баскетбольный центр, который станет домашней ареной для профессионального баскетбольного клуба ЦСКА (ПБК ЦСКА), входит в группу «Норникель».

По всем правилам FIBA

Общая площадь нового спортивного комплекса на Ленинградском проспекте составит около 55 тыс. кв. м. Примерно половину этой площади займет баскетбольная арена, а на остальной части будут располагаться предназначенные для нужд ЦСКА объекты, такие как офисно-тренировочная база баскетбольного клуба, включая отдельную просторную раздевалку, тренажерный зал и медицинско-восстановительный центр. Также в состав комплекса войдут плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств. Завершение строительства запланировано на конец 2023 года.

Будущая домашняя арена ПБК ЦСКА — это единственный в Москве специализированный баскетбольный центр, отвечающий требованиям проведения баскетбольных матчей Международной федерации баскетбола (International Basketball Federation, FIBA). По плану его вместимость составит 5 000 зрителей. В проекте будут учтены все самые современные инженерные и технологические решения мирового уровня. В частности, предусмотрена трансформация трибун для проведения соревнований международного уровня по различным видам спорта, а также концертных и развлекательных мероприятий.

«Лучший баскетбольный клуб страны получит достойную его домашнюю арену — современную, функциональную и красивую. Это позволит ПБК ЦСКА обеспечить эффективный тренировочный процесс и повысить качество управления клубом. В выигрыше будет не только команда, но и ее болельщики, а также все любители спорта. Мы уверены, что наш комплекс станет новой точкой притяжения на спортивной карте Москвы», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Чувство армейского дома

В рамках реализации проекта специалисты трансформируют трибуны, предназначенные для проведения соревнований международного уровня не только по баскетболу, но и по другим видам спорта, а также концертных и развлекательных мероприятий. Мультимедийная система позволит отображать информацию в фойе и на фасадах здания. При подготовке архитектурно-градостроительных решений будет проработан вопрос развития улично-дорожной сети, а также учтены существующие и прогнозируемые показатели транспортного и пешеходного потоков, в том числе в периоды проведения соревнований и пиковых нагрузок.

Сейчас ПБК ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ выступает на арене в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА им. А. Я. Гомельского, а в матчах Евролиги — во дворце спорта «Мегаспорт». Это самая титулованная российская команда в игровых видах спорта, действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Армейцы являются одним из лидеров европейского баскетбола, они приняли участие в 17 из 18 предыдущих «Финалов четырех» Евролиги, выиграв на этом отрезке четыре континентальных титула. В сезоне-2021/2022 ЦСКА продолжает участвовать в сильнейших европейских клубных турнирах. В настоящий момент команда занимает седьмое место в регулярном чемпионате Евролиги и третье — в первенстве Единой лиги ВТБ.

«Важно чтобы у армейских спортсменов было ощущение, что они представляют не только страну и свой клуб, но Минобороны, – отметил на церемонии подписания соглашения глава Владимир Потанин». – То взаимодействие в области спорта, которое у нас с Минобороны происходит, это не единственная сфера и в других проектах и благотворительного характера и инфраструктурного, мы всегда стараемся участвовать в тех инициативах, которые Вы Сергей Кужугетович (Шойгу – примечание «Газеты.Ru») выдвигаете».

«Для компании «Норникель» поддержка спорта высоких достижений - важная составляющая нашей деятельности. Мы знаем, что армейский спорт - это бренд, это гордость нашего спорта и нашей страны, и поэтому мы всегда очень бережно относились к этому», - сказал на церемонии Владимир Потанин. – Важно чтобы у армейских спортсменов было ощущение, что они представляют не только страну и свой клуб, но Минобороны». По его словам, спорт - не единственная сфера, в которой компания взаимодействует с Минобороны. Потанин отметил, что в компании «с большим душевным подъемом» восприняли строительство Главного храма Вооруженных Сил. Кроме того, он поблагодарил военных за участие в реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Норильске, которое проходило без его закрытия.

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