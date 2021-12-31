Гвардиола неудержим, а «Реал» борется с вирусом

Гвардиолу сейчас не остановить

Кажется, чемпионская интрига в АПЛ пропадает. «Ман Сити» дал порезвиться «Ливерпулю» и «Челси», но в конце 2021 года выдал серию из 10 побед подряд. Именно в тот момент, когда конкуренты начали сыпаться. Отрыв от ближайших преследователей уже 6 очков, а тут еще и «Челси» с «Ливерпулем» сыграют между собой. Отличный шанс увеличить отрыв.

Правда, легко не будет, ведь «Арсенал» сейчас тоже в порядке. Микель Артета наладил игру команды, прямо сейчас у «канониров» 4 победы подряд, 3 из которых крупные. «Арсенал» уже четвертый и, кажется, это не предел.

Проблема для хозяев состоит в том, что Артеты не будет на тренерской скамейке: испанец подхватил коронавирус. Хозяева наверняка сделают все, чтобы остановить «горожан», но те все-таки выше уровнем. Да и матч первого круга завершился со счетом 5:0 в пользу «Сити». Сделать ставку на победу гостей можно с коэффициентом 1.51. Но вряд ли «Манчестер» выиграет крупно, ведь «Арсенал» сейчас тоже на пике. На успех хозяев с форой (+1.5) принимают ставки с коэффициентом 1.60.

Проигравший выбывает - это про «Челси» и «Ливерпуль»

«Челси» и «Ливерпуль» в очной встрече определят главного преследователя «Манчестер Сити». И те, и другие декабрь не то, чтобы провалили, но отставание от лидера стало критичным. Лондонцы подхватили ничейный вирус, «Ливерпуль» вроде был постабильнее, но поражение от «Лестера» серьезно ударило по чемпионским амбициям команды Клоппа. Учитывая тот факт, что команда Гвардиолы побеждает уже в 10 матчах подряд, проигравший на 99% вылетит из погони за лидером.

Чего ждать от предстоящего матча? Вряд ли тут будет много голов. В последних матчах команды не пробивали отметку в 3 забитых мяча. «Челси» пропускает очень мало, но есть проблемы в атаке. Ромелу Лукаку вернулся, но в голы это пока не конвертировалось. С другой стороны, и «Ливерпуль» в последнем туре совершенно ничего не создал впереди. Нереализованный пенальти, один удар у Мане - и все. Заключить пари на тотал меньше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.93.

«Реал» против коронавируса

«Реал» в этом сезоне хорош, да и конкуренты в Испании пока не показывают готовности бороться с командой Анчелотти. 15 матчей без поражений - это серьезно. Правда, отрыв от идущей второй «Севильи» на этом фоне не так и велик: 5 очков по потерянным. Кажется, единственное, что может остановить «Королевский клуб» - это эпидемия коронавируса. Вот и перед Новым годом прилетел неприятный сюрприз из 4 положительных тестов у футболистов.

Что до «Хетафе», то эта команда провалила старт, но после смены тренера дела пошли на лад. У хозяев серия из 5 матчей без поражений, бонусом - место вне зоны вылета. Думается, что эта игра будет похожа на матч «Реала» против «Кадиса». Тогда подопечные Анчелотти всецело владели инициативой, но так и не смогли взломать оборонительные редуты гостей. Учитывая короткую ротацию «Реала» и трибуны, которые будут поддерживать «Хетафе», ничья видится не самым невероятным исходом. Поставить на то, что команды разойдутся миром, можно за 3.65.

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