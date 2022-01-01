Новогодние старты: женщины и мужчины бегут спринт на «Тур де Ски». LIVE

Непряева выигрывает даже у Матинтало на финише! Сорина вроде бы была лучше в борьбе с Хагстрем в битве за тройку. Ждем результата фотофиниша.
Третьей и четвертой бегут наши девушки пока. Непряева под 14-м номером чуть впереди, Сорина под 11-м — чуть сзади.
Накатывал финн, но Ретивых уверенно контролировал ситуацию и чуть было Голберга даже не обыграл. Но такой задачи и не было. Глеб Ретивых выходит в полуфинал, Илья Семиков с пятого места выбывает.
На финишную прямую первым вышел Голберг, но Ретивых пока уверенно второй. А ведь его козырь — спринт.
Ах! Вырвал четвертое место Мальцев, но до места лаки-лузера не хватило 0,3 секунды. А вот Амундсен прошел с третьего места. Ну, пока что. Нортуг и де Фабиани точно в полуфинале.
Ай-яй-яй! Терентьев выигрывал старт, но отстававший от него Свенссон сломал Александру палку, буквально выдернув ее из ручки! Очень много сил потерял Терентьев, пока бежал без палки. Но бьется! Шведа должны дисквалифицировать!
В третьем забеге победитель первого классического спринта в сезоне Александр Терентьев выбрал ту же вторую лыжню, что в предыдущем Большунов.
Пытался Хедигер подрезать Александра на повороте, но не вышло. На длинную финишную прямую россиянин вышел первым и смог удержать свою первую позицию. Хедигер стал вторым. Забег вышел очень быстрым! Халварссон и Ниенге проходят пока лаки-лузерами. К сожалению, Якимшукин точно выбывает.
Пошатнувшись на старте, все же выиграл Большунов первый рывок. Явно собирается в топ-2 провести весь забег.
Без напряга вообще Клебо и Валнес выиграли! Ну а Якимушкин на финише вырвал третье место у Нисканена! Здорово.
Нисканен рванул в отрыв. Валнес вышел на вторую позицию, за ним Клебо. Якимушкин сейчас четвертый. Тут темп хороший, так что и в топ-4 попасть неплохо.
Иван Якимушкин сейчас будет против Клебо, Валнеса и Нисканена. Но в первом забеге только пять участников, так как Иверсен снялся. Старт дан! Еще поляк Бури бежит.
Итальянка Лоран и норвежка Стенсет так и вышли в полуфинал лаки-лузерами.
Ну а теперь мужские четвертьфиналы. Тут в первых четырех забегах будет по одному россиянину, а в пятом — аж два.
До последнего пыталась достать Мацокина, но это было невозможно. Нисканен выиграла забег, а немка Ридзек на финише буквально съела Хайди Венг. Мацокина, финишировав, ударила палкой по снегу от досады.
На ровном месте упала в начале забега Мацокина... И к тому же палку сломала. Почти нереально догнать, хотя новую палку получила.
Стартовал пятый забег, хедлайнером которого является показавшая 17-е время в квалификации Христина Мацокина.
Очень быстра норвежка Мирвол, за ней проходит швейцарка Фандрих, а вот лаки-лузеры пока остаются из третьего забега.
Есть! Непряева выигрывает забег и выходит в полуфинал! И это пока самый быстрый забег сегодня. Так что не только Лампич, но пока и Лоран со Стенсет в полуфинале.
Старт Непряева проиграла. Пока четвертой бежит, но ищет возможность выбраться вперед. Уходит правее. И первой выбирается в поворот!
Из второго забега проходят Хагстрем и Кюлленен. Удивительно, но ван дер Граф еле-еле превзошла время Хениг. Пока она выходит лаки-лузером. А итальянка Ганц упала.
А пока стало известно, что Фрида Карлссон, подрезавшая Диггинс и Хениг, получила желтую карточку. А одна у нее уже была — на шестое место перемещается шведка. Таким образом, только Венг из первого забега может лаки-лузером пройти, так как ставшая теперь четвертой Хениг очень отстала от группы.
Сорина зашла второй на финишную прямую и смогла удержать позицию, уверенно попав в топ-2! При этом выигравшая Матинтало проехалась Татьяне по лыжам! Но наша девушка удержалась!
Сорина пока шестой бежит, но тут неплохо и в топ-4 попасть, потому что первый четвертьфинал ожидается самым быстрым. По правилам, напомним, из каждого забега дальше идет топ-2, а по итогам всех четвертьфиналов добавятся еще две спортсменки, кто не попал в двойку, по времени.
Вроде как у нас сегодня здорово работают лыжи. За подтверждение можно воспринять, что Терентьев прошел вторую часть дистанции быстрее Клебо. А вторая часть дистанции в Оберстдорфе — это спуски.
Состав четвертьфиналов у мужчин:
Забег 1
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) 2. Эрик Валнес (Норвегия) 3. Камиль Бури (Польша) 4. Иван Якимушкин (Россия) 5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – снялся 6. Иво Нисканен (Финляндия)
Забег 2
1. Александр Большунов (Россия) 2. Калле Халварссон (Швеция) 3. Бен Огден (США) 4. Янош Брюггер (Германия) 5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) 6. Йовиан Хедигер (Швейцария)
Забег 3
1. Александр Терентьев (Россия) 2. Федерико Пеллегрино (Италия) 3. Михал Новак (Чехия) 4. Густав Эрикссон (Швеция) 5. Оскар Свенссон (Швеция) 6. Мачей Старега (Польша)
Забег 4
1. Харальд Амундсен (Норвегия) 2. Эвен Нортуг (Норвегия) 3. Франческо де Фабиани (Италия) 4. Майкол Растелли (Италия) 5. Артем Мальцев (Россия) 6. Густав Берглунд (Швеция)
Забег 5
1. Пол Голберг (Норвегия) 2. Лаури Вуоринен (Финляндия) 3. Илья Семиков (Россия) 4. Вилли Ахонен (Финляндия) 5. Глеб Ретивых (Россия) 6. Люк Джагер (США)
Состав четвертьфиналов у женщин:
Забег 1
1. Йоханна Матинтало (Финляндия) 2. Джесси Диггинс (США) 3. Катарина Хенниг (Германия) 4. Татьяна Сорина (Россия) 5. Фрида Карлссон (Швеция) 6. Лотта Венг (Норвегия)
Забег 2
1. Йоханна Хагстрем (Швеция) 2. Тириль Венг (Норвегия) 3. Анне Кюлленен (Финляндия) 4. Катерина Ганц (Италия) 5. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) 6. Петра Хинчикова (Чехия)
Забег 3
1. Анамария Лампич (Словения) 2. Ане Стенсет (Норвегия) 3. Грета Лоран (Италия) 4. Наталья Непряева (Россия) 5. Кэтрин Огден (США) 6. Катерина Зауэрбрай (Германия)
Забег 4
1. Матильде Мирвол (Норвегия) 2. Софи Крель (Германия) 3. Криста Пярмякоски (Финляндия) 4. Надин Фандрих (Швейцария) 5. Рагнхиль Хага (Норвегия) 6. Люция Скардони (Италия)
Забег 5
1. Христина Мацокина (Россия) 2. Колетта Ридзек (Германия) 3. Кертту Нисканен (Финляндия) 4. Хайди Венг (Норвегия) 5. Катержина Янатова (Чехия) 6. Луисе Линдстрем (Швеция)
Квалификация (в четвертьфинал попали топ-30 спортсменов):
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.55,78 2. Александр Терентьев (Россия) – 1,50 3. Эрик Валнес (Норвегия) – 2,37 4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 3,53 5. Александр Большунов (Россия) – 3,61 6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 5,60 7. Пол Голберг (Норвегия) – 6,07 8. Эвен Нортуг (Норвегия) – 6,36 9. Михал Новак (Чехия) – 6,91 10. Калле Халварссон (Швеция) – 7,29... 13. Илья Семиков (Россия) – 7,67... 20. Артем Мальцев (Россия) – 10,35... 22. Глеб Ретивых (Россия) – 10,49 22. Иван Якимушкин (Россия) – 10,49... 32. Денис Спицов (Россия) – 12,65... 40. Шюр Рете (Норвегия) – 14,55 42. Андрей Мельниченко (Россия) – 14,92... 47. Алексей Червоткин (Россия) – 16,96
Квалификация (в четвертьфинал попали топ-30 спортсменок): 1. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 2.36,97 2. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 0,49 3. Анамария Лампич (Словения) – 1,27 4. Ане Стенсет (Норвегия) – 1,61 5. Грета Лоран (Италия) – 2,90 6. Тириль Венг (Норвегия) – 3,29 7. Джесси Диггинс (США) – 3,43 8. Анне Кюлленен (Финляндия) – 3,56 9. Катерина Ганц (Италия) – 3,72 10. Катарина Хенниг (Германия) – 4,40 11. Татьяна Сорина (Россия) – 4,41... 14. Наталья Непряева (Россия) – 5,08... 17. Христина Мацокина (Россия) – 5,76... 34. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 11,63... 36. Тереза Штадлобер (Австрия) – 12,59... 37. Эбба Андерссон (Швеция) – 12,61... 46. Екатерина Смирнова (Россия) – 16,09 47. Лилия Васильева (Россия) – 16,28... 54. Яна Кирпиченко (Россия) – 18,45... 62. Анастасия Рыгалина (Россия) – 26,89
Сегодняшние квалификационные соревнования прошли очень бодро для российских лыжников и лыжниц. Это не в последнюю очередь связано с отсутствием лидеров сборной Франции, решивших отдохнуть, но все равно можно порадоваться большому представительству нашей сборной в четвертьфиналах.