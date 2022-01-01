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Спорт

Новогодние старты: женщины и мужчины бегут спринт на «Тур де Ски». LIVE

Лыжи. «Тур де Ски». Женский и мужской спринты. ОНЛАЙН

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Российский лыжник Александр Большунов

Российский лыжник Александр Большунов

РИА Новости
Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой 1 января женщины и мужчины соревнуются в спринте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:59

0,02 секунды выиграла у Хагстрем Сорина! Пока она первым лаки-лузером проходит.

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14:57

Непряева выигрывает даже у Матинтало на финише! Сорина вроде бы была лучше в борьбе с Хагстрем в битве за тройку. Ждем результата фотофиниша.

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14:56

Очень плотная борьба в подъем.

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14:55

Третьей и четвертой бегут наши девушки пока. Непряева под 14-м номером чуть впереди, Сорина под 11-м — чуть сзади.

14:54

Стартовал первый женский полуфинал. Тут Татьяна Сорина и Наталья Непряева!

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14:51

Накатывал финн, но Ретивых уверенно контролировал ситуацию и чуть было Голберга даже не обыграл. Но такой задачи и не было. Глеб Ретивых выходит в полуфинал, Илья Семиков с пятого места выбывает.

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14:50

На финишную прямую первым вышел Голберг, но Ретивых пока уверенно второй. А ведь его козырь — спринт.

14:50

Ретивых первым сел на спуск. Семиков сейчас четвертый.

14:49

Ретивых пока лидирует, Семиков бежит третьим-четвертым.

14:48

Илья Семиков и Глеб Ретивых бегут в пятом четвертьфинале!

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14:46

Ах! Вырвал четвертое место Мальцев, но до места лаки-лузера не хватило 0,3 секунды. А вот Амундсен прошел с третьего места. Ну, пока что. Нортуг и де Фабиани точно в полуфинале.

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14:45

Мальцев только пятый, но он бьется.

14:44

Забег явно не очень быстрый. Нужно заходить в топ-2. У Мальцева 20-й номер.

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14:44

Немного проиграл старт, но держится третьим-четвертым с возможностью рывка на подъеме.

14:44

Четвертый забег стартовал. Здесь Артем Мальцев.

14:43

Пеллегрино проиграл фотофиниш Новаку в борьбе за второе место и не прошел дальше.

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14:40

Терентьев, получив палку меньшей длины, все равно сделал всех в забеге! Просто красавец!

14:40

Что творит Терентьев!!! Он лидирует к финишной прямой!

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14:38

Ай-яй-яй! Терентьев выигрывал старт, но отстававший от него Свенссон сломал Александру палку, буквально выдернув ее из ручки! Очень много сил потерял Терентьев, пока бежал без палки. Но бьется! Шведа должны дисквалифицировать!

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14:37

В третьем забеге победитель первого классического спринта в сезоне Александр Терентьев выбрал ту же вторую лыжню, что в предыдущем Большунов.

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14:35

Пытался Хедигер подрезать Александра на повороте, но не вышло. На длинную финишную прямую россиянин вышел первым и смог удержать свою первую позицию. Хедигер стал вторым. Забег вышел очень быстрым! Халварссон и Ниенге проходят пока лаки-лузерами. К сожалению, Якимшукин точно выбывает.

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14:34

Большунов остается лидером на спуске.

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1:33

Пошатнувшись на старте, все же выиграл Большунов первый рывок. Явно собирается в топ-2 провести весь забег.

14:32

Стартовал второй забег. Болеем за Александра Большунова.

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14:31

Неплохие секунды показал Якимушкин. Есть хороший шанс стать лаки-лузером.

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14:30

Без напряга вообще Клебо и Валнес выиграли! Ну а Якимушкин на финише вырвал третье место у Нисканена! Здорово.

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14:28

Нисканен рванул в отрыв. Валнес вышел на вторую позицию, за ним Клебо. Якимушкин сейчас четвертый. Тут темп хороший, так что и в топ-4 попасть неплохо.

14:27

Якимушкин, понимая, что на финише будет тяжело, выбежал со старта лидером.

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14:26

Иван Якимушкин сейчас будет против Клебо, Валнеса и Нисканена. Но в первом забеге только пять участников, так как Иверсен снялся. Старт дан! Еще поляк Бури бежит.

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14:24

Итальянка Лоран и норвежка Стенсет так и вышли в полуфинал лаки-лузерами.

Ну а теперь мужские четвертьфиналы. Тут в первых четырех забегах будет по одному россиянину, а в пятом — аж два.

14:23

До последнего пыталась достать Мацокина, но это было невозможно. Нисканен выиграла забег, а немка Ридзек на финише буквально съела Хайди Венг. Мацокина, финишировав, ударила палкой по снегу от досады.

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14:21

На ровном месте упала в начале забега Мацокина... И к тому же палку сломала. Почти нереально догнать, хотя новую палку получила.

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14:20

Стартовал пятый забег, хедлайнером которого является показавшая 17-е время в квалификации Христина Мацокина.

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14:18

Очень быстра норвежка Мирвол, за ней проходит швейцарка Фандрих, а вот лаки-лузеры пока остаются из третьего забега.

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14:16

Стартовал четвертый забег. Здесь тоже нет россиянок.

14:13

Есть! Непряева выигрывает забег и выходит в полуфинал! И это пока самый быстрый забег сегодня. Так что не только Лампич, но пока и Лоран со Стенсет в полуфинале.

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14:12

Старт Непряева проиграла. Пока четвертой бежит, но ищет возможность выбраться вперед. Уходит правее. И первой выбирается в поворот!

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14:10

Стартовал третий забег. Тут Наталья Непряева.

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14:08

Из второго забега проходят Хагстрем и Кюлленен. Удивительно, но ван дер Граф еле-еле превзошла время Хениг. Пока она выходит лаки-лузером. А итальянка Ганц упала.

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14:06

А пока стало известно, что Фрида Карлссон, подрезавшая Диггинс и Хениг, получила желтую карточку. А одна у нее уже была — на шестое место перемещается шведка. Таким образом, только Венг из первого забега может лаки-лузером пройти, так как ставшая теперь четвертой Хениг очень отстала от группы.

14:05

Стартовал второй забег. Здесь наших нет.

14:04

Итоги первого четвертьфинала.

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14:03

Сорина зашла второй на финишную прямую и смогла удержать позицию, уверенно попав в топ-2! При этом выигравшая Матинтало проехалась Татьяне по лыжам! Но наша девушка удержалась!

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14:02

Диггинс упала, столкнувшись с Хениг! Отстает американка!

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14:01

Сорина пока шестой бежит, но тут неплохо и в топ-4 попасть, потому что первый четвертьфинал ожидается самым быстрым. По правилам, напомним, из каждого забега дальше идет топ-2, а по итогам всех четвертьфиналов добавятся еще две спортсменки, кто не попал в двойку, по времени.

14:01

Старт первого женского четвертьфинала дан! Татьяна Сорина бежит.

14:00

Вроде как у нас сегодня здорово работают лыжи. За подтверждение можно воспринять, что Терентьев прошел вторую часть дистанции быстрее Клебо. А вторая часть дистанции в Оберстдорфе — это спуски.

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13:58

Состав четвертьфиналов у мужчин:

Забег 1

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) 2. Эрик Валнес (Норвегия) 3. Камиль Бури (Польша) 4. Иван Якимушкин (Россия) 5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – снялся 6. Иво Нисканен (Финляндия)

Забег 2

1. Александр Большунов (Россия) 2. Калле Халварссон (Швеция) 3. Бен Огден (США) 4. Янош Брюггер (Германия) 5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) 6. Йовиан Хедигер (Швейцария)

Забег 3

1. Александр Терентьев (Россия) 2. Федерико Пеллегрино (Италия) 3. Михал Новак (Чехия) 4. Густав Эрикссон (Швеция) 5. Оскар Свенссон (Швеция) 6. Мачей Старега (Польша)

Забег 4

1. Харальд Амундсен (Норвегия) 2. Эвен Нортуг (Норвегия) 3. Франческо де Фабиани (Италия) 4. Майкол Растелли (Италия) 5. Артем Мальцев (Россия) 6. Густав Берглунд (Швеция)

Забег 5

1. Пол Голберг (Норвегия) 2. Лаури Вуоринен (Финляндия) 3. Илья Семиков (Россия) 4. Вилли Ахонен (Финляндия) 5. Глеб Ретивых (Россия) 6. Люк Джагер (США)

13:55

Состав четвертьфиналов у женщин:

Забег 1

1. Йоханна Матинтало (Финляндия) 2. Джесси Диггинс (США) 3. Катарина Хенниг (Германия) 4. Татьяна Сорина (Россия) 5. Фрида Карлссон (Швеция) 6. Лотта Венг (Норвегия)

Забег 2

1. Йоханна Хагстрем (Швеция) 2. Тириль Венг (Норвегия) 3. Анне Кюлленен (Финляндия) 4. Катерина Ганц (Италия) 5. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) 6. Петра Хинчикова (Чехия)

Забег 3

1. Анамария Лампич (Словения) 2. Ане Стенсет (Норвегия) 3. Грета Лоран (Италия) 4. Наталья Непряева (Россия) 5. Кэтрин Огден (США) 6. Катерина Зауэрбрай (Германия)

Забег 4

1. Матильде Мирвол (Норвегия) 2. Софи Крель (Германия) 3. Криста Пярмякоски (Финляндия) 4. Надин Фандрих (Швейцария) 5. Рагнхиль Хага (Норвегия) 6. Люция Скардони (Италия)

Забег 5

1. Христина Мацокина (Россия) 2. Колетта Ридзек (Германия) 3. Кертту Нисканен (Финляндия) 4. Хайди Венг (Норвегия) 5. Катержина Янатова (Чехия) 6. Луисе Линдстрем (Швеция)

13:52

Квалификация (в четвертьфинал попали топ-30 спортсменов):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.55,78 2. Александр Терентьев (Россия) – 1,50 3. Эрик Валнес (Норвегия) – 2,37 4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 3,53 5. Александр Большунов (Россия) – 3,61 6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 5,60 7. Пол Голберг (Норвегия) – 6,07 8. Эвен Нортуг (Норвегия) – 6,36 9. Михал Новак (Чехия) – 6,91 10. Калле Халварссон (Швеция) – 7,29... 13. Илья Семиков (Россия) – 7,67... 20. Артем Мальцев (Россия) – 10,35... 22. Глеб Ретивых (Россия) – 10,49 22. Иван Якимушкин (Россия) – 10,49... 32. Денис Спицов (Россия) – 12,65... 40. Шюр Рете (Норвегия) – 14,55 42. Андрей Мельниченко (Россия) – 14,92... 47. Алексей Червоткин (Россия) – 16,96

13:50

Квалификация (в четвертьфинал попали топ-30 спортсменок): 1. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 2.36,97 2. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 0,49 3. Анамария Лампич (Словения) – 1,27 4. Ане Стенсет (Норвегия) – 1,61 5. Грета Лоран (Италия) – 2,90 6. Тириль Венг (Норвегия) – 3,29 7. Джесси Диггинс (США) – 3,43 8. Анне Кюлленен (Финляндия) – 3,56 9. Катерина Ганц (Италия) – 3,72 10. Катарина Хенниг (Германия) – 4,40 11. Татьяна Сорина (Россия) – 4,41... 14. Наталья Непряева (Россия) – 5,08... 17. Христина Мацокина (Россия) – 5,76... 34. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 11,63... 36. Тереза Штадлобер (Австрия) – 12,59... 37. Эбба Андерссон (Швеция) – 12,61... 46. Екатерина Смирнова (Россия) – 16,09 47. Лилия Васильева (Россия) – 16,28... 54. Яна Кирпиченко (Россия) – 18,45... 62. Анастасия Рыгалина (Россия) – 26,89

13:48

Сегодняшние квалификационные соревнования прошли очень бодро для российских лыжников и лыжниц. Это не в последнюю очередь связано с отсутствием лидеров сборной Франции, решивших отдохнуть, но все равно можно порадоваться большому представительству нашей сборной в четвертьфиналах.

13:46

Четвертьфиналы начнутся в 14:00 по московскому времени.

13:45

Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой 1 января женщины и мужчины будут соревноваться в спринте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований начиная с четвертьфиналов.

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