Новогодние старты: женщины и мужчины бегут спринт на «Тур де Ски». LIVE

14:01

Сорина пока шестой бежит, но тут неплохо и в топ-4 попасть, потому что первый четвертьфинал ожидается самым быстрым. По правилам, напомним, из каждого забега дальше идет топ-2, а по итогам всех четвертьфиналов добавятся еще две спортсменки, кто не попал в двойку, по времени.